KKL einmal anders: Das Publikum kann am Konzert des City-Light-Filmmusikorchesters live Miterleben, wenn an Stücken noch gearbeitet und gefeilt wird Das City-Light-Filmmusikorchester bringt Hollywoodromantik zurück ins KKL in Luzern. Romano Cuonz 28.09.2020, 20.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Saxofonistin Valentine Michaud war eine von vielen herausragenden Solistinnen und Solisten. Priska Ketterer/City Light Concerts

(Luzern, 27. September 2020)

Es war eine ganz und gar ungewohnte Konzertatmosphäre im KKL am Sonntagabend: Drunten im Saal das Publikum, das vorerst alle Gefühle dezent hinter Masken verbirgt. Auf der Bühne ein übers «Back on Stage» erleichterter und dankbarer Dirigent Kevin Griffiths, der immer wieder temperamentvoll locker aus dem Nähkästchen plaudert. Und ja: die vielen hin und her wuselnden Techniker, die Mikrofone anpassen, Stühle und Notenständer zurechtrücken. Angesagt ist ein Workshop-Konzert!

Griffiths akzentuiert das Besondere daran:

«Heute, nach sieben Monaten Coronakrise, stehen wir in der Mitte von einem der einschneidendsten Anlässe in unserer jungen Orchestergeschichte»

, sagt er. Seit zehn Tagen würde er mit den wiedervereinigten 80 Musikerinnen und Musikern intensiver arbeiten als je zuvor. Ziel sei die Aufnahme einer besonderen CD – exklusiv mit Werken des unvergleichlichen Amerikaners John Williams. An diesem Konzertabend aber dürfe das Publikum live dabei sein. Miterleben, wenn an Stücken noch gearbeitet und gefeilt werde und gewisse Baustellen sogar noch hörbar würden. Hocherfreut über das Wiederaufleben seiner grossen Idee ist auch Geschäftsführer Pirmin Zängerle. «Das Konzert bietet vor allem Gelegenheit, unsere Arbeit einem interessierten Publikum zu präsentieren», sagt er. Und räumt ein, es habe schon ein bis zwei Proben gedauert, bis der volle Orchesterklang wieder da gewesen sei. Er ist wieder da! Das Orchester ist individuell über alle Register und Instrumente so stark besetzt, dass es dem Publikum – mit rein musikalischen Mitteln – ein Filmerlebnis nach dem andern in farbige Erinnerung rufen kann.

Gewaltiges Energiefeld

Schon die ersten, von kräftigen Bläsern und exzellenten Streichern belebten Melodien aus dem Niemandsland in «Hook», dem Fantasyfilm von Steven Spielberg, kommen beim Publikum voll an. Einmal wuchtig, einmal fein. Wer die Augen schliesst, sieht Bilder. In «The Jedi Steps & Finale» aus «Star Wars» hüllen Kevin Griffiths und das Orchester das Publikum in ein gewaltiges Energiefeld. Man ahnt die Grösse des Universums, empfindet es als Symphonie aus kosmischer Musik, intoniert auf vibrierenden Saiten.

Jetzt erwartet man gespannt den Auftritt des Stargasts: Trompeten-Virtuose Reinhold Friedrich interpretiert vorerst das Thema aus dem Film «JFK – Tatort Dallas» von Oliver Stone. Die Klangfarben, die er dabei aus seinem Instrument erstrahlen lässt, sind einzigartig. Ebenso kräftig beredt wie mitfühlend leise. Im beinahe noch tragischeren Film «Born on the Fourth of July», der die Lebensgeschichte des Vietnamkämpfers Ron Kovic erzählt, bringt die Trompete vielleicht gar noch mehr Gefühle zum Ausdruck als die Filmbilder selber. Dass Friedrich diese Soloparts übernommen hat, ist kein Zufall. «Ich kenne ihn schon lange als Solotrompeter des Lucerne Festival Orchestras», sagt Pirmin Zängerle. Die Zusage sei denn in Coronazeiten auch postwendend gekommen. Ebenso beeindruckend ist der Auftritt eines Solistentrios in den jazzigen «Escapades» aus der Gaunerkomödie «Catch Me If You Can» von Steven Spielberg. Das Stück ist auf die junge Altsaxofonistin Valentine Michaud zugeschnitten. Hörbar wird auch, wie gut sie mit dem Vibrafon-Virtuosen Fabian Ziegler und dem Kontrabassisten Diego Caruso harmoniert. Einfach nur toll, dass das Orchester solchen Spitzenmusikerinnen und Musikern eine Plattform bieten kann.

Schalkhafter Leiter und witzige Einlagen

Nun betritt der Zauberschüler Harry Potter den Saal. Wenn in der fürchterlichen Kammer des Schreckens Hexen und Zauberer in Perkussion, Blech und Holz ihr Unwesen treiben, beim skurrilen Quidditsch Kugeln durchs KKL fliegen, wird der ganze Schalk, die ganze Freude Kevin Griffiths sicht- und hörbar. Er lässt einzelne Passagen spielen und geizt dabei nicht mit ironischen Kommentaren. Hagrids goldenen Vogel lässt er durch den Flötisten Christian Madelener wunderbar pfeifen und singen. Endlich räumt er – hoffentlich ein für alle Mal – mit den fast bösartigen Witzen über die Bratschisten im Orchestergraben auf. Sie dürfen für einmal «Solo» zeigen, wie sie in der Zauberschule von Hogwarts gleich zwölf Töne pro Sekunde zu spielen vermögen.

Eines wird an diesem Abend klar: Das «Back on Stage» des City Light Symphony Orchestras ist voll gelungen. Mit oder ohne Zaubersprüche aus Hogwarts oder unglaubliche Heldentaten von Indiana Jones. Allein durch intonierte Filmbilder, durch begeisterte Musikerinnen und Musiker. Begeistert, weil sie endlich wieder ein Publikum haben.

Hinweis

Die CD «Back on Stage – Celebrating Film Music» wird im Winter vom Label Prospero Classica Records veröffentlicht.