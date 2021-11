KKL Lucerne Piano Circle mit dem Kultpianisten Grigory Sokolov lanciert Hochkarätiger Auftakt mit dem russischen Pianisten Grigory Sokolov (71). Der Lucerne Chamber Circle setzt in der jetzt eröffneten Saison im KKL neue Akzente, mit Klavierrezitals und später einem Oster-Zyklus. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 28.11.2021, 18.09 Uhr

Eingehüllt in der Klanghöhle: Der Pianist Grigory Sokolov spielt im Konzertsaal des KKL Schumann und Rachmaninow. Bild: Patrick Hürlimann

Wegen Corona wurde Lucerne Festival am Piano quasi ein Jahr später als vorgesehen abgeschafft. Denn als es im November 2020 erstmals nicht durchgeführt wurde, war Lockdown und es fanden ohnehin keine Veranstaltungen statt. Welche Lücke das mit 18'000 Besuchern bis 2019 erfolgreiche Festival im Normalbetrieb hinterlässt, wurde einem erst jetzt, am Samstag im KKL, richtig bewusst.

Zuvor war zwar das neue Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters in die Lücke gesprungen. Aber Kammermusik und Orchesterkonzerte mit Klavier können nicht ganz ersetzen, was das Piano-Festival so einzigartig machte: Dass es Individualisten als Einzelkämpfer am Flügel vorstellte, wie es kein anderes Instrument erlaubt. Das Rezital des russischen Pianisten Grigory Sokolov am Samstag war wie geschaffen, um einem das bewusst zu machen.

Es beginnt damit, dass Sokolov das Licht so weit herunterdimmen lässt, dass sogar sein Gesicht im Schatten bleibt. Der Künstler und das im Parkett und auf dem ersten Balkon versammelte Publikum rücken im Halbdunkel wie in einer Höhle zur verschworenen Gemeinschaft zusammen.

Verwirrung im Spiegelkabinett

Kult sind die Auftritte des 71-Jährigen aber nicht wegen solcher Äusserlichkeiten. Sie unterstreichen nur die Versenkung in die Musik, die das Spiel dieses Klangmagiers auszeichnet. Sein Auftritt auch an diesem Abend ist eine Note für Note bedeutsam ausgeleuchtete Meditation, selbst da, wo stürmische Dramatik verlangt ist.

Sokolov steigerte in Schumanns «Kreisleriana» beides zum Verwirrspiel. Die von «elektrischem Feuer» (E.T.A Hoffmann in der literarischen Vorlage) getriebenen Fieberkurven liess er zu Beginn und gegen Ende gleichberechtigt durcheinanderzüngeln. Die von Bach inspirierte Vielstimmigkeit wurde so zum musikalischen Spiegelkabinett, in dem sich überlagernde Konturen romantisch umkippten ins Unbestimmte. Dazwischen brachte Sokolov traumschwer innere Stimmen zum Blühen und nahm dadurch Momente der Entfesselung über Gebühr zurück.

So war das Programm mit Sergej Rachmaninow nach der Pause als pianistische Steigerung angelegt. Unglaublich, wie Sokolov in dessen 10 Préludes Op. 23 in einer Art Al-Fresco-Technik in wogende Klangtexturen Melodien einarbeitete und sie mit transparenten Farben übermalte. Frappant auch der plastisch singende, vom Untergrund abgehobene Ton, dessen Verlöschen Sokolov gleichsam mitgestaltete und zu ekstatisch gesteigerten Bögen dehnte.

Wichtige Ergänzungen im KKL-Programm

Sechs Zugaben, darunter ein bittersüss entblättertes Intermezzo von Brahms, lüfteten nochmals das Geheimnis dieses warmen, vollen und nie harten Klavierklangs, der einen im Konzertsaal einhüllte. Auch da zeigte sich: Das Klavier ist, derart orchestral gespielt, sich selbst genug.

Mit dem hochkarätigen Rezital zeigte der Lucerne Chamber Circle einmal mehr, wie sinnvoll er die KKL-Programmierung ergänzt. Nach dem Ende des Piano-Festivals weitere Pianisten auftreten zu lassen, war zwar nicht möglich aus Rücksicht auf die Pläne des Luzerner Sinfonieorchesters und von Lucerne Festival, das ab 2023 ein Klavierfest plant.

Führt den Lucerne Piano Circle mit Orchester weiter: Kristian Bezuidenhout tritt am 7. Dezember mit dem Orchestra La Scintilla im KKL auf. Marco Borggreve

Aber mit Kristian Bezuidenhout tritt am 7. Dezember ein weiterer Top-Pianist auf (mit dem Orchestra La Scintilla), wie überhaupt Händels «Messiah» (17. Dezember) und das Ensemble L’Arpeggiata (30./31. Dezember) den Akzent auf historische Aufführungspraxis weiterführen. Im Frühjahr springt der Lucerne Easter Circle mit drei Konzerten in die Lücke für das eingestellte Lucerne Festival an Ostern. Mit zwei Alte-Musik-Konzerten und einem «Tribute to Aretha Franklin» fasst es das Osterthema sogar stilistisch weiter als das Vorgängerfestival.

