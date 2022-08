Neu im Kino ab dem 25. August 2022

Tipp der Woche

Anlässlich der Pride Zentralschweiz vom 3. September zeigt das Stattkino Luzern drei Filme mit Queer-Thematik als Luzerner Erstaufführungen.

Les amours d’Anaïs (Fr, 26. 8., 18.30): Anaïs (Anaïs Demoustier) trennt sich von ihrem Freund, kommt mit dem älteren Daniel (Denis Podalydès) zusammen, interessiert sich aber immer mehr für dessen Lebensgefährtin Émilie (Valeria Bruni Tedeschi), eine Schriftstellerin (romantische Komödie von Charline Bourgeois-Tacquet, F 2021).

A Good Man (Mo, 29. 8., 20.30): Benjamin und Aude lieben sich und wünschen sich ein Kind. Als sie feststellen, dass Aude nicht schwanger werden kann, hat Benjamin einen Plan: Der einzige Ausweg aus ihrem Dilemma ist, dass Benjamin (ein Transmann, der sich noch im Übergang befindet) das Baby austrägt (Drama von Marie-Castille Mention-Schaar, F/B 2020).

Firebird (Di, 30. 8., 20.30): In der gefährlichen Umgebung eines sowjetischen Luftwaffenstützpunkts bildet ein besorgter Soldat eine verbotene Dreiecksbeziehung mit einem wagemutigen Kampfpiloten und seiner Kameradin. Die Premiere des Liebesdramas von Peeter Rebane (GB/EST 2021) in Moskau wurde von Protesten begleitet.

Dem Briten David Hockney widmet das Stattkino anlässlich der Retrospektive im Kunstmuseum Luzern drei Filme.

A Bigger Splash (So, 28. 8., 18.30; Mi, 7. 9., 18.30; So, 18. 9., 18.30): Nach einer schwierigen Trennung ist Hockney nicht mehr in der Lage zu malen – sehr zur Sorge seiner Freunde. Der Filmtitel bezieht sich auf Hockneys Pop-Art-Gemälde (halbfiktionale Doku von Jack Hazan, GB 1973).

Hockney (Mi, 31. 8., 18.30; So, 11. 9., 18.30; Mi, 21. 9., 18.30): Blick auf Hockneys prägende Jahre in der britischen Pop-Art-Szene, seine Erfahrungen als schwuler Mann während der Aids-Krise und seine Arbeitsjahre in Kalifornien (Doku von Randall Wright, GB 2014).

Exhibition on Screen: David Hockney at the Royal Academy of Arts (So, 4. 9., 18.30; Di, 13. 9., 18.30; So, 25. 9., 18.30): Mit intimen und tiefgründigen Interviews mit Hockney selbst feiert diese Doku den wohl populärsten britischen Künstler. Sie fokussiert auf zwei sehr erfolgreichen Ausstellungen in der Royal Academy of Arts in London, 2012 und 2016 (Phil Grabsky, GB 2017).

www.stattkino.ch