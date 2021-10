KKL: Teodor Currentzis und Ensemble MusicAeterna spielen Mahler

Klassik Der stehende Mahler – wenn das Orchester auf Stühle verzichtet und das Konzert zum visuellen Erlebnis wird Teodor Currentzis und das Ensemble MusicAeterna beschlossen ihre dreitägige Residenz im KKL Luzern mit Mahlers fünfter Sinfonie. Katharina Thalmann Jetzt kommentieren 10.10.2021, 20.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vergangenen Freitag stand im KKL Luzern ein Konzert auf dem Programm, welches zweifelsohne zu den absoluten Höhepunkten des Zentralschweizer Kulturjahres zu zählen ist. Der griechisch-russische Stardirigent Teodor Currentzis spielte mit dem Orchester MusicAeterna Gustav Mahlers fünfte Sinfonie – und setzte damit einen fulminanten Schlusspunkt unter seine dreitägige Residenz.

Den Abend eröffnet aber «Anaphora», ein neues Werk des 1986 geborenen, russischen Komponisten Alexey Retinsky. Seit 2020 lebt und arbeitet er – auf Einladung von Teodor Currentzis – im St. Petersburger Hauptquartier von MusicAeterna. «Anaphora» ist ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Es ist dem Orchester auf den Leib geschneidert. Das akustische Ergebnis ist wie ein perfekt sitzendes Kleidungsstück aus besten Materialien.

Visuelles Spektakel

Aus zittrig flirrenden Streicherklängen erhebt sich die Anapher, die sich wiederholende rhetorische Figur: Es sind gebrochene Dreiklänge der E-Gitarre. Sie winden sich durch den Orchesterkörper, mal verführerisch, mal mystisch. Die Klimax beeindruckt: Die Geigen zwitschern wie wildgewordene Vögel, dazu hämmern drei Perkussionisten ein eindringliches Talanton-Solo. Diese Instrumente, an Seilen hängende Holzbretter, sind der christlich-orthodoxen Musikpraxis entlehnt. Currentzis badet im Klang, die Arme zu einem grossen V emporgereckt. Den Schluss markiert die Harfe mit einer fast barocken Geste, die sofort von der E-Gitarre gebrochen und von der singenden Säge auf dem Schoss des Konzertmeisters zu ihrem Ende geführt wird.

Stardirigent Teodor Currentzis in gänzlicher Harmonie mit «seinem» Orchester am Freitagabend in Luzern. Bild: Alexandra Muravyeva

Nach der Pause betritt das Orchester eine Bühne ohne Stühle. Eine gute Idee: Erstens gerät die nun anstehende Sinfonie dergestalt zu einem visuellen Spektakel – was nicht zuletzt Currentzis’ kongenialem Konzertmeister Afanasy Chupin zu verdanken ist. Und zweitens kann die Physis dieser Sinfonik besser vermitteln, wer mit beiden Füssen auf den Boden steht.

So hebt der Solotrompeter an zum Signet des ersten Satzes, welches rhythmisch so sehr an Beethovens Fünfte gemahnt und im Lichte der aktuellen Pandemie fast postapokalyptisch wirkt. Currentzis löst ein, was er in seinem Dirigierworkshop tags zuvor angedeutet hat: Sein Orchester folgt seinen Händen und Augen, als wäre es ein einziges Instrument unter den Fingern eines Geigers. Jede Note des ersten Satzes wird mit der Makro-Kamera scharf gestellt, ohne die grossen Bögen aus den Ohren zu verlieren. Jeder Übergang ist präzise gestaltet, jede dynamische Schattierung bis ins Extreme ausgereizt.

Wer Mahlers fünfte Sinfonie kennt, kann den vierten Satz, das Adagietto, kaum erwarten. In seinem anderthalbstündigen Workshop hat Currentzis einem jungen Dirigenten geraten, hier den Schönklang zurückzunehmen, um nicht den essenziellen Ausdruck des «Ich bin der Welt abhandengekommen» zu überdecken. Am Freitagabend wird diese Entrücktheit in der Tat nicht überdeckt – weil sie sich eigentlich nicht einstellt. Einen Schönklang zurücknehmen, das ist die Beschreibung einer Technik. Diese Technik beherrscht Currentzis ohne Zweifel perfekt. Was also fehlt?

Die Residenz – ein Modell mit Zukunft

Die Antwort liegt im dritten Satz, exakt zur Halbzeit der Sinfonie: Nach 37 Minuten hören wir einen Pizzicato-Einschub zweier Geigen und Cello. Wie unter dem Brennglas konfrontieren sie uns mit der klaffenden Lücke zwischen uns und der Welt. Nicht im vierten Satz, sondern hier kommen wir der Welt abhanden. Das Adagietto markiert bereits die Transzendierung dieser Erfahrung. In den Pizzicati liegen unsere Ratlosigkeit, Zerbrechlichkeit – und Verletzlichkeit. Diese Verletzlichkeit kann Teodor Currentzis nicht zulassen. Er erzielt eine Wirkung – mit Erfolg, weil er sie eigentlich nie verfehlt. Denn er ist sich gewiss: Mein Talent zu dirigieren, erzeugt genau jenen Effekt, den ich will. Verletzlichkeit erfordert Mut. Und dieser ist nicht zu verwechseln mit der Kühnheit, auf Stühle zu verzichten.

Nach der ersten Residenz von MusicaEterna ist deutlich, dass die gerade erlebte Mischform aus Tournee und Festival ein Modell mit Zukunft ist. Nicht nur wegen intensiver inhaltlicher Auseinandersetzungen dank Querbezügen zwischen Konzerten, Filmen und Workshops. Sondern auch, weil ökologische Aspekte bei der Planung von Orchestertourneen zunehmend mitgedacht werden sollten. Weitere Residenzen, auch in Luzern, sind noch nicht terminiert, aber geplant.