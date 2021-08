Lucerne Festival: Intendant Michael Haefliger im Interview

Interview Mehr teure Karten verkaufen: Der Intendant des Lucerne Festival erklärt, wie die Veranstaltung trotz Corona stattfinden wird Lucerne Festival will erst zur 3-G-Strategie – genesen, getestet, geimpft – wechseln, wenn es die Behören vorschreiben. Intendant Michael Haefliger sagt, das Festivalkonzept sei mindestens so gut. Sponsoren hat man wegen Corona keine verloren – und doch wirkt sich die Pandemie nachhaltig auf das Festival aus. Urs Mattenberger und Christian Berzins 07.08.2021, 05.00 Uhr

Das Lucerne Festival im Sommer 2017 beim KKL. Priska Ketterer

Beim Verbier Festival führten Coronafälle trotz Tests zu Umstellungen und Konzertstreichungen. Lucerne Festival ist davor nicht gefeit. Werden die Musiker und Musikerinnen getestet, wird Impfung empfohlen oder, wie in Verbier und Salzburg, gar angeboten?

Michael Haefliger: Wir haben die Hygienemassnahmen genau festgelegt. Alle Künstlerinnen und Künstler müssen bei Anreise in Luzern einen PCR- beziehungsweise Antigen-Test vorweisen. Backstage werden FFP2-Masken getragen, und es wird auf den Sicherheitsabstand geachtet. Die Massnahmen sind streng, um die Sicherheit sowohl für die Mitwirkenden als auch fürs Publikum zu gewährleisten.

Bei Coronafällen im Festivalorchester wären die Folgen gravierend. Und in den Academy-Ensembles sitzt die Risikogruppe der 20-Jährigen, die kaum geimpft sind und sich nachts in einem Club anstecken können. Welche Vorkehrungen treffen Sie dagegen?

Ungeimpfte Musikerinnen und Musiker werden mindestens zweimal wöchentlich getestet, geimpfte einmal wöchentlich. Von den Teilnehmern der Akademie sind über die Hälfte geimpft, dies ist uns aufgrund freiwilliger Angaben bekannt. Wir bemühen uns, für jeden Eventualfall einen Alternativplan bereitzuhalten. Aber jeder Coronafall muss individuell geprüft werden.

Wenn zum Beispiel ein Geiger positiv getestet wird, aber mit seiner Gruppe mit Maske geprobt hat, können die anderen weiterspielen, wenn ihr Testergebnis negativ ist. Zudem haben wir inzwischen Erfahrung damit, kurzfristig die Programme anzupassen.

Der 60-jährige Michael Haefliger ist seit 1999 Intendant des Lucerne Festival, das er bis 2025 leiten wird. Daniel Auf Der Mauer (17. Juni, 2020)

Wäre angesichts steigender Fallzahlen ein Systemwechsel zum 3-G-Zertifikat – wie in Salzburg mit FFP2-Masken im ganzen Festspielhaus, aber ohne Besucherbegrenzung – unter dem Gesundheitsaspekt und aus wirtschaftlichen Gründen nicht ohnehin sinnvoll?

Wir haben uns im März für ein möglichst sicheres Konzept entschieden, also mit maximal 1000 Personen im Saal, mit Abstand zwischen den Sitzplätzen und Maskenpflicht. Eine Aerosol-Studie hat zudem bestätigt, dass die Quelllüftung im Konzertsaal des KKL sehr gut ist und er mit Schutzmassnahmen grösstmögliche Sicherheit bietet.

Unsere Berater gehen davon aus, dass diese Massnahmen mindestens so viel Schutz bieten wie wenn nur Personen mit 3-G-Zertifikat zugelassen werden, sie aber im vollen Saal dicht beieinander sitzen.

Und wenn die Behörden die 3-G-Pflicht anordnen?

Wir sind darauf vorbereitet und könnten die Umstellung ohne Probleme vornehmen. Aber selbst wenn nur Personen mit 3-G-Zertifikat zugelassen sein sollten, werden wir uns auf 50 Prozent Saalkapazität beschränken.

Damit halbieren sich auch die Ticketeinnahmen. Wie lässt sich das Festival unter diesen Bedingungen wirtschaftlich ­durchführen?

Dafür mussten wir sowohl das Budget als auch das Programm anpassen. Wir verzichteten zum Beispiel auf grosse Opern und haben die Orchesterbesetzungen teilweise leicht reduziert. Anschliessend haben wir dem Kanton das neue Konzept präsentiert und gezeigt, wie auch mit bis zu 1000 Besuchern ein allfälliges Defizit begrenzt werden kann. Der Kanton hat seine Unterstützung zugesagt.

