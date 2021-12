Klassik Luzerner Sinfonieorchester macht eine gelungene musikalische Reise nach Amerika Erst seit kurzem ist Dirigent Michael Sanderling im Amt. Doch seine Handschrift hat das Luzerner Sinfonieorchester schon deutlich weitergebracht – was auch bei der Interpretation von Dvořáks neunter Sinfonie zu hören ist. Roman Kühne Jetzt kommentieren 02.12.2021, 16.23 Uhr

Das Klavierduo Sivan Silver und Gil Garburg mit Dirigent Michael Sanderling im KKL Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (1. Dezember 2021)

Es ist natürlich zu früh, um Bilanz zu ziehen. Doch zeigen die ersten Saisonkonzerte in welch hervorragende Richtung das Luzerner Sinfonieorchester geht. Der neue Chefdirigent, Michael Sanderling, führt nahtlos fort, was er in seinen Gastspielen in Luzern 2019 andeutete. Damals war es unter anderem die fünfte Sinfonie von Beethoven, die er «auseinandernahm» und wunderbar wieder zusammensetzte.

Beim Konzert vom Mittwoch­abend im KKL zerlegt er zwar die Sinfonie «Aus der neuen Welt» von Antonín Dvořák nicht. Seine Interpretation folgt durchaus gängigen Lesemustern. Doch zaubert er aus dem Orchester einen Klang und eine Intensität, die aufhorchen lassen.

Grosses Hörerlebnis in den Details

Leichte Verschiebungen in der Dominanz einzelner Instrumente ziehen immer wieder verblüffende, aufregende Schattierungen durch das Stück. Zum Beispiel die Farben der Blechbläser beim Beginn des zweiten Satzes. Das nachfolgende, dunkle und geschmeidige Solo des Englischhorns (Andrey Cholokyan), in das sich plötzlich, und nur für einen Augenblick, dominant die Klarinette mischt. Oder das ­Zwischenspiel der Streichinstrumente, ein flimmernder Garten von Leichtigkeit. Der Schluss dieses «Largos» verschwindet nebelgleich. Ein Lichtspiel in den letzten Wassertropfen.

Die neunte Sinfonie versprüht eine Lebendigkeit und Erzähldichte, die durch alle ­Sätze zieht und sich zu einem grossen Ganzen fügt.

Feinste Pianissimi, Steigerungen, lichte Passagen und Dramatik – es ist alles da für den vollen Genuss. In den lauten Stellen spielt das Orchester mit Brillanz und Dichte. Die grosse Besetzung – unter anderem 14 erste Geigen und acht Celli, inzwischen praktisch Standard beim Luzerner Sinfonieorchester – verwandelt das finale «Allegro con fuoco» in ein grosses Hörabenteuer. Die Güte der zahlreichen Solisten in Holz, Streichern und bei den Blech­bläsern sind das Krönchen auf dem Konzert. Alles Qualitäten, die schon die quirlige und faszinierende «Lustspielouvertüre» von Ferruccio Busoni – sie hat den Abend eröffnet – zum Erlebnis machten.

Das Orchester in dieser Form braucht keine Vergleiche zu scheuen. Eine Moment­aufnahme beim nächstgelegenen «Konkurrenten», dem Tonhalle Orchester Zürich unter Paavo Järvi vor zwei Wochen, brachte eine teils überharte achte Sinfonie von Beethoven und akustische Schwierigkeiten in der frisch renovierten Tonhalle.

Wiener Gastspiel abgesagt

Eine Enttäuschung ist im KKL hingegen das «Konzert für Klavier zu vier Händen und Streichorchester nach dem Klavierquartett Nr. 1» von Johannes Brahms, bearbeitet von Richard Dünser. Dies liegt weniger an den Ausführenden. Beim Klavierduo Sivan Silver und Gil Garburg ist es faszinierend zu beobachten, wie die vier Hände ineinandergreifen. Es ist zwar löblich, dass man hier programmatisch eine Brücke zum im Februar stattfindenden Klavierfestival zu Brahms schlägt. In der Schweizer Erstaufführung vermag das Arrangement mit Symphonieorchester und zwei Pianisten jedoch nicht zu überzeugen. Zu flau ist der ­Gesamteindruck. Die vielen Ecken und Kanten des Originalwerks werden etwas gar rundgeschliffen. Als Zugabe spielen sie ein vierhändiges Arrangement von «Malagueña», dem wohl bekanntesten Lied des kubanischen Komponisten Ernesto Lecuona.

Eigentlich wäre das Konzert der Auftakt zu einer Reise nach Wien gewesen. Das Luzerner Sinfonieorchester hätte heute, vier Stunden nach den Wiener Philharmonikern unter Franz Welser-Möst, am Abend ein Gastspiel bestritten. Ein weiterer Schritt hin zur grossen Bühne. Doch der erneute Lockdown in Österreich hat diese Pläne durchkreuzt. Schade, es wäre interessant gewesen zu lesen, wie ein Wiener Kritiker die Leistung des Orchesters gezeichnet hätte.

