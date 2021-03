Sounds Kali Trio mit neuem Album «Loom»: Ein Klangtrip mit dem musikalischen Webstuhl Das Kali Trio funktioniert wie ein Organismus: Mit Rhythmus und Sound bieten die Musiker aus Luzern und Zürich ein faszinierendes Album. Pirmin Bossart 20.03.2021, 05.00 Uhr

Urs Müller, Raphael Loher und Nicolas Stocker (v.l.n.r.) machen Musik im Fliessbereich von Minimal, Jazz, Post-Rock und Elektronik. Bild: PD

Raphael Loher (Piano), Urs Müller (Gitarre) und Nicolas Stocker (Schlagzeug) spielen seit 2015 als Kali Trio zusammen. Sie haben 2019 ihr Debütalbum veröffentlicht, sind am Jazz Festival Willisau und am Festival Cully aufgetreten und haben eine kleine Russland-Tour gemacht. Die Band fiel auf mit ihrem Minimal-Sound, ihrer Eigenheit, ihrem Potenzial. Jetzt meldet sie sich mit dem zweiten Album fulminant zurück. Vier Tracks, vier Treffer.

Zusammen mit dem Trio Heinz Herbert und Schnellertollermeier bildet das Kali Trio zurzeit den innovativen Dreiklang des einheimischen Musikschaffens im Bereich von Minimal, Jazz, Post-Rock und Elektronik. Das mag auch mit der Soundästhetik zu tun haben, die beim Kali Trio neu geschärft wurde. «Die Studioarbeit war für dieses Album sehr prägend. Wir haben intensiv an den klanglichen Finessen gearbeitet», betonen die drei Musiker. Passend erscheint das Album auf dem Label des «Zen Funk»- und «Ritual Groove Music»-Pianisten und Komponisten Nik Bärtsch.

Repetitiv und rhythmisch

Die Minimal-Ästhetik mit ihren repetitiven Elementen und langen Bögen ist im Umfeld der elektronischen und der zeitgenössischen Musik seit einigen Jahren stark angesagt. Sie ist für die Instrumentalisten eine Herausforderung – und für die Hörenden nicht minder. Das Kali Trio macht es einem mit ihrem zweiten Album einfach. Hier wird nicht l’art pour l’art zelebriert oder atmosphärisch weichgespült. Die Tracks erzeugen Spannung und ziehen rein. In repetitiven Zyklen nehmen sie Gestalt an, genährt von sich verzahnenden Rhythmusfiguren und durchwoben von berückenden Klangbildern.

Die Musik orientiert sich an einer dramaturgischen Architektur und fliesst auf einer ausgeklügelten Matrix. Sie bleibt jederzeit abwechslungsreich und überraschend. Melodische Versatzstücke sorgen für Orientierung und Emotion. Die Tracks sind dicht gestrickt und entfalten einen Sog. In der Horizontale entwickelt sich die Groove-Spur, manchmal fast wie ein Clubtrack, während sich in der Vertikale die Figuren und Themen der drei Instrumente vermischen; aufgeheizt mit einem betörenden Soundwerk aus Noise und Effekten, das diesem Album zusätzlich etwas Besonderes verleiht.

Lohers repetitive Tastenfiguren sind wunderbar leicht wie federnde Kalimba-Rhythmen, dann wieder klingen sie wie fernes Glockengeläut. Seine präparierten Klänge mischen sich mit Müllers Gitarrensounds. Er zieht souverän elektrische Klangfelder auf und sorgt mit seinen sirenenhaften Gesängen für die Hintergrundstrahlung. Demgegenüber treibt Schlagzeuger Nicolas Stocker seine Rhythmus-Figuren mit dunklen und dumpfen Klängen voran und ist ein so ruheloser wie beharrlicher Pulsgeber. Die drei unterschiedlichen Stimmen überlagern und verschränken sich und generieren transparent bleibende Flows von dunkler Leuchtkraft.

Ballast abgeworfen

«Loom» heisst «Webstuhl», und das steht ziemlich genau für das Verfahren, mit dem hier die verschiedenen Fäden von Klang und Rhythmus gezwirnt und zu einem schillernden Ganzen mit klaren Konturen zusammengeführt werden. Dahinter steckt viel Arbeit: Während drei Jahren hat das Trio jede Woche und in mehrwöchigen Residenzen sein Material durch den Fleischwolf gedreht, reduziert und so lange gestaltet und verdichtet, bis es für alle drei stimmte. In diesem Prozess wurden aus ursprünglich 25 Skizzen die nun vorliegenden vier Tracks herausgefiltert, mit neuen Ideen der Musiker gespiesen und von Grund auf neu zusammengesetzt.

«Wir haben an jedem Song detailliert gearbeitet und selbst noch während den sechs Studiotagen ziemlich radikal Ballast abgeworfen und am Klangbild gefeilt»,

sagt Loher. So wurden beispielsweise die tiefen Register des Pianos separat abgenommen, um den Sound besser mit dem Schlagzeug zu verschmelzen.

Das beharrliche Dranbleiben und die akribische Feinarbeit des Trios führten zu einem Werk, das sich wie ein Fundament für neue Abenteuer anfühlt. Klar gearbeitete Themen, Groove und dieser noisig-dunkle Sound verwandeln die Fäden der einzelnen Musiker zu einem Organismus. Ein Organismus, der atmet, lebt und tanzt.

Kali Trio: «Loom», Ronin Rhythm Records, CD/Vinyl, 2021. www.kalitrio.com