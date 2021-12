Klassik Festival Strings Lucerne: Schönheit trifft Temperament Die Festival Strings Lucerne brachten mit der Geigerin Arabella Steinbacher im KKL ihre eigene Geschichte zum klingen – feinsinnig mit Mozart und fulminant bis hin zur Gegenwart. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 21.12.2021, 20.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wählte die Festival Strings für die Aufnahme aller Mozart-Konzerte: Arabella Steinbacherbe im Konzert im KKL-Konzertsaal.

Als der Geiger Wolfgang Schneiderhan 1952 am Lucerne Festival ein Violinkonzert von Mozart spielte, schwärmte ein Kritiker von der «ton­lichen Noblesse, musika­lischen Feinnervigkeit und Eleganz», mit der er musizierte. Daran erinnerte jetzt am Montag im KKL der Auftritt der Geigerin Arabella Steinbacher mit den Festival Strings Lucerne, die Schneiderhan 1956 mitbegründete.

Denn Steinbacher nahm auf diese Tradition nicht nur Bezug, indem sie in Mozarts Violinkonzerten die von Schneiderhan komponierten Kadenzen spielte. Schon die zweite, im Oktober veröffentlichte CD, auf der sie die Aufnahme aller Werke mit Solovioline von Mozart mit den Strings komplettierte, berückte durch eine «Schönheit und Wärme des Tons», der sich technische Virtuosität als etwas Selbstverständliches einfügte.

Synthese der Strings-Ideale von gestern und heute

Die Worte des Kritikers von damals gelten auch für das Konzert vom Montag, in dem die deutsche Geigerin und das Kammerorchester Teile aus jener CD live präsentierten. Auch da stand das zweite Violinkonzert und mehr noch das Adagio für Violine und Orchester KV 261 für ein auf Harmonie ausgerichtetes Mozart-Bild, in dem die entspannt singende und schwebende Violine in duftige Orchesterklänge eingebettet war. Und wo ein forscherer Zugriff angezeigt war wie im Rondo KV 373, steigerte Steinbacher ihren berückenden Ton zu akzentfreudig prickelnder, tänzelnder Virtuosität.

Spannend war dieser historische Rückbezug, weil er die enorme Entwicklung absteckte, die das Orchester in den letzten Jahrzehnten durchlief. Denn die Festival Strings hatten den Anschluss an die historische Aufführungspraxis, die sie unter Mitbegründer Rudolf Baumgartner versäumt hatten, erst in jüngerer Zeit unter Konzertmeister Daniel Dodds gefunden. Und das so erfolgreich, dass Mozarts Violinkonzerte mit Steinbacher jetzt wie eine Synthese zwischen alten Klangidealen und dem neu gewonnenen, energischen Musiziergeist des Orchesters wirkten.

Die Solistin lanciert das grosse Orchesterfinale

Diesen versprühte Steinbacher selber in der Zugabe, der lässig und pointenreich schlurfenden und springenden Solo-Sonate von Sergej Prokofjew. Mit ihr zeigte sie auch ihre Verbundenheit mit den «wunderbaren Kollegen» des Orchesters. Denn diese Zugabe war kein Schaustück der Solistin in eigener Sache, sondern leitete zum grossen Orchesterfinale mit Prokofjews «Symphonie Classique» über.

Diese führte – überzeugender als Ottorino Respighis klangflächige «Danze antiche» – fulminant die «neuen» Festival Strings vor, die sich zunehmend mit sinfonischem Repertoire ohne Dirigent profilieren. Auch da funkelten fein geschliffene Details. Aber sie wuchsen zu einem agilen Orchestersound zusammen, der sich mal effektvoll zuspitzte, mal in der ganzen Bühnenbreite hochbrandete und Spielwitz, augenzwinkernde Nostalgie und derbe Tanzlust auf die Spitze trieb. Ebenso temperamentvoll war der Applaus des erfreulich zahlreichen Publikums im Konzertsaal.

Nächstes Konzert: Französische Kammermusik mit den Lucerne Festival Strings Chamber Players, Sonntag, 9. Januar, Schweizerhof Luzern. www.fsl.swiss