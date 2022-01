Historie: Die erstaunliche Karriere des Johnny Hess in Frankreich

Musikgeschichte Wie Johnny Hess aus Engelberg in Frankreich zum Star wurde «Je suis swing»: Vor 80 Jahren sorgte der Innerschweizer Johnny Hess mit seinen Chansons für internationale Furore. Karl Horat Jetzt kommentieren 11.01.2022, 19.12 Uhr

Johnny Hess (links) vor rund 80 Jahren mit Charles Trenet (im damaligen Duo Charles et Johnny). Bild: Teddy Piaz

«Je suis swing», sang der junge Johnny Hess in den Pathé Studios in Paris, begleitet vom Orchester Serge Glyckson. Sein Foxtrott – auf 78-Touren-Schellackplatte gepresst – ging in Frankreich alsbald mehr als eine Million Mal über die Ladentheken: eine Sensation für die damalige Zeit und die höchste Verkaufszahl bis dahin. Die Komposition stammte vom jungen Engelberger Hess selbst. Das Fachmagazin «Vedettes» schrieb dazu vor genau 80 Jahren, er sei der Sänger und Komponist des schönsten aktuellen Chansons. Der Texter dieses Titels, André Hornez, sollte sich ein paar Jahre später ebenfalls mit einem Welthit verewigen – mit dem Gassenhauer «C’est si bon».

Mit 16 Jahren war Johnny Hess aus dem Hochtal Obwaldens aufgebrochen nach Paris. Die Handelsschule École supérieure de commerce, die er da besuchen wollte, war eher ein Vorwand zur Beruhigung der besorgten Angehörigen. Er wollte in erster Linie Musik machen: Klavierspielen, Jazz und Swing mit den Besten – und von diesen lernen.

Johnny Hess' Hit «Je suis swing» von 1942.

«C'est si bon» von André Hornez und Henri Betti in einer modernen Version von Halie Loren. Auch Grössen wie Dean Martin oder Barbara Streisand coverten das Lied schon.

Paris als neuer Lebensmittelpunkt

Natürlich hatte in der französischen Metropole niemand auf den jungen Bergler aus der Zentralschweiz gewartet. Aber man liess ihn das Piano spielen, zuerst im «Le Collègue Inn» am Montparnasse, jeden Nachmittag ab fünf Uhr – für 30 Franc Gage. Die Mutter, die ihn da besuchte, war entzückt. Der Vater war eher skeptisch und in Sorge, ob der swingende Junior später noch in seine kommerziellen Fussstapfen treten würde.

Seine Eltern, Marguerite und Edward Hess-Hess hatten geschäftlich bedingt schon in Paris gewohnt; der Vater war da Generalvertreter einer englischen Lederwarenfirma. In Paris wurde der erste Sohn Georges geboren. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs musste die Familie zurück in die Schweiz. Sie wohnte ab da in Engelberg in einer kleinen Wohnung an der Dorfstrasse, gegenüber der Papeterie Hess und über dem Coiffeur Amstutz. Hier kam in der Silvesternacht der zweite Sohn zur Welt. Schon am Neujahrstag 1916 wurde er da getauft, auf den englischen Namen John Lawrence Andreas, dem Chef und Freund des Vaters in der Londoner John Walker & Co. zu Ehren.

Die beiden Brüder und die 1930 geborene Schwester werden von den Eltern verwöhnt und erhielten eine erstklassige Ausbildung. Unter Anleitung seiner Mutter machte Klein-John erste Etüden am Klavier. Schon bald zeigte sich sein stupendes Talent. Der bevorzugte Stil des Buben war aber schon bald nicht die Klassik, sondern Jazz aus Amerika. Ob die Livemusik im «Tea-Room» und «Dancing Matter» an der Dorfstrasse, wo schon in den 1920er-Jahren solche Rhythmen erklangen, ihn zu dieser Vorliebe gepolt hatte? Jedenfalls sollen die dort aufspielenden Jazzer sein Talent erkannt – und ihn jeweils gleich zum Mitspielen eingeladen haben. Der junge Obwaldner war nach Paris gekommen, um seiner Leidenschaft zu frönen: dem Jazz. Er hatte sich als Bar-Pianist in der Collègue-Inn-Bar nahe dem Montmartre schon etabliert, als 1934 eines Abends ein junger Mann zusammen mit ein paar Freunden da auftauchte: Charles Trenet. Er fand, Johnny spiele gut – und spontan versuchten sich die beiden an einem gemeinsamen Chanson. Das klang so gut, dass sie beschlossen ab da als Charles et Johnny aufzutreten. Trenet textete – und Johnny steuerte die Melodien bei. Es waren erst Couplets, die da entstanden: beschwingte, muntere und freche Liedchen.

Nachkriegshit «La mer» von Charles Trenet. Geschrieben bereits in den 194oer Jahren, hier bei einem späteren Auftritt vermutlich Ende 50er/Anfang 60er Jahre.

