«Unser Ziel war ein volles Haus, so bald wie möglich» – CEO des KKL Luzern nimmt Stellung zur Bewilligung des Schutzkonzepts An der Medienkonferenz des Kantons zu den bewilligten Schutzkonzepten von FCL und KKL wurde bekannt gegeben, dass im KKL-Konzertsaal ab Oktober eine Vollbelegung zugelassen ist: CEO Philipp Keller über die Chancen, aber auch Ungewissheiten, die die liberale Corona-Regelung für das Haus und Veranstalter bietet. Urs Mattenberger 23.09.2020, 13.21 Uhr

Der CEO des KKL: Philipp Keller. Bild: Roger Grütter (Luzern, 19. Oktober 2017)

Das KKL spielt unter den Veranstaltungsorten regional wie national eine Sonderrolle. Als grösster Konzertsaal der deutschsprachigen Schweiz und als einziger in der Zentralschweiz fällt sein grosser Saal unter die Kategorie Grossveranstaltungen, und doch liegt die Zahl der Plätze mit 1900 deutlich unter jener von sportlichen Grossveranstaltungen.

Das zeigt sich auch in den am Mittwoch kommunizierten Richtlinien, nach denen der Kanton Luzern die bundesrätliche Zulassung von Anlässen mit über 1000 Personen umsetzt. Dass im KKL trotz Corona ab Oktober jeder Platz belegt werden kann, ist wohlbegründeter Ausnahmefall. Zum einen hatte der Bundesrat in den letzten Wochen wiederholt signalisiert, dass sich bei bestuhlten Konzerten das Ansteckungsrisiko minimiert. Zum andern hatte das KKL mit einem eigenen Schutzkonzept früh Vorarbeit geleistet. «Es war sicher sehr wertvoll, dass wir mit diesem Schutzkonzept Erfahrungen machen konnten, zunächst mit 300 und während des Lucerne Festival mit gut 900 Besuchern», sagt der sichtlich erfreute CEO des KKL, Philipp Keller:

«Da das gut funktioniert hat, konnten wir das in den konstruktiven Diskussionen mit dem Kanton als Grundlage nehmen und mussten es nur in einzelnen Punkten anpassen.»

Der wichtigste Grundsatzentscheid war – und bleibt – die Maskenpflicht, auch während des Konzerts. «Wir haben das von Anfang an eingeführt, auch um die Bereitschaft des Publikums dafür zu testen, weil wir wussten: Das ist eine Voraussetzung dafür, auf frei Plätze zwischen Besuchergruppen zu verzichten. Und unser Ziel war von Anfang an: so bald wie möglich, wenn es die Fallzahlen zulassen, ein volles Haus!» Dazu gehört weiterhin der Verzicht auf einen Barbetrieb, wie das auch andere Veranstalter praktizieren. Auch Pausen gibt es keine – abgesehen von kurzen Toilettenpausen bei längeren Konzerten.

Schulter an Schulter - ab Oktober wieder möglich: Ein Bild des Weihnachtssingen im vergangenen Jahr. Jakob Ineichen (Luzern, 18. Dezember 2019)

In zwei Punkten wird das Konzept jetzt verschärft. Die eine Massnahme stellt ein effizientes Contact-Tracing sicher. «Wer bisher mehrere Tickets kaufte, musste nur seine eigenen Kontaktdaten hinterlegen», erklärt Keller: «Ab sofort wird jedes Ticket einer Person mitsamt ihren Kontaktdaten zugeordnet.» Eingeben können Konzertbesucher diese versuchsweise seit letztem Samstag mit der Mindful-App. Stellen die kantonalen Contact-Tracer fest, dass eine infizierte Person ein Konzert im KKL besuchte, erhalten sie umgehend die Daten der umliegenden Sitznachbarn, um diese schnellstmöglich über Quarantänemassnahmen informieren zu können.

