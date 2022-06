Konzerthaus Schüür Jedes Wochenende Livemusik bis Ende August Ganz Luzern schliesst die Türen… Ganz Luzern? Nein! Das Konzerthaus Schüür macht «Sommer statt Pause». Regina Grüter 22.06.2022, 16.36 Uhr

Sind ein bisschen psychedelischer geworden: Carson. Bild: PD

Noch nicht ganz alle Acts stehen fest, klar aber ist, dass die Luzerner Schüür auch diesen Sommer wieder die Türen offenlässt (wie auch der Sedel). Und das Gartentor. «Sommer statt Pause» nennt sich das, wenn das Konzerthaus teilweise in den Garten zieht und bis zum 27. August jeden Freitag- und Samstagabend (ausser am 26. August, dafür am 31. Juli) Livemusik gespielt wird.