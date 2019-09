Mit dem Auftritt von James Brandon Lewis und Chad Taylor ist am Sonntag das 45. Jazz Festival Willisau zu Ende gegangen. Festivalchef Arno Troxler zeigte sich in einer ersten Bilanz hochzufrieden. Nach einem Einbruch im letzten Jahre kamen wieder mehr Zuhörerinnen und Zuhörer.

Jazz Festival Willisau 2019 mit wieder mehr Zuschauern Mit dem Auftritt von James Brandon Lewis und Chad Taylor ist am Sonntag das 45. Jazz Festival Willisau zu Ende gegangen. Festivalchef Arno Troxler zeigte sich in einer ersten Bilanz hochzufrieden. Nach einem Einbruch im letzten Jahre kamen wieder mehr Zuhörerinnen und Zuhörer.

Das war eine Wucht, die dem Publikum nicht mehr aus dem Kopf gehen wird: der Auftritt der Irreversible Entanglements (irreversible Verwicklungen) aus Brooklyn am Samstag. Fünf Viertelstunden höchster Dichte, nicht nachlassender Intensität, kompromisslos und von bedingungsloser Dringlichkeit, hart gewoben aus den Klängen und Schreien von Saxofon, Trompete, Bass, Schlagzeug. Und über allem die eindrückliche, eindringende und trotzdem ruhige Stimme von Carmea Ayewa.

Keine Ironie, nichts Verspieltes, kein Augenzwinkern, nix mit Lustig. Von aktuellen Bezügen wie den Bränden im Regenwald am Amazonas über Gewalt und Brutalität bis zur Forderung nach Freiheit und Gerechtigkeit. „Sie sagen uns, wir fänden die Freiheit die Strasse runter... Wie weit müssen wir noch gehen?“

Anknüpfung an Willisauer Jazz-Geschichte

Wie nur wenige Bands schliesst das Quintett aus Brooklyn sich mit der Revolte des Free Jazz der sechziger und der siebziger Jahre kurz. Es war diese Intensität, die Willisau damals zu einem Hotspot für diese Musik machte. Und mit Irreversible Entanglements ist sie jetzt in ihrer überzeugendsten Metamorphose nach Willisau zurückgekehrt. Und hat den Massstab gesetzt.

Es war nicht die einzige Anknüpfung an die Geschichte des Jazz in Willisau. Im Gegenteil, man kann von den Blüten sprechen, die in dieser Geschichte verwurzelt sind und jetzt aufgegangen sind und noch immer aufgehen. Da wäre etwa die Wachtablösung der Generationen zu nennen. So trat beispielsweise der Vater des Schlagzeugers Makaya McCraven, der mit seinem Quintett zu hören war, 1979 zusammen mit Marion Brown in Willisau auf.

Und Joshua Redman, der mit Still Dreaming das Festival fulminant eröffnete, ist der Sohn von Dewey Redman, der nicht weniger als acht Mal in Willisau aufgetreten ist. Die Tabula Rasa des Free Jazz fegte seinerzeit die Routine und die Zwänge des Herkömmlichen hinweg, öffnete aber gleichzeitig eine die Tür zu einem andern Zugang, von einer andern Seite.

Nicht mehr das Korsett der Vergangenheit, sondern die geschlossene Form als Herausforderung für einen freieren Zugang. Still Dreaming, das war ein genuin amerikanischer Jazz von stupender Musikalität, technischer Brillanz und Präzision, der in Selbstbewusstsein, Spontaneität und Können gründet.

Den Abschluss des Festivals markierte wiederum eine amerikanische Gruppe: Das Duo von James Brandon Lewis und Chad Taylor. Auch Lewis hat einen Bezug zum frühen Willisau: Das 1980 von Dewey Redman und Ed Blackwell dort eingespielte Album „Red and Black“ habe ihn, so sagt er, massgebend inspiriert.

Kontrollierte Schweizer

Zwischen diesen Marksteinen öffnete sich ein weites Spektrum von zeitgenössischen Formen der Improvisation, namentlich von schweizerischen Gruppen. Aufgefallen sind dabei insbesondere die suchenden Wege des Zusammenspiels etwa bei The Great Harry Hillman oder beim Elio Amberg Quartet, im ersten Fall etwas freier, im zweiten etwas konzeptueller.

In Mr. Schuetz & the Paradox wurde der groovende Soundtrack der von Martin Schütz rezitierten Literatur unterworfen (im Gegensatz zu den Irreversible Entanglements, wo die Musik aus den Worten hinaus wuchs). Das Quartett um den Pianisten Chris Wiesendanger übte sich in einem verhalten kammermusikalischen Spiel. Auffallend war bei den Schweizern der Hang zu einer kontrollierten Musik – vielleicht auch eine Hemmung vor dem Loslassen.

Für einen gewissen Kontrast und eine ganze andere Spielweise sorgte die Akkordeonistin Patricia Draeger mit ihrem Ala Fekra Project. Zusammen mit ägyptischen und Schweizer Musikern (u.a. Albin Brun) brachte sie eine überzeugende Synthese von volksmusikalischen Elementen vom Nil und von den Alpen mit einer die Stile übergreifenden musikalischen Haltung auf die Bühne. Auch dieser Auftritt gehörte zu den überzeugenden Konzerten in diesem Jahr.

Laut Medienmitteilung ist die Zuschauerzahl wieder gestiegen, nachdem sie im letzten Jahr eingebrochen war. Rund 5000 Besucher konnten gezählt werden, etwas 1000 mehr als im letzten Jahr. Zum Erfolg beigetragen habe sicher auch das gute Wetter, die Stimmung auf dem Festivalgelände und die zufriedenen und entspannten Musiker und Musikerinnen, heisst es weiter. Das 46. Festival findet vom 26. Bis 30. August 2020 statt.