Osterzyklus im KKL: Bach-Passion mit Christoph Prégardien

Luzern Auftakt zu Oster-Zyklus im KKL: Bach-Passion mit Christoph Prégardien vergeht wie im Flug Erstmals führt der Lucerne Chamber Circle seinen «Lucerne Easter Circle» im KKL durch. Auf den hochkarätigen Auftakt mit Bachs Johannes-Passion am Karfreitag folgt am Sonntag «A Tribute to Aretha Franklin». Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 16.04.2022, 13.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Prégardien (Evangelist und Leitung) in einer früheren Aufführung von Bachs Matthäuspassion im KKL. Eveline Beerkircher

Während Ferienreisende ihre Passionszeit am Karfreitag in einer 22 Kilometer langen Autoschlange vor dem Gotthardtunnel verbrachten, erleben die Besucher im KKL das Oster-Wochenende deutlich bequemer. Im Vergleich zu den drei Stunden und 40 Minuten Wartezeit vor dem Gotthard verging einem die Zeit in Bachs zwei Stunden dauernder Johannes-Passion am Karfreitag wie im Flug – auch dank einer Aufführung wie in einem Zug unter der Leitung des Evangelisten-Tenors Christoph Prégardien.

Zudem kann man erstmals im KKL das ganze Osterprogramm absolvieren, also den Umschwung von der Karfreitags-Klage zur Erlösungs-Hoffnung von Ostersonntag, wie er traditionell in Kirchen inszeniert wird. Möglich macht es der Lucerne Chamber Circle, der vor allem mit Aufführungen in historischer Aufführungspraxis zu den wichtigen Veranstaltern im KKL gehört.

«Lucerne Easter Circle» mit Passion und Jazz

Sein «Lucerne Easter Circle» weitete nun dieses Spektrum nach zwei Seiten hinaus. Mit einem ursprünglich geplanten dritten Konzert am Samstag könnte der «Easter Circle» den Kern eines neuen Osterfestivals im KKL bilden, dessen Zukunft aber auch nach den pandemiebedingten Verwerfungen ungewiss ist. Ganz neu ist, dass der Osterjubel am Sonntag weltlich zelebriert wird: mit einem «Tribute to Aretha Franklin» am Sonntag im Konzertsaal des KKL.

Von der Konkurrenz zum Osterfestival zu dessen Nachfolge

Die konzertante Aufführung der Johannes-Passion am Karfreitag im KKL war in kurzer Zeit die zweite in der Region. Und bestätigte, dass jede Aufführung von Bachs langjährigem «Work in progress» zum Unikat werden kann. Die Basler Madrigalisten hatten in Horw die Evangelisten-Rezitative ersetzt durch einen heutigen Text. Und dieser machte einem mit Jesus’ Befehl «Lass das Kämpfen» bewusst, wie irritierend dieser Pazifismus angesichts des Kriegs in der Ukraine ist.

Im KKL rückte am Karfreitag trotz des exzellenten RIAS Kammerchors Berlin und Kammerorchesters Basel umgekehrt der Evangelist ins Zentrum. Mit dem Tenor Christoph Prégardien übernahm einer der lange Jahre führenden Evangelisten diese Rolle und die des Dirigenten. Und beides gab dem Werk tief menschliche Züge.

Durch Mark und Bein

Prégardien, auch mit 66 Jahren mit geschmeidiger Stimme bis in hohe Lagen, hielt sich mit demonstrativer Affektrhetorik zurück. Umso direkter redete er uns mit seinem warm grundierten und kraftvoll aufrüttelnden Tenor ins Gewissen – sein «Barrabas war ein Mörder» ging einem wie ein Verzweiflungsschrei durch Mark und Bein.

Durch die Doppelrolle wurden die Ebenen und «Nummern» dieser Passion nahtlos und wie durchkomponiert miteinander verbunden. Zum Ereignis wurden die Begegnungen im Männer-Trio, in dem Prégardien aus Betroffenheit heraus aufmerksam zwischen Jesus und Pilatus vermittelte (an der Spitze eines vorzüglichen Solistenensembles: Yorck Felix Speer und Martin Berner). Zum Menschendrama fügten sich die auch instrumental so filigran wie machtvoll gestalteten Chöre und raffiniert psychologisierten Choräle. Keine Frage: Der Lucerne Chamber Circle, der mit seinen Karfreitags-Passionen einst in Konkurrenz zum Osterfestival stand, empfahl sich mit diesem Auftakt zum «Easter Circle» für dessen Nachfolge.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen