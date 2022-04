Jesuitenkirche Kirchenmusiktage eröffnen mit Klage und Trost im Schatten der Ukraine Die Luzerner Kirchenmusiktage zeigten mit einer Meditation, wie aktuell Kirchenmusik auch heute sein kann: Ein Plädoyer für Fragen, die nicht beantwortet werden können und doch gestellt werden müssen. Urs Mattenberger 10.04.2022, 19.03 Uhr

Die Mädchen der Luzerner Kantorei und das Collegium Musicum eröffnen die Kirchenmusiktage in der Jesuitenkirche Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (9. April 2022)

Als am Samstag Besucher vom Eröffnungskonzert der Kirchenmusiktage in der Jesuitenkirche ins Benefizkonzert des Lucerne Festivals pilgerten, war das wie einst am Osterfestival. Auch dieses wechselte zwischen Kirche und KKL hin und her. Und auch jetzt waren die Konzertzeiten so gelegt, dass man beide besuchen konnte.

Plattform für junge und Luzerner Kräfte

Ansonsten zeigten die Unterschiede zwischen den Anlässen, dass auch bezüglich Osterfestival eine neue Zeitrechnung begonnen hat. So war das Benefiz im KKL ein ausgesprochenes Starkonzert. An den Kirchenmusiktagen spiegelte sich dagegen schon im ersten Anlass, dass Akteure wie die Jesuitenkirche, die Musikhochschule und die Kantorei sie zur Plattform für junge und Luzerner Kräfte machen.

So lebte Pergolesis «Stabat Mater» vom Stimmzauber der Mädchen der Luzerner Kantorei (Leitung: Eberhard Rex). Und das Werk gab einer Reihe von jungen Sängerinnen Gelegenheit für kurze solistische Auftritte, denen die Kirchenakustik zusätzlich zu Flügeln verhalf. Die Akustik betonte anschliessend das expressive Gewicht in Bachs Kantate «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen». Das Vokalensemble und Orchester des Collegium Musicum der Jesuitenkirche gab unter Pascal Mayer dem Klageton deutliche Konturen, aber die konzertant springende Oboe und der Choralton der Trompete hellten – mit arrivierten jungen Solisten wie dem Tenor Remy Burnens – das «Sorgen» auch hoffnungsvoll auf.

Fragen ohne Antworten – auch angesichts des Kriegs

Genau diese Dialektik von «Klage und Trost» stand zwischen den Werken im Zentrum des Referats von Andreas Marti, das diesen Anlass zur eindrücklichen «Meditation» machte. Sie erinnerte daran, dass in Kirchen mit der Verbindung von Wort und Musik immer schon Tradition hat, was heute als «neues» Format entdeckt wird.

Der Kirchenmusiker und Theologe veranschaulichte die Dialektik von Klage und Trost an musikalischen Figuren in den gespielten Werken. Dass die Musik beides gleichzeitig auszudrücken vermöge, führte zu einer Antwort auf die Frage nach der Aufgabe der Kirche – und der Kirchenmusik – heute: Über Sinn- und Gottesfragen hinaus gehörten dazu «alle Fragen, die nicht beantwortet werden können und die doch gestellt werden müssen.» Das «Klagen» sei wichtig, weil wir wie in der Traumatherapie das Leid erst fassbar machen müssten, bevor wir der «utopischen Schönheit» Raum geben.

Marti verband das Plädoyer für dialektische Spannung mit einer Absage an Wohlfühlkitsch wie fundamentalistisch verkürzte Positionen. Seine Aussagen waren damit so pointiert, dass man von ihm gerne einen Kommentar zu den Passionen gehört hätte, wie sie an Karfreitag aufgeführt werden.

Wird angesichts des Kriegs in der Ukraine nicht deren Aussage fragwürdig, dass «durch das Schwert umkommen soll», wer sich mit dem Schwert verteidigt? «Doch, diese Frage zu stellen, finde ich legitim», sagt Marti: «Dass der Krieg den Pazifismus auf eine harte Probe stellt, sorgt momentan für Diskussionen». Einfache Antworten hat auch Marti nicht parat. Auch das gehört jetzt zu jenen Fragen, die wir stellen müssen, selbst wenn wir sie nicht beantworten können. Die Kirchenmusiktage stellen sie an Karfreitag musikalisch mit der Markus-Passion von Reinhard Kaiser und Christoph Prégardien mit Bachs Johannespassion im KKL.

Die Kirchenmusiktage dauern bis Ostersonntag: www.hslu.ch