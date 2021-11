Kunstmuseum Luzern Ferdinand Hodlers Holzfäller: Diese Dauerleihgabe ist mögliches Fluchtgut Im Rahmen der Provenienzforschung hat das Kunstmuseum Luzern der Herkunft einer Dauerleihgabe nachgespürt. «Der Holzfäller» von Ferdinand Hodler von 1910 gehörte einst einer jüdischen Familie. Susanne Holz Jetzt kommentieren 26.11.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hodler-Ausstellung im Kunstmuseum in Luzern. Im Bild zu sehen sind verschiedene Versionen des wohl bekanntesten Gemäldes «Der Holzfäller» des weltberühmten Malers. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. September 2021)

Seit dem Einzug der Sammlung Bührle in den Zürcher Kunsthausneubau im Oktober ist die Provenienzforschung in aller Munde. Verstärkt in dieser Richtung geforscht wird schon seit Jahren, auch in Luzern. Auch hier spürte man die Besitzverhältnisse von Kunstwerken auf und klärte beispielsweise ab, ob es sich um Raubkunst handelt.