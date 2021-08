Lucerne Festival: Geiger Dmitry Smirnov in der Lukaskirche

Lucerne Festival Jahrhunderte mit Tonband und Geige zusammengerückt: Dmitry Smirnov spielt an den Mittagskonzerten Der Geiger Dmitry Smirnov setzt Massstäbe für die kommenden Début- und Mittagskonzerte des Lucerne Festival in der Lukaskirche. Gerda Neunhoeffer 20.08.2021, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dmitry Smirnov bei seinem Debüt in der Lukaskirche. Bild: Manuela Jans / Lucerne Festival

Er ist schon da, sitzt im Altarraum der Lukaskirche mit der Violine auf dem Schoss und blickt lächelnd den hereineinströmenden Konzertbesuchern entgegen. Dann steht Dmitry Smirnov auf, lauscht den Tönen aus dem Tonband und setzt dazu ein. Steve Reichs «Phase», Minimal Music von 1967, für Violine und Tonband. Verrückt?

Es ist Donnerstagmittag am Lucerne Festival. Die sich ständig wiederholenden Tonfolgen sind stets um kleinste Phasen verschoben und damit wirklich verrückt. Smirnov hebt etwas hervor, setzt rhythmische Akzente mit seinem Live-Ton, der sich mit seinem mehrfachen Geigenspiel vom Band vereint, so, als würde er gleichzeitig auf vier Instrumenten spielen. Und tatsächlich hat er vier Geigen dabei. Damit legt er für die folgenden Début- und weitere Mittagskonzerte, die sich dem Motto «Verrückt» widmen, die Messlatte hoch. Mit einem Programm, in dem er drei Kompositionen miteinander verschmelzen lässt: Reich, Bach und Bartók.

Von Steve Reichs «Phase» geht es übergangslos weiter in Bachs Partita Nr. 2 d-Moll. Aber mit Barockgeige. Der Ton bleibt satt und raumgreifend. Und aus den ersten zwei Sätzen der Partita wechselt Smirnov mit einer anderen Violine zu Béla Bartóks Sonate für Violine solo. Bach und Bartók fliessen ineinander, die Töne schwingen in schwierigsten Doppelgriffen aus. Es ist, als gehörten diese beiden Werke zusammen; dem jungen russischen Geiger gelingt es, den barocken Hintergrund bei Bartók besonders zu vertiefen. Und bei Bach herauszuspielen, was da weit über seine Zeit hinausgeht. So wird der Übergang zwischen diesen beiden Werken so organisch wie spannend.

Bach und Bartók hin und zurück

Nach jeweils zwei Sätzen wechselt Smirnov wieder Komposition und Violine. In Bachs Giga spielt er ebenso tänzerisch wie in Bartóks Presto; jeder Ton, egal in welchem Tempo, ist gut hörbar und aus innerer Empfindung gestaltet. Dabei steht Smirnov entspannt und oft lächelnd da, er ist ganz Eins mit seinen Instrumenten. Die Arpeggien in Bachs berühmter Ciaccona klingen zauberisch, bleiben selbst im Pianissimo klangschön und durchsichtig. Dann wieder füllt Smirnovs Violinspiel den Raum wie ein ganzes Orchester.

Wie er von der Ciaccona wieder zu Steve Reich zurückkehrt, ist so verrückt wie einzigartig, sein Spiel vom Tonband mit sich selbst führt in den Anfang des Konzertes zurück. Zunächst lauscht das Publikum den letzten Tönen nach, um dann in frenetischen Beifall und Standing Ovations auszubrechen. So lange, bis Smirnov zu seiner Barockgeige greift und sich mit Bach verabschiedet. Der «verrückte» Plan, drei völlig verschiedene Kompositionen zusammenzuspannen, ist hervorragend geglückt.

Neue CD: Smirnovs CD mit Bartók, Bach und Schneeberger: www.firsthandrecords.com