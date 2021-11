Konzert Legendäre Luzerner Band OM im Südpol: Jung geblieben und mit offenen Antennen halten sie Energie hoch Beeindruckendes Heimspiel am Freitagabend im Südpol: Die Luzerner Band OM verwandelt ihren Erfahrungsschatz in frische Musik. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 27.11.2021, 14.06 Uhr

OM mit Christy Doran, Fredy Studer, Bobby Burri und Urs Leimgruber (von links) bei einem früheren Konzert. Bild: Dragan Tasic / PD

Das Konzert beginnt mit leisen Klängen. Die sensiblen Aktionen der Instrumentalisten verweben sich, filigrane Mikro-Sounds halten die Spannung. Dann werden Riffs gebaut, kommt elementarer Drive ins Spiel. OM sind auf ihrer Reise durch fast 50 Jahre aktive Musik frisch geblieben. Alle vier Musiker sind über 70 Jahre alt. Aber es klingt, als ob eine zeitgenössische Jungspund-Band gerade ihren persönlichen Gral am Entdecken wäre.

Dass Christy Doran (Gitarre), Urs Leimgruber (Sopransaxofon), Bobby Burri (Bass) und Fredy Studer (Schlagzeug) ihre 1972 gegründete Band mit Unterbrüchen bis heute in unveränderter Besetzung intakt gehalten haben, ist ein Phänomen. Mindestens so verrückt ist, wie sie nach ihrem europaweiten Ruhm in den 1970er Jahren, der anschliessenden Pause und der Wiederaufnahme ihrer Bandtätigkeit in den 2000er Jahren nie stehen geblieben und imstande sind, bis heute eine relevante Musik zu machen.

Immer noch eine gewisse Unberechenbarkeit

Dass sie ihre musikalischen Antennen offenhalten, neue Klangästhetiken absorbieren und die unterschiedlichen Backgrounds der Musiker auf einen zeitgenössisch stimmigen Nenner bringen können, gehört zu ihren Vorzügen. Das Konzert am Samstagabend war ein Beispiel dafür. Nach einer längeren Phase freier Improvisation fokussieren sich OM heute wieder dezidierter auf Kompositionen. Sie bieten noch immer eine gewisse Unberechenbarkeit und Improvisation, aber sind stark von rhythmischen Strukturen, Motiven und klaren Formen geprägt.

Neben Groove-Parts, die mit besonderer Verve gegoren und gedroschen werden, entstehen subtilste Klang- und Geräuschlandschaften, von den jung geblieben Musikern fast zärtlich in die Stille gestrichen. Repetitivität spielt eine Rolle, Energiebahnen werden gelegt, Nuancen gepflegt, das Rock-Feeling bleibt fester Bestandteil. Studer trommelt subtil und mächtig, Burri legt die Tiefenspur.

Mehr Dialogisches wünschbar

Mit den Unterbrüchen zwischen den Stücken kommt der Flow zuweilen ins Stocken. Und als Ergänzung zur hochvirtuos-prägnanten Präsenz des Saxofons hätte man gerne einen Widerpart gehört, um die Band solistisch noch dialogischen zu machen. Doran spielt seine Linien und Figuren sehr innovativ und «dirty», aber mehr hintergründig und als Bestandteil des Bandsounds. Mit seinem dunklen Sound und dem agilen elektrischen Geäder ist er der Musiker, der sich an diesem Abend am meisten selber neu erfindet.

Rund 100 Personen, im Kern Stammpublikum, haben sich in der Halle eingefunden, um die vielleicht dienstälteste Band der Schweiz im zeitgenössischen Jazz wieder einmal zu erleben. Musikalisch sind OM auf der Höhe der Zeit. Sie klingen urbaner und eigenwilliger als andere. Sie bleiben dran, weil sie etwas erfahren wollen. Im Februar nehmen sie ein nächstes Album auf.