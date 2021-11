Kanton Luzern «Geld und leichtes Vergnügen, das verführt die Jugend» – vor 50 Jahren wurde die Filmzensur aufgehoben Gangsterfilme wie «Rififi» seien eigentliche Verbrecherschulen, so einst der Vorwurf der Zensurbehörden. Der Horwer Historiker Martin Eberli erinnert im Stattkino an die Aufhebung der Luzerner Filmzensur im Jahr 1971. Regina Grüter Jetzt kommentieren 24.11.2021, 19.00 Uhr

Der Hehler (Mitte) und die Gangster: Jean Servais (links) und Carl Möhner (rechts) in «Du rififi chez les hommes». Bild: Cinémathèque suisse

Schmutz und Schund - davor wollte die Luzerner Filmkontrollkommission die Bevölkerung schützen. Sie bestimmte bis 1971, was man den Jugendlichen und Unvernünftigen zumuten kann und was nicht. So ähnlich umschreibt es der Horwer Martin Eberli bei einer Tasse Kaffee in der Luzerner Bourbaki-Bar. Der Historiker hat über Filmzensur im Kanton Luzern promoviert. Am Sonntag, 28. November, exakt 50 Jahre nach deren Aufhebung durch eine Volksabstimmung, führt der 70-Jährige anhand des französischen Gangsterfilms «Rififi» von Jules Dassin ins Thema ein.

53 Prozent der Luzerner Stimmbevölkerung sagten damals Ja; die Wahlkreise Luzern-Stadt, Luzern-Land sowie Hochdorf waren für die Aufhebung, Sursee, Willisau und Entlebuch dagegen. Man könne aber nicht von einem Stadt-Land-Graben sprechen, meint Eberli: «Es war eine parteipolitische Trennlinie, KVP gegen FDP, LdU und SP. Konservative gegen Liberale.»

«Nur für ein moralisch gefestigtes Publikum»

Als Schund definiert wird «etwas künstlerisch Wertloses, Minderwertiges (besonders jugendgefährdende Literatur)». Die kantonalen Zensurbehörden griffen ein, wenn sie die öffentliche Sittlichkeit gefährdet sahen. Gewalt, Sex und als gefährlich erachtete politische Ideologien führten zu Filmverboten oder dazu, dass einzelne Szenen entfernt wurden.

Besonders interessant im Fall von «Rififi» aus dem Jahr 1955 ist, dass der katholische «Filmberater», der in den Anschlagkästen der Kirchen aushing, dessen meisterhafte Inszenierung hervorhob – mit der Empfehlung «nur für ein moralisch gefestigtes Publikum». Eberli sagt:

«Es ist eine der Ausnahmen, in denen sich ‹Der Filmberater› auf die Seite der Kunst gestellt hat.»

Martin Eberli, Historiker

Verboten wurde der Film trotzdem. Heute gilt «Rififi» als Meisterwerk und als eigentlicher Begründer des Heist-Movies: ein Kriminalfilm, bei dem die Planung und Durchführung eines Raubs im Zentrum stehen. In «Rififi» dauert der Einbruch in ein Juweliergeschäft eine gute halbe Stunde – eine Szenenfolge ohne Dialog und ohne Musik.

«Rififi» ist ein Film noir. Er spielt im «Apachen»-Milieu; in der Pariser Unterwelt mit ihren Pokerhinterzimmern und Tanzlokalen. «Geld und leichtes Vergnügen, das verführt die Jugend. So dachte man», erklärt Eberli. Die Authentizität von Schauplätzen und Dialogen sowie die herausragende Figurenzeichnung ermöglichen dem Publikum, sich mit den Verbrechern zu identifizieren. Das war das Problem. Und die Angst vor Nachahmungstätern. Schon sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es für die Gangster nicht eben gut ausgeht.

Kanton Luzern zensurierte überdurchschnittlich stark

Martin Eberli hat seine 2012 erschienene Dissertation «Gefährliche Filme – Gefährliche Zensur?» mitgebracht. Auf ein paar Seiten werden die Kommissionsmitglieder, die über die Jahre Einsitz in der Zensurkommission genommen hatten, aufgelistet. «Es wurde bezüglich Parteizugehörigkeit, Konfession und Geschlecht auf Ausgewogenheit geachtet», sagt Eberli. Politiker, Juristen, Akademiker, mal ein Kulturredaktor und darunter immer eine Frau.

Die meisten von ihnen waren Filmlaien. Die Luzerner Filmkontrollkommission war eine gesellschaftspolitische Kontrollinstanz. Ende 1960er-, anfangs 1970er-Jahre geriet diese katholisch-konservative Weltanschauung, die sie stützen sollte, ins Wanken. Eberli kritisiert die sehr persönliche Optik der Zensurbehörden als ambivalent und willkürlich. Eberli führt aus:

«Unterschiede in den kantonalen Entscheiden wurden bemerkt und moniert, vor allem auch im Abstimmungskampf.»

Ingmar Bergmans «Das Schweigen» – Schund? Im interkantonalen Vergleich zensurierte Luzern überdurchschnittlich stark.

«Wer etwas auf sich hielt, ging nicht ins Madeleine»

Hat man das Kinopublikum damals für unmündig befunden? Unfähig, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden? «Davon muss man ausgehen», sagt Eberli. Auch gesellschaftliche Vorurteile hätten eine Rolle gespielt. «Wer etwas auf sich hielt, ging ins Moderne oder ins Capitol und nicht ins Madeleine an der Baselstrasse. Der durchschnittliche, eher ungebildete Bürger kann gar nicht reflektieren», so die vorherrschende Meinung. Und Kino wurde immer noch eher mit Schaubudenkultur in Verbindung gebracht als mit Filmkunst.

1964 umging der Filmklub Luzern das Aufführungsverbot von «Rififi» und zeigte den Film mit «verrohendem Gesamtcharakter» an Fronleichnam (!) in Huttwil. Aus dem Filmklub ging der Verein Filmhaus Luzern/Stattkino hervor. Und ebenda wird «Rififi» am Sonntag gezeigt.