Eine Plattenfirma wurde auf die beiden aufmerksam. In der Folge spielte das Duo nicht weniger als 19 Scheiben für Disque Pathé ein. Zusammen gelang ihnen der Erfolgstitel «Vous qui passez sans me voir» (Achtlos ziehst du an mir vorbei); ein schönes, melancholisches Chanson, das bis heute ein beliebter Evergreen und ein Jazzstandard ist, der in nicht weniger als 30 Filmsoundtracks zu hören ist. Auf Youtube hat gegenwärtig Patrick Bruel Erfolg damit.

Nach zwei Jahren wurde Charles Trenet zum Militärdienst eingezogen. Johnny Hess musste also solo weitermachen und schrieb weiter: Ein Lied für Edith Piaf «Monsieur Saint-Pierre» – und er begleitete so berühmte Musiker wie den Trompeter Sidney Bechet, den Gitarristen Django Reinhardt oder den Geiger Stéphane Grapelli am Piano. Und wenn er zu Besuch in die Schweiz kam, ergaben sich gelegentlich spontane Gigs mit den Grössen von hier: Teddy Stauffer, Eddie Brunner oder Hazy Osterwald.

Jazz und Swing: Einst Synonyme der Résistance

Im April 1943 heiratete Johnny «Dove» Yvonne Smeesters, ein Sohn wurde im Herbst desselben Jahres geboren. Die Ehe wurde wenig später geschieden. Erst die zweite Ehe mit Geneviève Kats hielt bis zu Johnnys Lebensende.

Seit dem 14. Juni 1940, dem Tag, als die deutsche Wehrmacht einmarschierte, war Paris eine besetzte Stadt. Aber sie funktionierte trotzdem noch einigermassen normal. Swing und Jazz mochten die deutschen Nazis und das mit ihnen kollaborierende Vichy-Regime allerdings nicht. Solche «Negermusik» war für sie ein Zeichen von Degeneration, der hehren arischen Kultur unwürdig. Somit wurde der Swing – fast automatisch – zur Musik des französischen Widerstandes im besetzten Frankreich.

Johnny Hess schuf unbeabsichtigt den neuen Begriff «Zazou» – mit seinem Lied «Ils sont zazous». Ursprünglich war das nur ein Trällern, übernommen aus einem Swing-Song des New Yorker Musikers Cab Calloway. Plötzlich wurde das aber höchst brisant: Zazou wurde zu einer Mode: Jugendliche kleideten sich entsprechend der Zoot-Mode aus der Jazz-Szene von Harlem. Männer zogen grosskarierte Jacken in Überlänge an, Frauen wählten kurze Röcke, gestreifte Strümpfe und schwere Schuhe – und sie tanzten wild zu Swing-Jazz und Bebop. Zazous gab es bald in ganz Frankreich, konzentriert jedoch in Paris. Für deren Gegner, die jungen Faschisten der «Jeunesse Populaire Française» wurden sie zum Feindbild. Es kam zu Razzien in Bars: «Scalp les Zazous» wurde zum Schlachtruf der französischen Nazi-Sympathisanten. Sie attackierten Jazzanhänger und versuchten, ihnen die Haare abzuschneiden.

«Ils sont zazous» - ebenfalls ein Hess-Hit aus den 1940ern.

Johnnys Musik konnte praktisch nur noch in verriegelten Tanzsälen oder im Untergrund, in Kellerclubs gespielt werden. Erst nach dem Abzug der Deutschen konnte der Swing wieder seinen alten Platz einnehmen.

Spätere Jahre

Um etwa 1956 kam es zum Knick in der Karriere von Johnny Hess. Aus den USA tönte Rock ’n’ Roll von Elvis Presley und Bill Haley herüber. Die französische Jugend fand Gefallen am einfachen, stampfenden Beat und reagierte mit ihrer eigenen «Yéyé»-Musik als Antwort darauf. Johnny Hallyday, Richard Anthony, France Gall und Françoise Hardy wurden die neuen musikalischen Idole der Epoche. Johnny Hess besann sich auf seine kaufmännischen Fähigkeiten und war sich in den folgenden zwei Dekaden nicht zu schade, andere Einkünfte zu finden: als Nachtclub-Pächter, Vertreter für Autowaschanlagen oder von Chemie-Produkten.

Es gab zwar ein paar Comeback-Versuche bis in die 1970er-Jahre, die aber an fehlender Promotion scheiterten. Johnny Hess verstarb Mitte November 1983 nach einem Herzinfarkt. Mit ihm verliess ein Sänger Paris, der es während fast 20 Jahren musikalisch mitgeprägt hatte. Die unaufhaltsamen Wellen des Wandels hatten ihn von der Spitze weggespült. Er mochte nicht vom Esprit des beschwingten französischen Swing-Chansons lassen. Er wurde in seiner Wahlheimat auf dem Friedhof Cimetière d’Ivry beigesetzt.

