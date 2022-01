Interview «Wenn sich Grenzen auflösen, werden Communities noch wichtiger» – Direktor der Musikhochschule zum Festival «Szenenwechsel» Das Festival der Musikhochschule Luzern, «Szenenwechsel», bespielt unter dem Motto «grenzenlos» erstmals alle Räume im Neubau in Kriens. Direktor Valentin Gloor sagt, wie Kooperationen zwischen Klassik, Jazz und Volksmusik eine Pionierrolle bei der Suche nach neuen Formaten spielen. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 26.01.2022, 19.00 Uhr

Die Hochschule Luzern – Musik in Kriens wird während des Festivals mit Minidramen, Chormusik und Soundcollagen bespielt werden: Direktor Valentin Gloor im Treppenhausfoyer. Bild: Roger Grütter

Die Online-Ausgabe des «Szenenwechsel»-Festivals überraschte vor einem Jahr mit neuen Hybrid-Formaten. Davon findet sich nichts im jetzigen Programm. Haben Sie die Mischformen nicht überzeugt?

Doch, die weltweite Vernetzung, die das letztes Jahr ermöglichte, wird sicher als Entwicklungszweig an Musikhochschulen an Bedeutung gewinnen. Aber dieses Jahr ist unser Ansatz ein anderer, weil wir zum physischen Präsenzformat zurückkehren dürfen. Unter dem Motto «grenzenlos» geht es um Kooperationen vor Ort über Grenzen hinweg – zwischen Klassik, Jazz und Volksmusik, aber auch zwischen Lehre und Forschung, die wir mit Talks und Panels einbeziehen. Wir spürten von den Studierenden und Dozierenden her einen starken Wunsch, endlich wieder zusammenzukommen. Genau dafür wurde ja das neue Gebäude des Departements Musik der Hochschule Luzern gebaut.

Die Suche nach neuen Formaten ist nicht nur wegen Corona aktuell. Müsste die Musikhochschule mit ihrem Festival da nicht eine Art Pionierrolle einnehmen?

Ich denke, es wäre fast vermessen, wenn wir als Musikhochschule den Anspruch hätten, als alleiniger Akteur die Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Unsere Aufgabe ist es vor allem, mit neuen Ausbildungsgängen die besten Voraussetzungen dafür bei den angehenden Musikerinnen und Musikern zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist ab dem nächsten Studienjahr ein Masterstudiengang in digitaler Transformation. Zusammen mit unserem Departement Informatik vermittelt das neue Angebot das technische Know-how für den Umgang mit der digitalen Welt und ein musikalisches Coaching für Projekte, wenn ein Student zum Beispiel ein Hybrid-Konzert mit einer Musikerkollegin aus Hongkong machen möchte. Aber die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermöglicht auch an diesem «Szenenwechsel» neue Formate.

Valentin Gloor, Direktor Hochschule Luzern – Musik Bild: Roger Grütter

Zum Beispiel?

Forschung und Lehre haben mit «Sounds beyond Borders» gemeinsam ein neues Format konzipiert. Dieses stützt sich auf ein Forschungsprojekt zum «Musicking». Bei diesem geht es um den Stellenwert der Musik in der Identitätsbildung von Flüchtlingen, die darüber eine Community und eine Art neue Heimat finden. Daraus ist eine Live-Soundcollage mit einem Improvisationsteil und anschliessendem Podiumsgespräch entstanden – Studierende musizieren gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern aus anderen Kulturkreisen. Ein zweites neues Format bezieht die vorangehende Ausbildungsstufe mit ein. Unter dem Motto «Musik ohne Grenzen» haben Schülerinnen und Schüler der Musikschule Adligenswil mit unseren Studierenden ein weitgespanntes Programm mit eigener Musik entwickelt. Da erlebt man die vielfältigen Bezüge beim gemeinsamen Musizieren stilistisch kreuz und quer über alle Grenzen hinweg.

Erstmals können Sie mit einem Festival alle Räume des Neubaus der Musikhochschule bespielen. Wie nutzen Sie das im Programm?

