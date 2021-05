Klassik Russische Musik trotzt Corona mit internationalen Gästen Die Jubiläumsausgabe des Zaubersee-Festivals findet in reduzierter Form statt: mit vor Publikum gespielten Livestreams. 20.05.2021, 09.15 Uhr

(mat) Zehn Jahre Zaubersee-Festival gibt es 2021 zu feiern. Obwohl die Jubiläumsausgabe in der ursprünglichen Form nicht möglich ist, hält das Luzerner Sinfonieorchester an einer Durchführung fest – im Rahmen des derzeit Möglichen. So erklingt vom 27. bis 30. Mai russische Kammermusik aus den Zaubersee-Spielstätten St. Charles Hall, dem Hotel Schweizerhof sowie aus dem Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters. Die vier Konzerte werden als Livestream übertragen und sind kostenlos abrufbar. Zudem werden sie für ein Publikum (bis 50 Personen) geöffnet. Eine beschränkte Anzahl Tickets steht zum Kauf zur Verfügung.

Die vier Konzerte bieten verknappt alles, was Zaubersee ausmacht. So treten internationale Musiker vom aufstrebenden Débutanten über Stammgäste bis zum Star mit russischen Programmen auf. Letzterer ist die auf den grossen Bühnen gefeierte Sopranistin Olga Peretyatko.

Die russische Starsopranistin Olga ­Peretyatko. Bild: Danil Rabovski

Für das Festival hat sie ein Rezital mit Liedern von Schuman bis Rachmaninow erarbeitet. Gut möglich, dass sie Zugaben aus ihrer eben veröffentlichten CD «Songs for Maya» singt, das Wiegenlieder bekannter Komponisten versammelt und ihrer im Januar geborenen Tochter gewidmet ist (Klavier: Semjon Skigin, Donnerstag, 27. Mai, 19.30, Hotel Schweizerhof).

Werke von Rachmaninow, Weinberg und Tschaikowsky

Die Generation aufstrebender junger russischer Künstler ist vertreten mit dem Pianisten Alexander Malofeev. Sein Programm verbindet Rachmaninows erste Klaviersonate, zu deren «Wildheit» sich der Komponist von Goethes «Faust» inspirieren liess, mit Entdeckungen von Nikolaj Medtner und Tschaikowsky (Samstag, 29. Mai, 19.30, Orchesterhaus).

Einen spezifischen Zaubersee-Akzent setzen der Pianist Martin Helmchen und die Cellistin ­Marie-Elisabeth Hecker. Sie spielen eines der bedeutendsten Kammermusikwerke von Rachmaninow, dessen klangwogende erste Cellosonate sowie die zweite Cellosonate von Mieczyslaw Weinberg. Der mit Schostakowitsch befreundete Weinberg ist einer jener Komponisten, die das Festival in den letzten Jahren nachhaltig wiederentdeckt haben (Sonntag, 30. Mai, 19.30, Orchesterhaus).

Auch das – reduzierte – Orchesterkonzert kombiniert das Populäre mit dem Besonderen. Konzertmeister Gregory Ahss leitet die Streicher des Luzerner Sinfonieorchesters in Tschaikowskys Serenade op. 48 und spielt Prokofjews Sonate für zwei Violinen mit dem Gastsolisten Boris Brovtsyn. Der russische Geiger spielt zudem Prokofjews Sonate op. 115 für Violine solo, bevor alles zusammengeführt wird: in der Meditation aus Tschaikowskys «Souvenir d’un lieu cher» in einem Arrangement für Sologeige und Streicher (Freitag, 28. Mai, 19.30, St. Charles Hall).