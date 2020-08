Glockenkonzert lockt Hunderte nach Luzern Doch ein neues Konzertformat: Lucerne Festival entführt mit Luzerner Kirchenglocken in ungläubige Traumwelten. Urs Mattenberger 18.08.2020, 19.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Hofkirche summte am Montag den Besuchern der Klanginstallation ein gigantisch-sanftes Wiegenlied. Bild: LF/Priska Ketterer

Durch die Coronakrise war viel von neuen Konzertformaten die Rede, die Live-Aufführungen dennoch möglich machen sollten. Auf maskierte Chöre (die Geigerin Patricia Kopatchinskaja am NZZ Podium über eigene Projekte) hat man bisher in der Region vergeblich gewartet. Aber am Lucerne Festival «Life is Live» setzte am Montag das Stadtwanderprojekt «Luzerner Glocken – con sordino» ein Signal in diese Richtung.

Neue Formate wollen Konventionen aufbrechen, um die existenzielle Dimension von Kunst verstärken. Stärker als erhofft erfuhren das am zeitweise verregneten Montagabend die Besucher der Klanginstallation, die der Schlagzeuger Peter Conradin Zumthor aus Glocken der Peterskapelle sowie der Jesuiten-, Matthäus- und Hofkirche geschaffen hat.

Bild: LF/Priska Ketterer

Dialektik von Nähe und Distanz

Zumthor dämpfte die Klöppel der Glocken, so dass diese nicht «geschlagen», sondern sanft zum «Klingen» gebracht werden – «mit einer wie von weit hergewehten Schönheit» (Ausgabe vom Montag). Zum neuen Format und zur existenziellen Erfahrung gehörte, dass man, durchnässt vom Regen, eine Erkältung fürchtete, die man angesichts von Corona panikartig zu vermeiden sucht.

So bewegten sich die weit über 200 Besucher auf dem Weg von der Jesuitenkirche durch die Altstadt bis zur Hofkirche nah den Häusern entlang. Das verringerte zwar die Abstände, aber eingemummt in Pelerinen und Masken war hier ohnehin jeder in der Gemeinschaft fast für sich allein. Auch da spielte die typisch schweizerische Dialektik von Nähe und Distanz, von der Bundesrat Alain Berset in seiner Eröffnungsrede gesprochen hatte. Ganz neuartig waren aber auch die verfremdeten Glocken selber. Sie sind Menschenwerk, aber ihr chaotisches Schlagen hat etwas von der naturhaften Archaik, die auch die Kirchen in der Nacht ausstrahlten. Die Pointe des Glockenspaziergangs war, wie er in Stationen diesen Weg von der Kunstwelt in zeitlose Archaik nachvollzog.

Das begann noch prosaisch vor der Jesuitenkirche, wo man die gedämpften, um eine kleine Terz kreisenden Glockenschläge zwar weich und leise, aber nicht wie aus einer Sehnsuchtsferne hörte. Auch das Glockenspiel der Peterskirche blieb auf harmonische und Melodietöne fokussiert, aber weitete den Klangraum zur Tiefe hin aus.

Bild: LF/Priska Ketterer

Sanfter Klubsound und eine nicht eingeplante Pointe

Das erste grosse Aha-Erlebnis überfällt einen, wenn man sich in der Hertensteinstrasse der Mat­thäuskirche nähert. Da sammeln sich in der Gasse wummernde Bässe, auf denen oszillierende Farben ohne Melodie und Kontur schweben – eine akustische Szenerie, die man eher mit dem elektronischen Ambientsound im Club als mit einer Kirche assoziiert und die auch anhält, wenn man sich ungläubig der Kirche nähert. Spätestens da bewahrheitet sich, was Mark Sattler im lesenswerten Beitrag auf der Festival-Homepage schreibt. Wie bei den Verhüllungsprojekten von Christo gehe es Zumthor nicht um ein Maskieren, sondern um «das Enthüllen neuer Eigenschaften».

Welch traumhaften Klangzauber Glocken entfalten, wenn man ihre Schläge eliminiert, zeigte sich am aufregendsten vor der Hofkirche unter trockenem Nachthimmel: Die Melodietöne, die von Ferne wie ein gigantisch gesummtes Wiegenlied auf und ab schwebten, wechselten beim Näherkommen die Tonalität und pendelten in einer Art Grundton aus.

Alles war getragen von grabes­tiefem, akustischem Bassgeschiebe und dem Ächzen des Gebälks, als würde in der Kirche die Regenmaschine unter Folter auf Hochtouren laufen. Die besänftigenden Orgelklänge, die fast unhörbar aus der Kirche herausdrangen, waren nicht Teil des Konzepts, aber verhalfen ihm zu einer so überraschenden wie passenden Pointe. Fazit: Vor allem bei schönem Wetter unbedingt hingehen!

Letzte Durchführung: Heute, 20.30, Jesuitenkirche. Freier Eintritt, Anmeldung: www.lucernefestival.ch