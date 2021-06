Klassik Jetzt kommt die Grosssinfonik: Das Luzerner Sinfonieorchester präsentiert sein neues Programm Unter den Chefdirigentenwechseln, die sich bei Schweizer Orchestern in Zürich, Bern und Winterthur vollziehen, steht jener beim Luzerner Sinfonieorchester unter einem besonderen Erwartungsdruck. Urs Mattenberger 29.06.2021, 20.25 Uhr

Chefdirigent Michael Sanderling (54, links) mit Intendant Numa Bischof im Orchesterhaus. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 29. Juni 2021)

Nach dem Aufschwung des Orchesters in den letzten Jahren wurde es soeben durch eine Partnerschaft mit Lucerne Festival in eine Reihe mit den Weltklasseorchestern gestellt, die am Festival auftreten. Und der abgetretene Chefdirigent James Gaffigan hätte in seiner Abschiedssaison mit Strawinsky oder Mahler das Tor zur Grosssinfonik weit aufgestossen, wäre Corona nicht dazwischengekommen.

Jetzt steht das Programm für die Saison 2021/22 von Michael Sanderling, dem ersten Chefdirigenten in Luzern, der zuvor ein grosses Sinfonieorchester, die Dresdener Philharmonie, leitete. Internationaler Weltklasseanspruch mit Grosssinfonik? Die Frage ist, wieweit Sanderling solche Ansprüche mit seiner ersten Saison einlösen kann.

Bruckner-Totale und andere Sensationen

«Das ist für mich kein Erwartungsdruck,» winkt er ab, «eher eine schöne Prognose.» Symbolisch für den gegenwärtigen Standort des Orchesters steht für ihn das Gastspiel beim Lucerne Festival am 22. August – ein «Paukenschlag»: «Das Programm zeigt das Orchester auf dem Weg zur ganz grossen Sinfonik», sagt er:

«Die vierte Sinfonie von Schumann ist ja ein Zwitterwerk zwischen kammersinfonischer Betrachtung und doch sehr sinfonischem Inhalt. Das widerspiegelt die aktuelle Identität des Orchesters, aber von da aus wollen wir einen starken Schwerpunkt setzen in Richtung grosse deutsche Romantik.»

Diese Richtung gibt das Eröffnungskonzert am 21./22. Oktober vor – mit der monumentalen siebten Sinfonie von Anton Bruckner. Bruckner bildet einen Programmschwerpunkt: Ebenfalls in der ersten Saison stehen die dritte (11./12. Mai) und bis zu seinem 200. Geburtsjahr 2024 alle neun Sinfonien auf dem Programm. Ein zweiter Schwerpunkt bildet Brahms mit einer bis nächste Saison geplanten Aufnahme aller vier Sinfonien.

Für die neue Welt der Grosssinfonik stehen aber auch Dvoraks neunte Sinfonie (1./2. Dezember) oder ein spezielles Projekt zur zehnten von Schostakowitsch (15./16. Juni), dessen Sinfonien Sanderling in einer aufsehenerregenden Einspielung mit den Dresdnern aufgenommen hat. Intendant Numa Bischof Ullmann konnte den weltweit gefragten, aus Südafrika stammenden Künstler William Kentridge dafür gewinnen, einen Film zu Schostakowitschs zehnter Sinfonie zu erstellen, der zusammen mit der Sinfonie uraufgeführt wird. «Durch seine Erfahrungen mit der Apartheid hat Kentridge eine Affinität zu Fragen des Umgangs mit der Macht, und damit auch zu Schostakowitsch», sagt Bischof:

«Das wird als Sensation um die Welt gehen.»

Grosssinfonische Vorleistungen hatte Gaffigan mit russischem Repertoire erbracht. Was bedeutet der neue Schwerpunkt auf deutscher Romantik für die Klangkultur des Orchesters? «Auch bei grosssinfonischen Werken muss diese auf dem kammermusikalischen Gedanken aufbauen, dass alle aufei­nander hören. Auch deshalb haben wir weiterhin Mozart oder Beethoven im Programm», sagt der neue Chefdirigent und strahlt: «Aber künftig wird es darum gehen, die in solchen Werken wichtige Rhetorik zu ergänzen durch die grosse Linie und ein unendliches Singen.»

Zum Angebot eines regional verankerten Orchesters mit Anspruch auf internationale Ausstrahlung gehören auch Akzente in der zeitgenössischen Musik – mit dem Aargauer Komponisten Dieter Ammann am 11./12. Mai und einer Weltmusik-Sinfonie von Fazil Say am 27. Januar – oder das Konzert, in dem Herbert Grönemeyer erstmals ein Sinfonieorchester dirigiert (28. November). Neue Formate sind offene Proben sowie zwei einwöchige Klavierfestivals, in denen das sinfonische und pianistische Werk eines Komponisten (Saint-Saëns im November und Brahms im Februar) präsentiert werden. Für Weltklasse stehen hier wie dort Top-Solisten und Gastdirigenten, die, so Sanderling, «seit Jahren gerne nach Luzern wiederkommen».