Gut 40 Prozent des Festivalbudgets oder neun Millionen Franken steuern Sponsoren bei, die Konzerte für ihre Kundenpflege nutzen. Bleiben sie trotz der coronabedingten Einschränkungen im Boot?

Ja, einige Sponsoren werden zum Beispiel ihre Events mit weniger Gästen, dafür mehrmals und verteilt über mehrere Tage durchführen. Es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich am Engagement der Sponsoren etwas ändert. Aber das könnte der Fall sein, wenn eine solche Krise länger anhielte und das Festival mehrere Jahre beträfe. In dem Fall würde sich die ganze Branche verändern.

Trotzdem müssen Sie bei den geringeren Ticketeinnahmen die Ausgaben senken. Sind Künstler bereit, für tiefere Gage zu spielen?

Einige Partner sind uns zum Teil entgegengekommen. Generell ist eine Solidarität spürbar, in der Branche und auch in der Region. Da ist allen Beteiligten klar, was das Festival für die Region bedeutet.

50 Prozent weniger Ticketeinnahmen, weniger Ausgaben für Künstler: Wie begleichen Sie die verbleibende Differenz?

Vor dem Hintergrund der reduzierten Saalkapazität haben wir uns entschieden, die Einnahmen zu erhöhen, indem wir mehr Plätze in der ersten Kategorie und weniger in der dritten und vierten Kategorie anbieten, also insgesamt mehr teure Karten verkaufen.

Die Karten kosten bis zu 320 Franken. Wird der Festivalbesuch noch mehr zum Luxus, den sich viele gar nicht leisten können?

Nein, das ist sicher nicht beabsichtigt. Dass wir weniger günstige Tickets ab 30 Franken für die Sinfoniekonzerte anbieten, ist eine coronabedingte Ausnahme. Was die Ticketpreise anbelangt, ist unser Festival breiter aufgestellt als je zuvor. Das reicht von den gratis 40-Minuten-Veranstaltungen über Familienkonzerte bis zu Contemporary-Konzerten zu günstigen Preisen.

Aber klar, als Festival mit einer Eigenwirtschaftlichkeit von 95 Prozent sind wir auf die Kasse angewiesen. 45 Prozent unserer Einnahmen stammen aus dem Kartenverkauf. Ohne teure Karten geht es nicht auf.

Das Festival in Gstaad hat 25 Prozent Besucher aus dem Ausland, Verbier viel mehr. In Folge wurden in Verbier trotz eines grösseren Angebots weniger Karten verkauft, weil ausländische Gäste fehlen. Können Sie abschätzen, wie stark Lucerne Festival mit 15 Prozent internationalen Besuchern davon betroffen sein wird?

Wir haben auch Besucher aus den USA, aber es ist ein grosser Vorteil, dass bei uns ungefähr 85 Prozent des Publikums aus der Schweiz kommt. Über alle Veranstaltungen liegen wir zurzeit bei einer Auslastung von 85 Prozent, in den Sinfoniekonzerten über 90 Prozent. Die Hälfte der Konzerte im Konzertsaal des KKL ist ausverkauft.

Das Lucerne Festival Orchestra trug bisher, mit Tourneen in die USA, durch Europa und nach Asien, den Namen Lucerne Festival in die Welt, nun fallen sie wegen Corona aus. Ab wann tourt man wieder?

Das neu formierte Lucerne Festival Contemporary Orchestra wird im Anschluss an die Auftritte in Luzern bereits dieses Jahr am Musikfest Berlin und an den Donaueschinger Musiktagen auftreten. Aber Corona wird uns, was Tourneen anbelangt, noch viel Geduld abverlangen. Wir rechnen damit, dass ab 2023 auch wieder Tourneen nach Asien möglich sind. Trotzdem wird die Welt nicht mehr dieselbe sein. Es braucht andere Verhaltensmuster und neue Regelungen.

Statt Tourneen im Ausland führen Sie künftig zusätzlich zum Sommer drei Kurzfestivals durch. Ist diese Konzentration auf den Standort Luzern ein Beispiel für ein solch neues Verhalten nach Corona?