Wir bespielen nicht nur die Säle, sondern das ganze Gebäude. In den «Balkonszenen» interpretieren Studierende aus den Klassen für Gesang, Gitarre, Harfe und Akkordeon über Treppengeländer, Balkone und Nischen hinweg Serenaden und Liebeslieder, in denen auch inhaltlich reale oder ideelle Distanzen und damit Grenzen überwunden werden. Auch die Kirchenmusik nutzt neben dem Konzertsaal und dem Orgel-Raum das Treppenhaus für Chormusik und eine Begegnung zwischen Gregorianik und Elektronik.

Die Blackbox Kosmos, im Bild bei der Eröffnung des Neubaus der Hochschule Luzern - Musik am 12. September 2020, wird am Festival vielfältig genutzt. Bild: Eveline Beerkircher

Wie bewähren sich der «Salquin»-Konzertsaal, die Blackbox «Kosmos» und der Club «Knox»?

Die Erfahrungen mit den Sälen sind bisher restlos positiv. Allerdings lernen wir bei deren Handling immer noch dazu, weil wir während der Pandemie nur ein bis zwei Monate Normalbetrieb hatten. Im «Salquin»-Saal, der auf akustische Musik ausgerichtet ist, nutzen wir die variable Akustik mit einem Nachhall von 1 bis 2,5 Sekunden jetzt für ein Konzert mit Streichquartett. Am breitesten genutzt wird unsere Blackbox «Kosmos». Deren elektronisches Surround-Equipment nutzt am Festival das Studio für zeitgenössische Musik für Fausto Romitellis «Professor Bad Trip», das einen Drogentrip musikalisch umsetzt. Im Club «Knox» treffen Jazz und Volksmusik aufeinander. Das diesjährige Projekt von Simone Bottasso rund um Volksmusik-Sounds mit Studierenden aus Volksmusik, Jazz und Klassik ist ein Beispiel dafür, wie das Zusammenrücken im Neubau Kooperationen fördert.

Die Big Band der Hochschule Luzern, im Bild am digitalen Szenenwechsel vor einem Jahr, beschliesst das diesjährige Festival im KKL. Bild: Priska Ketterer

Die Big Band spielt im Schlusskonzert «West Coast Jazz». Machen solche Etiketten noch Sinn, wenn die Musik immer grenzenloser wird?

Ja, solche Communities gibt es immer noch, vielleicht sind sie in ihrem Selbstverständnis sogar noch wichtiger geworden. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Fusionsprojekte gibt. Wenn ich keine musikalische Identität und Heimat habe, sind Begegnungen und Zusammenarbeiten gar nicht mehr in dieser Intensität möglich, dann ist die Gefahr eines Einheitsbreis gross. Die Leute wollen nicht alles Grau in Grau, sondern suchen in gemeinsamen Projekten nach einer Vielfalt mit vielen Farben.

Programm unter dem Motto «grenzenlos» Das Festival «Szenenwechsel» umfasst Konzerte im KKL und in der Hochschule Luzern – Musik in Kriens.



Donnerstag (KKL, Konzertsaal)

Sinfoniekonzert, 19.30: Junge Philharmonie Zentralschweiz, Luzerner Sinfonieorchester (Michel Sanderling); Werke von Szymanowski und Fazil Say.



Freitag (Musikhochschule)

Stockhausen grenzenlos, Klangturm 3 und Raum 2021, 17.00; Kammermusik, 18.00, Konzertsaal «Salquin»: EOS-Streichquartett (Schubert, «Der Tod und das Mädchen», Einführung 17.30);

Studio für zeitgenössische Musik, 19.15, Blackbox «Kosmos»: Fausto Romitelli: «Professor Bad Trip», Messiaen: Quatuor pour la fin du temps; Balkonszenen, Foyer, 21.00.



Samstag (Musikhochschule)

«Musik ohne Grenzen» mit Schulklassen, 11.00, Blackbox «Kosmos»; Performance-Forschungsprojekte, 12.15, Bistro: Präsentation; Kirchenmusik, 14.00, Foyer u. a. «9 Island Pieces», 15.30, Blackbox «Kosmos»: Kompositionsklasse Dieter Ammann, Werke zum Thema Heimat und Fremde; «Sounds Beyond Borders», 17.00, ­Foyer: Live-Soundcollage zum Thema Migration/Heimat/Exil; Volksmusik-Sounds mit Simone Bottasso, 19.30, Club Knox.



Sonntag (KKL, Luzerner Saal) West Coast Jazz, 18.00: Genevieve Artadi und die Big Band der Hochschule. Weitere Informationen: www.hslu.ch

