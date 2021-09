21st Century Orchestra mit Emil Steinberger im KKL Luzern

KKL Luzern Das 21st Century Orchestra bringt den «ganzen Emil» auf die Bühne Das Luzerner Filmmusikorchester eröffnet mit einem prominenten Solisten die KKL-Saison: Zwischen Musik von James Bond bis Ennio Morricone spielt Emil Sketches und erzählt aus seinem Leben. Dirigent Ludwig Wicki sagt, wie Hollywood und Urschweizer Humor zusammenpassen. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 15.09.2021, 17.00 Uhr

Sogar James Bond bietet für ihr Programm mit Filmmusik und Sketches einen gemeinsamen Nenner: Emil Steinberger und Ludwig Wicki.

«Mit Emil habe ich man ganzes Leben verbracht», sagt Ludwig Wicki, Dirigent des 21st Century Orchestra. Schon als Jugendlicher besuchte er dessen Kabarettprogramme. Als Dirigent des Blasorchesters Stadtmusik Luzern holte er ihn erstmals mit auf die Bühne. Später setzte er diese Zusammenarbeit mit dem 21st Century Orchestra fort.

Und jetzt am Donnerstag- und Freitagabend ist es wieder so weit. Das 21st Century Orchestra eröffnet die erste Saison des KKL nach dem Lockdown wiederum mit Emil Steinberger. Unter dem Motto «Scherzando» erzählt die Kabarett-Legende Emil pointiert aus seinem Leben, spielt Sketches und führt durch das Programm. Dazu spielt das Orchester Filmmusik aus bekannten Hollywood-Filmen: Ein Programm also, das ein ausverkauftes Haus erwarten liesse. Aber die coronabedingte Zurückhaltung des Publikums macht sich, wie bei allen Veranstaltungen im KKL, auch hier bemerkbar. Für beide Konzerte sind noch Tickets verfügbar.

Hollywood trifft auf Schweizer Humor

Emil Steinberger ist heute 88 Jahre alt und damit die Auswahl an Texten und Sketches viel breiter. Welcher Emil kommt also in «Scherzando» auf die Bühne? «Bei uns kann man von den frühen ‹Bauernregeln› an den ganzen Emil erleben», sagt Wicki, der das Programm mit dem Kabarettisten zusammengestellt hat: «Ich habe viele Texte und Sketches von ihm durchgeschaut und mir überlegt und mir dazu passende Filmmusik gesucht.» Darunter finden sich Blockbuster wie «James Bond», «Star Trek» oder «E.T.» – wie passt solches Hollywood-Kino zum urschweizerischen Emil-Humor?

«Jede Filmmusik hat einen Bezug zu den Texten», sagt Wicki: «Die Musik zum James-Bond-Streifen ‹Goldfinger› erklingt zum Beispiel, wenn Emil von seiner Begegnung mit Gert Fröbe erzählt.» Wo Emil sich mit der Schreibmaschine herumschlägt, kommt «Typewriter», zur Pöstlernummer kommt «Il postino» zum Zug, für eine Klavierlehrerin steht das Klavier-Solo aus «Forrest Gump». «Wo Emil auf Tonbändern nach Tönen sucht, hatte ich freie Wahl», lacht Wicki, «da spielen wir Ennio Morricone.»

Ein Saison-Highlight: «Sissi» als musikalische Fundgrube

Das 21st Century Symphony Orchestra startet seine live begleiteten Filmvorführungen - wie in diesem Archivbild - mit Charlie Chaplin.



Bild: Manuela Jans

Die Filmvorführungen mit Livemusik beginnen am 19. November mit Charlie Chaplins «Goldrush» in der Kirche Bruder Klaus in Emmenbrücke und umfassen weitere Folgen von «Star Wars» und «Harry Potter» oder den Weihnachtsfilm «Drei Nüsse für Aschenbrödel». Die Premiere von «The Da Vinci Code», die Corona zum Opfer fiel, sucht man vergebens. «Welche Filme wir als Nächstes zeigen müssen, hängt von den Lizenzen ab», erklärt der Dirigent und verweist auf ein Highlight, das am 5. Februar Schweizer Premiere hat: «Der Originalfilm ‹Sissi› erwies sich als musikalische Fundgrube von der Feuerwerks- bis zu Volksmusik. Dafür holen wir zusätzliche Musiker auf die Bühne.»

«Scherzando»: Donnerstag und morgen, 19.30, Konzertsaal KKL. www.kkl-luzern.ch. Saison-Programm: www.21co.ch