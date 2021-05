Kunst in Luzern Was macht die rosa Kuh am Strand? Einzelausstellung von Jason Rohr Die Kali Gallery präsentiert den jungen Künstler Jason Rohr in seiner ersten Einzelausstellung. Und das ist bunt und sonnig. Susanne Holz 26.05.2021, 17.39 Uhr

Jason ist 21 Jahre jung und lebt und arbeitet in Hausen im Aargau und in Zürich. Nach einem Jahr Physikstudiums an der ETH Zürich, besucht Jason Rohr seit 2019 die Zürcher Hochschule der Künste und studiert Fine Arts. Die Ausstellung «Zweite Sonne» in der Kali Gallery Luzern ist die erste Einzelausstellung des jungen Künstlers. Abseits aller kunstwissenschaftlichen Zuschreibungen gefällt erst mal der Humor von Jason Rohr. So gehört zu den Exponaten der Ausstellung mit dem vielversprechend sonnigen Titel auch ein Badetuch – «Binnenmeer» ist es betitelt, und es zeigt vier rosa Kühe über einem Gewinde aus Blumen.

Das macht Freude, genauso wie die Dame am Cafétisch, die Blümchen hat sie vor sich stehen, die Zigarette hat sie in der Hand. Das Gesicht der Schönen ist voller Unschärfe und scheint vom Künstler anstatt des Zigarettenrauchs gemalt. Und für was stehen die stilisierten Blumen im Stillleben, das daneben hängt?

«Jason Rohr malt reduziert, aber technisch sehr präzise.»

So formuliert es der Art Director der Kali Gallery, Nicolai Kalinowsky. Jason Rohr verknüpfe romantische Poesie und klassische Tragödie mit den visuellen Inhalten der digitalen und der Konsumkultur.

Ausstellung von Jason Rohr in der Kali Gallery in Luzern mit dem Titel «Zweite Sonne». Hier das Werk: «Aphrodite`s Zöglinge». Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021) «Smoking in a Room». Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021) Links: «Aphrodite`s Zöglinge». Rechts: «Zweite Sonne». Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021) «Zweite Sonne». Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021) «Pigment, Oil, Dolphin And A System». Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021) «Showing you the Flower». Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021) «Still Life with Flowers». Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021)

Das ist sehr körperlich. Und sehr sympathisch

«Seine auf digitaler Malerei basierende Öl- und Acrylmalerei trifft den Zeitgeist», ist sich Nicolai Kalinowsky sicher. Hyperrealistische Malerei, so könnte man es auch nennen. Mit seinen Blumen, Sonnen, Herzen oder Delfinen arbeitet der 21-Jährige zudem mit Symbolen. Und er spielt mit der Technik, wenn etwa Acrylfarbe plötzlich wie Ölkreide daherkommt.

Im Video «Don Quixote and the Green Screen» demonstriert Jason Rohr dann nicht nur technisches Können oder sein Talent für Humor, sondern auch seine Kraft und seine Energie. Hier kämpft der Künstler mit einer grünen Leinwand, er legt sich darauf, hüllt sich ein, stöhnt und keucht. Das ist sehr körperlich. Und sehr sympathisch. Schlussendlich ist die Leinwand kaputt, die Holzlatten stehen kreuz und quer und der Künstler ist nun grün. «Ein freiwilliger Kampf», so steht es im Programm der Galerie. Der Künstler kämpfe mit seinen Idealen, bis er diesen nahe komme. Die grüne Leinwand repräsentiere dabei die pure Möglichkeit.

Jason Rohr gehe es um eine Einheit von Denken und Materie. Doch gibt es diese überhaupt? Darüber mag man sinnieren, während man den Künstler im Video mit seiner monochromen Leinwand kämpfen sieht. Einfacher nachzuvollziehen ist der Titel der Ausstellung: «Zweite Sonne». Diese Sonne sei illusionistisch und stehe für die prägenden Träume und Wünsche des Menschen, so der Künstler und die Galerie.

Am Strand werden Denken und Materie eins

Wer nun von Sonne und Wärme träumt, der schnappe sich das Badetuch «Binnenmeer» mit all seinen rosa Kühen und mache sich auf an den Strand. Wo, wenn nicht hier, werden Denken und Materie eins.

Die Kali Gallery präsentiert Jason Rohr in der Ausstellung «Zweite Sonne». Bis 2. Juli 2021. Führung mit dem Künstler am 29. Mai 2021 um 19 Uhr. Bitte online anmelden. Finissage am 2. Juli 2021 um 18 Uhr. Geöffnet Do/Fr 17–19 Uhr sowie Sa 15–17 Uhr. (Drei weitere Werke des jungen Künstlers sind derzeit im Paranoia Shop im Löwengraben 2 in Luzern zu sehen.) www.kaligallery.com