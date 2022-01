Kultur: Ein intensiver Jazzabend im Luzerner Mullbau

Jazz Konzert im Mullbau: Vom Reifen der Substanz Wir hören eine junge Pianistin und ein erfahrenes Trio und kehren beglückt vom Luzerner Mullbau nach Hause zurück. Pirmin Bossart 13.01.2022, 11.36 Uhr

Christoph Erb (hier bei einem Konzert im Jahr 2018) kombinierte konzentrierte Chorusse mit schwingenden Fanfaren. Bild: Marcel Meier

Nach langer Pause wieder ein Konzertabend im Mullbau: Das kleine Lokal an der Lindenstrasse in Luzern ist am Mittwoch voll besetzt, das Publikum voll maskiert. Aufmerksamkeit pur ist den beiden anstehenden Acts garantiert. Sie danken es mit intensiver Musik.

Meret Siebenhaar sitzt alleine am Flügel und setzt die ersten Töne. In der nächsten halben Stunde expandiert sie diese Mikrozellen mit den Mitteln von Repetition, rhythmischer Struktur und melodischer Kraft. Sie spielt klar und ohne Hast, lässt den Klängen Raum, aber bringt sie stetig in Form und Fluss. Die Pianistin lässt Dissonanzen und präparierte Heftigkeiten zu, aber verliert nie den Überblick über diese wunderschönen Verwandlungen des Einfachen in das Erweiterte. Das ist weder Jazz noch Klassik, aber definitiv Minimal-Ästhetik und verkappte Romantik - und Siebenhaar ein grosses Talent.

Atmosphäre und Tiefenschärfe

Seit gut einem Jahr spielen Magda Mayas (präpariertes Piano), Christoph Erb (Saxophon) und Gerry Hemingway (Schlagzeug) zusammen und haben jüngst eine Kassette veröffentlicht. Ein Vinylalbum wird im Frühling folgen. Das Trio tändelt nicht, es interagiert auf einem Level, der die Einzelaktionen und das Gemeinsame sofort verwebt. Mayas zaubert aus dem Klangkasten des Flügels die elektroakustischen Schwingungen, die diese Musik mit Space erfüllen. Erb bläst lange Töne, verleiht ihnen Atmosphäre und Tiefenschärfe. Seine konzentrierten Chorusse und schwingenden Fanfaren bringen das mikrotonale Geflecht zum Glühen. Hemingway ist nicht einfach Schlagzeuger, sondern ein Meister subtilster Klanglichkeiten, intuitiv und präsent.

Das Trio vermeidet übliche Impro-Eruptionen. Stattdessen lässt es die Substanz reifen. Das hält die Musik unter Spannung und bringt sie nahe.