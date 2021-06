Interview Neues Leitungsteam beim Festival Alpentöne in Altdorf: Sie kombinieren Volksnähe mit experimenteller Verrücktheit Das Festival Alpentöne in Altdorf wird erstmals von Barbara Betschart und Graziella Contratto künstlerisch geleitet. Pirmin Bossart 07.06.2021, 18.30 Uhr

Das Festival Alpentöne findet dieses Jahr vom 12. bis 15. August statt. Seit 199 bringt es alle zwei Jahre die Vielfalt alpiner Musik in ganz unterschiedlichen Konstellationen und stilistischen Ausformungen nach Altdorf. Nach sechs spannenden Ausgaben, die der künstlerische Leiter Johannes Rühl verantwortet hatte, ist nun erstmals die neue künstlerische Co-Leitung am Drücker: Barbara Betschart und Graziella Contratto haben im schwierigen Coronajahr ein vielfältiges Programm aufgegleist. Die beiden Musikerinnen, beide 54, kennen sich seit ihrer Jugendzeit in Schwyz, wo sie aufgewachsen sind.