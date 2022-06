Das läuft in den Zentralschweizer Kinos ab 30. Juni 2022

Kinotipps Die Minions retten den jungen Gru: Diese Filme starten am 30. Juni in den Zentralschweizer Kinos Welche Filme sonst noch in welchen Kinos unserer Region am Donnerstag, 30. Juni, anlaufen, lesen Sie hier in unserer Übersicht. 29.06.2022, 20.33 Uhr

After Love

Mary, eine zum Islam konvertierte Engländerin, findet sich in der Hafenstadt Dover nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes plötzlich als Witwe wieder. Sie erfährt, dass er jenseits des ­Ärmelkanals, in Calais, ein grosses Geheimnis verbarg. Der mehrfach ausgezeichnete Débutfilm des Engländers Aleem Khan jetzt auch noch in Luzern.

Bourbaki, Luzern.

Dear Memories – Eine Reise mit dem Magnum-Fotografen ­Thomas Hoepker

Thomas Hoepkers Bilder wurden zu Ikonen des Fotojournalismus, wie «Muhammad Ali’s Fist». Er war der erste Deutsche, der als Vollmitglied bei der legendären Fotoagentur Magnum aufgenommen wurde und diese später als ihr ehrenamtlicher Präsident lei­tete. 2017 wurde bei Thomas Hoepker Alzheimer diagnostiziert. Sein letzter grosser Traum: ein Roadtrip durch die USA gemeinsam mit seiner Ehefrau Christine; eine Neuauflage jener Reise, die Anfang der 1960er-Jahre Hoepkers internationales Renommee als Fotograf begründet hat.

Bourbaki, Luzern.

Liebesdings – Vorpremiere

Lux, Baar: So 20.15; Pathé, Ebikon: Di 20.30; Cinema8, Schöftland: Mo 20.00; Seehof, Zug: So 12.00, Mo/Di 20.30.

Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss (TheRise OfGru)

Mit den Minions (hier: Kevin, Stuart und Bob, von links) in die bunte Welt der 1970er-Jahre: Flower-Power, Glitzer, Schlaghosen und Disco-Feeling. Die gelben, quiekenden Dauerhüpfer lernen sogar die Kunst des Kung-Fu. Bild: Universal Pictures

Eine Vorstadt in den 1970er-Jahren. Gru, der künftige Superschurke, hat mit fast zwölf Jahren schon einiges drauf, doch er will noch besser werden im Bösesein. Sein Traum: ein Mitglied der Schurkenbande «Die fiesen 6» zu werden. Doch dann kommt alles anders, und die Minions, die in seinem Keller hausen, müssen Gru retten. Das Sequel erzählt die Kindheitsgeschichte von Gru; ein etwas vorhersehbares, aber kurzweiliges Animationsabenteuer. (dpa)

Capitol, Luzern; Verkehrshaus Filmtheater, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Muotathal (8.7. 20.00, 9./10.7. 17.00); Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Notre-Dame brûle

Zwischen Fiktion und Realität: Der neue Film von Regisseur Jean-Jacques Annaud («Der Name der Rose») dokumentiert minutiös die Ereignisse, die zum verheerenden Brand der berühmten Pariser Kathedrale am 15. April 2019 führten.

Pathé, Ebikon.

Slow[mo]Cinema – Kurzfilm­premiere

Moritz Millat mit «einer experimentellen Reise durch Klangwelten paradoxer Müdigkeit eines jungen Künstlers».

Stattkino, Luzern: Fr 20.30.

Thor: Love And Thunder – diverse Vorpremieren am Mittwoch

Capitol, Luzern; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Utama

Ein altes Ehepaar im Hochland Boliviens. Sie warten auf den Regen für ihre Lamas, der auch sonst nur einmal im Jahr kommt. Die weite Steppe hat überall Risse, der Brunnen im Dorf ist ausgetrocknet. Eine in grandiosen Breitwandbildern erzählte Geschichte über Liebe und Selbstbestimmung im Alter, Verständigung zwischen den Generationen, die Untätigkeit des Staates, Abwanderung und das langsame Verlorengehen einer Lebensweise, von Wissen und Traditionen. Mehrfach ausgezeichnet, u.a. am Sundance Film Festival. (reg)

Stattkino, Luzern.