Zurück zum Normalbetrieb mit Einschränkungen

Die zweite Sicherheitsverstärkung betrifft den Auslass, der in Zukunft gestaffelt erfolgt. «Dem Kanton war wichtig, dass sich die Besucherströme möglichst flüssig und ohne Staus bewegen», sagt Keller und begründet damit, wieso das KKL auch im Winter an der Garderobepflicht festhält: «Wenn die Besucher den Saal gestaffelt verlassen, entspannt das auch die Situation an den Garderoben.»

Mehr Spielraum gibt es auf der Bühne, wo auf Abstände verzichtet werden kann. Allerdings hält der Kanton hier an der Begrenzung auf 100 Personen in separierten Sektoren fest, wie sie auch für Konzerte im Luzerner Saal oder der Schüür gilt. «Damit können wir auf der Bühne des Konzertsaals zweimal 100 Personen platzieren,» rechnet Keller vor: «Ein Orchester mit 100 Musikern auf der Bühne und zum Beispiel einen Chor mit 80 Sängern auf der Orgelempore.» Alle Sänger und Musiker werden aber backstage ebenfalls Maske tragen.

Stars für 30 Franken – auch das macht Corona möglich

Mit alledem ermöglicht das Schutzkonzept praktisch einen Normalbetrieb. Wie weit das auch mit Blick auf Veranstalter und das Publikum gilt, muss sich erst noch zeigen. «Wir werden ab Oktober wieder drei bis vier Konzerte pro Woche durchführen, aber die Zahl der Veranstaltungen bewegt sich noch nicht auf dem Level vor Corona», relativiert Keller: «Nach wie vor gibt es Orchester, die ihre Konzerte absagen, weil sie nach der Rückkehr aus der Schweiz in Quarantäne müssten.» Anderseits wird es wegen Corona sogar «zusätzliche Konzerte» geben. So sieht Keller bereits jetzt, dass die liberale Regelung in der Schweiz im Ausland wahrgenommen wird: «Es zeichnet sich ab, dass Veranstalter Tourneekonzerte, die sie anderswo wegen der restriktiveren Bestimmungen absagen müssen, ins KKL verlegen werden.»

«Auf die neuen Abläufe erst noch einstellen» muss sich auch das Publikum, ist Keller überzeugt: «Eine Umfrage hat soeben gezeigt, dass rund ein Drittel mit Konzertbesuchen noch zuwarten will. Aber ich kann mir vorstellen, dass die anderen eher häufiger Konzerte besuchen. Wie bei den Musikern gibt es da einen Nachholbedarf.» Auch wenn die Ungewissheit bleibt, mit Blick auf das Publikum und weil der Kanton die Bewilligung je nach epidemiologischer Lage zurückziehen kann: Jetzt können die Veranstalter im KKL erst einmal aufatmen. Keller sagt:

«Eine mögliche Vollbelegung war uns auch wichtig, damit diese ihre Konzerte wirtschaftlich durchführen können.»

Generell dürften sich Besucher aber kurzfristiger für einen Konzertbesuch entscheiden. So ist zwar das Saison-Eröffnungskonzert mit Beethovens fünfter Sinfonie ausverkauft, weil es als einzig verbliebener Event des abgesagten World-Band-Festivals quasi im Abo läuft. Aber dass sich trotz Nachholbedarf Konzerte «nicht von alleine verkaufen», zeigt das Beispiel des City Light Symphony Orchestra. Obwohl es am Sonntag seine Filmmusiksaison mit Topsolisten wie dem Trompeter Reinhold Friedrich eröffnet, gibt es dafür noch viele Tickets für nur 30 und 50 Franken. Auch mit möglicher Vollbelegung bleibt wegen Corona im Konzertbetrieb also weiterhin vieles anders.

Die Konzertsaison im KKL wird an diesem Wochenende eröffnet: Das Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie ist ausverkauft, Tickets gibt’s für das City Light Symphony Orchestra am Sonntag, 18.30. Das erste Konzert nach den neuen Regelungen (bis 1900 Besucher) findet am 7. Oktober statt (Bayerisches Staatsorchester). www.kkl-luzern.ch