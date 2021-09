Neuer Luzerner Konzertraum "Space" von Urs Leimgruber

Sounds Neuer Konzertraum in Luzern: Urs Leimgruber und der Klang der Stille im «Space» Der «Space» ist das neue Atelier des Luzerner Saxofonisten Urs Leimgruber. Diese Woche wird er mit drei Gigs erstmals zu einem kleinen Konzertraum. Pirmin Bossart 28.09.2021, 21.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Leimgruber in seinem neuen Arbeitsumfeld «Space», das auch als Konzertraum mit hervorragender Akustik funktioniert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. September 2021)

«It Forgets About The Snow» heisst das aktuelle Doppelalbum von Urs Leimgruber (Saxofon) und Jacques Demierre (Spinett). Die beiden Improvisatoren, die unter anderem schon 20 Jahre im Trio mit Barre Phillips spielen, haben ihr neues Projekt während der Coronamonate entwickelt. In dieser Zeit ist auch der «Space» entstanden: der Raum in Luzerns Innenstadt, in dem die beiden ihr Werk im Rahmen einer Tournee an drei Konzertabenden vorstellen.

Der «Space» ist ein ebenerdiges Lokal an der Sempacherstrasse 6 und von aussen nicht als solches erkennbar. Hier hat Urs Leimgruber sein neues Musikatelier eingerichtet, in dem er übt, spielt, Musik hört und Workshops gibt. Ab und zu will der Musiker im Space akustische Konzerte veranstalten und den Raum, in dem 20 bis 30 Leute Platz finden, für ein Publikum öffnen. Als Kurator bestimmt Leimgruber selber, wer im Space auftritt. Er lädt die Musikerinnen und Musiker ein.

Als Musiker mit einem innigen Klangverständnis hat Leimgruber keinen Aufwand gescheut, die Akustik top zu machen. Da sitzt man, wie in einem schalldichten Raum, und kann sich ganz dem akustischen Geschehen hingeben. Der Klang ist klar und transparent. Hier lässt sich aufmerksam bis in die feinsten Details hören, und dafür ist der Raum auch gedacht. Es gibt keine Konsumation. Wenn das Konzert zu Ende ist, verlässt man den Space wieder. So, wie das im «Stone» in New York City praktiziert wird, der Location von US-Komponist und Multi-Instrumentalist John Zorn.

Livemitschnitt von Münchner Konzert

Das Album von Leimgruber und Demierre trägt einen poetischen Titel: «It Forgets About The Snow» lässt den Klang der Stille assoziieren, der auf diesem Album markant ist. Unvermittelt kann die Stille zwischen den Klängen und Motiven einbrechen. Und lange bleiben. Das macht die Absicht dieses Duos, jeden Klang und jede Soundbewegung wie eine Skulptur in die Stille zu schlagen, umso deutlicher.

Leimgruber und Demierre haben ihre instrumentalen Spuren während des Lockdowns unabhängig voneinander separat aufgenommen. Die «Momentaufnahme» wurde, streng genommen, erst im Zusammenfügen am Computer verwirklicht. Eine andere Unmittelbarkeit bietet die zweite CD, die den Livemitschnitt eines Konzertes in München enthält. Bei aller Reduktion erscheinen diese Interventionen vielfältiger, heftiger, etwas weniger still.

Für beide Aufnahmen gilt: Sie bieten nicht das übliche melodisch-harmonische Vergnügen, was bei diesem Duo auch nicht zu erwarten ist. Die beiden Instrumentalisten ritzen die Zonen von Geräusch und Klang, reissen die Wahrnehmung auf. Ihre Klangereignisse sind für Ohren, die gerne verfolgen, was sich jeden Moment ereignet und wie die beiden Musiker mit der Stille agieren. Es könnten zwei Zenmeister oder zwei Extremkletterer sein. Es geht auch bei der freien Musik um die Energie des Moments, die Präsenz. Das vermitteln die beiden mit Haut und Haar.

Ein verstärktes Spinett

Urs Leimgruber hat in diesem Duo seine jahrzehntelange Klangkunst-Forschung weiter verdichtet. Trotzdem bleiben seine Ausdrucksweisen zwischen Noise und Stille stets unberechenbar. Er macht das Saxofon zum Klanggenerator. Mit Atem und Grifftechniken, Emotion und Energie generiert er ein radikales Vokabular aus hohen Pfeiftönen, Schrägklängen, Atemgeräuschen, Noisegeschnipsel und obertonreichen Mehrfachklängen.

Jacques Demierre ist nicht minder darauf fokussiert, der Stille eine Antwort zu geben. Er spielt ein Spinett, das er anders gestimmt und elektronisch verstärkt hat. Sein antikes Instrument, ein Nachbau aus dem 17. Jahrhundert, wird mit verzerrten Klängen, sphärischen Trümmern und kotoähnlichen Schauern aus Einzeltönen in eine andere Dimension verlängert. Sowieso ist diese Musik mit ihren permanent veränderbaren Tonhöhen eine HerausforderungfürwohltemperierteOhren.

«It Forgets About The Snow» ist auf dem Luzerner Label Creative Work Records erschienen. Sowohl auf CD 1 wie auf CD 2 heissen die Stücke «Snow» und werden durchnummeriert. An den drei Livekonzerten in Luzern wird es also weiter schneien. Und zwar stille Flocken und Schneegestöber.

Urs Leimgruber/Jacques Demierre: It Forgets About The Snow, 2 CDs, Creative Work Records.

Konzerte: 29./30. Sept., 1. Okt., 20 Uhr, The Space, Sempacherstrasse 6, Luzern. Einlass nur mit Reservation (the-space21@bluerwin.ch/Tel.Nr. 0798257658) und Covid-Zertifikat.