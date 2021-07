Benefizkonzert der Rigi-Musiktage 2021 in Vitznau

Klassik Auftakt zu den Rigi-Musiktagen mit Benefizkonzert: Wie Elfen im Sommernachtstraum Als Prolog zu den Rigi-Musiktagen spielten namhafte Musiker ein herausragendes Kammerkonzert im Parkhotel Vitznau. Gerda Neunhoeffer 12.07.2021, 17.30 Uhr

«Selig am See» ist ein Konzert-titel, der viele Bilder evoziert. Im Benefizkonzert für die Rigi-Musiktage am Sonntagnachmittag hatte er eine besondere Bewandtnis. Und einen roten Faden, denn es erklangen ausschliesslich Werke jüdischer Komponisten. In Zusammenarbeit mit der Villa Seligmann, Kulturzentrum für jüdische Musik in Hannover, stellte die künstlerische Leiterin Diemut Poppen die Bezüge zwischen dieser Villa und dem Konzertort Parkhotel Vitznau musikalisch her.

Überzeugend und mit betörender Leichtigkeit: Diemut Poppen (links) und Chiara Opallo am Sonntag in Vitznau. Bild: Eveline Beerkircher (Vitznau, 11. Juli 2021)

Der Saal im Hotel eignet sich gut für Kammermusik. Die «Suite Hébraique» des Schweizer Komponisten Ernest Bloch (1880–1959) für Viola und Klavier, die Edgar Seligmann (1880–1939, Jurist) gewidmet ist, war das Bindeglied. Denn die Mutter Seligmanns lebte von 1932 bis 1940 im Parkhotel Vitznau, kurze Zeit auch Edgar Seligmann, der dort verstarb. Die Musik, die ihm gewidmet wurde: Eine Rhapsodie voller widersprüchlicher Empfindungen, mit extremen Höhen und Tiefen, die Diemut Poppen auf ihrer Viola intensiv auslotete. Klagend der Beginn, bezwingend die Dichte der Töne, von der Pianistin Chiara Opalio sanft aufgenommen. So klang das «Selig am See», aber nicht nur in diesem Werk.

Spannender und überraschender Kontrast

Mit vier Stücken aus «Jatékok» von György Kurtag (Jahrgang 1926) entführte Ivo Haag die vielen Zuhörer in eine irritierende Klangwelt. Endlose Glissandi über die ganze Klaviatur, verschwimmend wie Wellen, dann einzelne Akkorde, wie verloren in der Weite. Farbige Miniaturen, die Ivo Haag übergangslos in das Lied ohne Worte As-Dur von Felix Mendelssohn-Bartholdy gleiten liess.

Ein Kontrast, der so spannend wie überraschend gelang, von spröden neuen Tönen direkt in Melodienseligkeit. In Erich Wolfgang Korngolds (1897–1957) Suite «Much Ado About Nothing» op. 11 spielten sich der Geiger Dan Zhu und Ivo Haag die Themen mit Humor und viel Gespür für Ironie zu. Dabei schien Dan Zhu die Töne direkt aus seinem Körper auf die Violine zu übertragen. Man konnte hören, wie sich das Mädchen im Brautgemach vor dem Spiegel wiegte oder wie in der Gartenszene, mit viel Lärm um Nichts, Vögel in höchsten Tönen zwitscherten oder ein Liebespaar zu schmachten schien. Hinreissend musikalisch umgesetzt.

Zu Beginn dieses hochkarätigen Konzerts stand der Quartettsatz a-Moll des damals 16-jährigen Gustav Mahler. Wenn man diesen etwa zehn-minütigen Satz hört, denkt man unwillkürlich: Warum geht das nicht weiter? Eine derart zwingende Intensität, Melodien voller Emotionen, eine Harmonik, die direkt an Schubert anschliesst und weit darüber hinausgeht, ist magisch. All das spielten Dan Zhu, Diemut Poppen, der Cellist Wolfgang Lehner und Ivo Haag tief empfunden aus. Die licht silbrige Violine, die warm-geschmeidigen Töne der Viola, der rund-schmelzende Celloklang und das volltönende Klavierspiel verbanden sich zu vibrierend orchestraler Einheit. Mit der von Mahler geforderten Leidenschaft und Entschlossenheit erfüllten die Musiker die Intuitionen des jungen Komponisten voll und ganz.

Am Ende erklang das Klavierquartett h-Moll op. 3 von Mendelssohn, der es mit 15 Jahren komponiert hat. Den Klavierpart schrieb Mendelssohn für sich selbst, und er spielte so, dass Goethe, dem das Quartett gewidmet ist, in Verzückung geriet. Der Zeitzeuge Ludwig Rellstab sagte: «Er spielte mit einer Sicherheit, Rundung und Klarheit der Passagen, wie ich sie nie wieder gehört habe.» Er konnte natürlich Chiara Opalio nicht hören, denn was die junge Pianistin, die in Basel studiert hat und dort lebt, da zauberte, war von betörender Leichtigkeit und musikalisch ausgereift. Die Streicher taten es ihr gleich, und dieses Werk, das wie ein Klavierkonzert dahin perlt und bisweilen an Elfen im Sommernachtstraum erinnert, wurde zum unvergesslichen Abschluss.

Programm mit Schumann, Brahms, Mozart und Bach

Das Publikum war begeistert und konnte beim Apéro auf der Terrasse noch mehr über die Villa Seligmann erfahren, vom Direktor der Villa und einer direkten Nachfahrin der Seligmanns. Am kommenden Wochenende geht es vom weiten See in die Weite auf dem Berg, da sind die Künstler dann auf der Rigi zu hören, mit Schumann, Brahms, Mozart und Bach.