Wir stellten 2019 das Oster- und Piano-Festival ein, um uns auf eigene Projekte zu konzentrieren. Das machen wir mit einer zusätzlichen Residenz des Lucerne Festival Orchestra ab Frühling 2022. Bereits ab diesem Herbst bespielt das Netzwerk der Academy das Kurzfestival Forward mit zeitgenössischer Musik, ab 2023 kuratiert der Pianist Igor Levit ein neues Klavierfest. Dass dadurch der Standort Luzern gestärkt wird, hat durch Corona nochmals eine weitere Bedeutung bekommen. Als Festival müssen wir jetzt vor allem unsere Verantwortung für Luzern und das KKL wahrnehmen. Luzern als Musikstadt zu stärken, auch mit Partnern wie dem Luzerner Sinfonieorchester oder dem Theater, ist momentan ein wichtiger Punkt in unserer Strategie.

Ist das Konzept der Musikstadt Luzern ein Gegenmodell zu den Alpenfestivals in Verbier und Gstaad?

Ich sehe die Festivals nicht als Konkurrenten. Alle drei Regionen, Luzern, Gstaad wie Verbier, profitieren davon, dass ihre Festivals Gäste abseits eines Check-in-check-out-Tourismus anziehen. Die Gründungsurkunde von Lucerne Festival zeigt, dass touristische Überlegungen bereits 1938, beim ersten Konzert, eine Rolle spielten.

Die Entwicklung des Festivals wurde sicher dadurch begünstigt, dass Luzern als Festivalstadt ideal ist: mit einer überschaubaren Grösse, einem tollen Angebot und Sehenswürdigkeiten, einer Altstadt und einem der weltbesten modernen Konzertsäle. Zudem ist es mit dem Zug eine Stunde entfernt von den deutschsprachigen Zentren. Und das Alpenpanorama, in dem Gstaad und Verbier eingebettet sind, ist hier mit der Ambiance am See präsent.

Aber Lucerne Festival ist mit 15 Prozent ausländischen Gästen weniger eine touristische Veranstaltung als jene in Verbier oder Gstaad.

Die Frage ist, was man als Tourismus betrachtet. Touristen sind nicht nur Gäste, die auch übernachten. 60 Prozent unserer Besucher kommen aus den Agglomerationen von Bern über Basel und Zürich bis in die Ostschweiz. Dieser touristische Beitrag spielt eine grosse Rolle. Dafür haben Stadt und Kanton massiv investiert mit dem KKL.

Unter dem Label «Music for Future» geben Sie jungen Musikern eine Plattform. Braucht es Jugendprojekte, weil die Zukunft von Lucerne Festival durch eine Publikumsüberalterung bedroht ist?

Nein. Dazu gibt es auch keine aktuellen Zahlen. Aber der Austausch der Generationen, die Frage, wie wir unser Publikum aufbauen, ist eine ständige Herausforderung. Weil klassische Musik in Schulen und in unserer Lebenswelt immer weniger präsent ist, kommt den Veranstaltern eine immer wichtigere Rolle für die Vermittlung zu. Mit Familienkonzerten kann man Kinder in einem Alter mit klassischer Musik in Berührung bringen, wo noch deren Eltern für sie entscheiden.

In den 40-Minuten-Veranstaltungen oder in Academy-Konzerten können Interessierte Klassikluft schnuppern, die zum Beispiel nach der Familiengründung Zeit für Konzertbesuche haben. Lucerne Festival soll nicht nur als elitäre Plattform für Spitzenleistungen wahrgenommen werden, sondern eine Vielfalt von auch niederschwellig zugänglichen Erlebniswelten bieten. Wer die Elite zeigen will, muss den Aufbau fördern.

Festivalorchester boomen. In der Schweiz haben Gstaad und Verbier ihre eigenen, Tonhallemusiker spielen in Riga und Pärnu. Gibt es einen Kampf um gute Musiker?

Nein, das habe ich nicht festgestellt. Das Lucerne Festival Orchestra ist für mich natürlich das beste Festivalorchester der Welt. Es hat, mit Unterbrüchen, eine grosse Tradition, seit Toscanini. Abbado hat 2003 diese Tradition mit befreundeten Topmusikern wieder aufgenommen. Mit Riccardo Chailly sind neue Musiker hinzugekommen, andere haben sich zurückgezogen. Aber weiterhin sind viele Gründungsmitglieder dabei, die die Tradition, den Klang und die Identität des Orchesters aufgebaut haben. Diese Mischung von Kontinuität und Erneuerung macht das Orchester immer noch unverwechselbar. Das ist, im Gegensatz zu den Ganzjahresklubs im Fussball, wie eine Nationalmannschaft, die Jahrhundertereignisse ermöglichen kann.