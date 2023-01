Operette Sursee: «Zigeunerbaron»jenseits von Plüsch und Glamour

Stadttheater Sursee Operette «Der Zigeunerbaron»: Jenseits von Plüsch und Glamour Die Landoperetten kehren gestaffelt zurück. Den Anfang macht jene in Sursee. Und sie professionalisiert sich weiter mit dem «Zigeunerbaron» und dem Chor in einer Hauptrolle. Urs Mattenberger 12.01.2023, 18.55 Uhr

Historisch inspirierte Zigeunerkostüme: Probe zu Johann Strauss’ «Der Zigeunerbaron» im Stadttheater Sursee. zvg

Nach der Pandemiepause melden sich die Landoperetten in der Region erstmals gestaffelt wieder zurück. Während die Operette Arth ihre «Polenblut»-Premiere vom Januar auf den 11. März nachverschoben hat, macht die Operette Sursee mit Johann Strauss’ «Zigeunerbaron» den Anfang.

Nach zwei Jahren Unterbruch sind die Voraussetzungen auch für die Laienbühnen anders. So ist gemäss einer Umfrage jeder Fünfte, der in einem kulturellen Verein aktiv war, nach der Pause nicht mehr zurückgekehrt. Anderseits hinterlässt die «Woke»-Diskussion auch im Programmheft in Sursee ihre Spuren. Da stellt Daniel Gloor, Präsident der Musik- und Theatergesellschaft Sursee, fest, dass die Texte des Werks – angefangen beim Wort «Zigeuner» – «in keinster Weise mehr dem heutigen Zeitgeist entsprechen».

Aufgefrischt in historischen Kostümen

Wie wirkt sich beides auf die Produktion aus? Katrin Gurtner, die die Produktionsleitung von Isabelle Ruf übernommen hat, bestätigt bezüglich der Corona-Auswirkungen Aussagen aus der Luzerner Chorszene: «Bei den künstlerisch tätigen Laien können wir kaum einen Rückgang feststellen. Im Gegenteil: Der Chor ist eher gewachsen und hat sich verjüngt.»

Noch vor Jahren gab es eine klare Rollenverteilung zwischen den traditionellen Landoperetten und dem Luzerner Theater, das auch in Operetten mit Regietheater experimentierte. Zieht dieses jetzt in Sursee ein, um die «Zigeuner»-Operette zeitgemäss zu machen? «Nein, wir machen das nicht wirklich zum Thema», sagt Gurtner. «Uns ist daran gelegen, dass man das Stück im Rahmen der Zeit, in die es gehört, betrachtet und möglichst versucht, es nicht mit dem heutigen Zeitgeist zu vermischen.» Deshalb ist die Inszenierung «optisch und inhaltlich historisch gehalten. Aber sie ist durch die Darstellung der Saffi – der als Zigeunerin aufgewachsenen Prinzessin im Stück – als starke Frau etwas aufgefrischt». Saffi wird dadurch als Gegenspielerin von Barinkay aufgewertet, dem Gutsbesitzer, der in den Wirren des österreichischen Erbfolgekriegs im 18. Jahrhundert sein ramponiertes Gut übernimmt.

Hinzu kommt ein «Hauch von zeitgemässer, menschenfreundlicher Denkweise», sagt Gurtner. «So war etwa im ‹Einzugsmarsch› der kriegsverherrlichende Originaltext für uns alle nicht vertretbar.» Grossen Anteil an der neuen Fassung der gesprochenen Texte hatte die eingesprungene Regisseurin Ursula Lysser. Dass die gestrafften Dialoge den Zug «vorwärts» verstärken und Klarheit schaffen, war ihr wichtig, weil dadurch «die grandiose Musik an erster Stelle steht».

Csardas und Wienerwalzer in der kriegsversehrten Puszta

Damit erübrigt sich für Lysser auch die Frage, ob sie mit ihren Musical-Erfahrungen der Plüschoperette zu mehr Glamour verhilft. «Ich gehe immer vom einzelnen Werk und nicht von Genres aus», wehrt sie ab. «Obwohl sich beide unterschiedlich entwickelt haben, ist die Operette die grosse Schwester des Musicals. Musicals müssen nicht immer bunt sein, und der ‹Zigeunerbaron› ist nahe an der Oper.»

Statt Glamour und Plüsch beschwört die Ausstattung mit einem einfachen, beweglichen Bühnenbild die «rohe» Welt der Zigeuner in einer kriegsversehrten Puszta. Auch der Tanz bietet darin keine «Show-Revues», sondern ist, entsprechend den Zigeunerkostümen, «geerdet», wie auch die Musik von Strauss die Sphären der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn vom ungarischen Csardas bis zum Wienerwalzer genial vereint.

In Sursee wurden das Orchester und die Gesangssolisten längst professionalisiert. Dieses Jahr wird auch der Chor durch Stimmführer «teilprofessionalisiert». Was bleibt damit von der Laientradition mit ihrem Charme und ihren Charakterköpfen? Die Rolle des Chors ist dafür für Lysser zentral: «Der Laienchor bleibt für mich die Grundlage jeder Laienoperette. Und für den Chor ist der ‹Zigeunerbaron› eine Operette der Königsklasse.» Zudem wirkt das Ballett der Schule für künstlerischen Tanz und erstmals in Sursee ein Kinderchor mit. «Alles in allem», so Gurtner, «beschränkt sich die Anzahl an Profis auf der Bühne auf rund 20 Prozent.»

Vorstellungen Öffentliche Generalprobe: Freitag, 13. Januar, 17.00; Premiere: Samstag, 14. Januar, 17.00, Vorstellungen bis 26. März; Stadttheater Sursee; www.stadttheater-sursee.ch.