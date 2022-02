Klassikhochburg Das Luzerner Sinfonieorchester signalisiert im Wiener Musikverein eine neue Ära Der Goldene Saal des Musikvereins in Wien ist durch seine Tradition und Akustik der prestigeträchtigste Konzertsaal im Klassikbetrieb. Der enthusiastisch gefeierte erste Auftritt des Luzerner Sinfonieorchesters startete mit Dvorak in eine neue Welt. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 07.02.2022, 19.42 Uhr

Die Wiener Philharmoniker als Vorprogramm für das Luzerner Sinfonieorchester? Am Lucerne Festival ist die Reihenfolge jeweils andersrum. Umso mehr staunte man Samstag, beim ersten Gastspiel des Orchesters im Goldenen Saal des Musikvereins in Wien.

Die Bravos kamen später: das Luzerner Sinfonieorchester unter Michael Sanderling bei der Anspielprobe im Musikverein Wien. Bild: Luzerner Sinfonieorchester

Vier Konzerte standen auf dem Programm. Den Anfang machten die Wiener Philharmoniker um 15 Uhr mit Klavierkonzerten von Beethoven und Rudolf Buchbinder am Flügel. Zur Primetime um 19.30 Uhr folgte das Luzerner Sinfonieorchester mit Dvoraks neunter Sinfonie.

Weil zeitgleich in der Staatsoper der Startenor Jonas Kaufmann auftrat, fragten sich auch Musiker des Orchesters bange, wie viele Besucher den Weg in ihr Konzert finden würden. Zumal ein Auftritt hier zu den höchsten Weihen zählt, die der Klassikbetrieb zu bieten hat.

«Unseren Symphonikern in jeder Hinsicht ebenbürtig»

Eine Marmortafel verrät, dass der Musikverein während der «glorreichen» Regentschaft von Kaiser Franz Joseph I. 1870 erbaut wurde. Seither wurde hier Musikgeschichte geschrieben und geben sich Stars wie in diesen Tagen der Pianist Jewgeni Kissin oder die Berliner Philharmoniker die Klinke in die Hand.

So war für den Hornisten Florian Abächerli schon das Betreten der Bühne erhebend.

«Ich staunte, wie voll der Saal war und wie gebannt das Publikum während des Konzerts lauschte.»

«Hier spürt man tatsächlich das Publikum», ergänzt die Oboistin Andrea Bischof, «besser als im distanzierteren KKL-Konzertsaal.» Mit der Stille war Schluss, als nach dem letzten Klangrausch in Dvoraks Sinfonie ein lautes «Bravo» den Bann brach. Auf die Frage, was sie am Orchester, von dem sie nie gehört hatte, derart begeisterte, sprudelt es aus der Wienerin heraus:

«Das Orchester ist fantastisch und unseren Symphonikern in jeder Hinsicht ebenbürtig – und das in einem derart bekannten Werk!»

Diese Meinung teilten offenbar die rund 1400 Besucher auf den 1700 Sitzplätzen. Der Applaus, dem das Orchester mit einer Zugabe – einem ungarischen Tanz von Brahms – weiteres Futter gab, war länger und enthusiastischer als jener zuvor für die Wiener Philharmoniker.

In deren Konzert setzte vor allem Rudolf Buchbinder am Flügel energische und freischweifende Akzente. Aber orchestral ging dem dritten Klavierkonzert von Beethoven das Spektakuläre ab, auf das die Luzerner zielten. Sie taten es allein schon mit der für Luzerner Verhältnisse grossen, nur mit Zuzügern möglichen Besetzung mit 14 ersten Geigen.

«Darunter kann man im Musikverein mit spätromantischer Sinfonik nicht auftreten», ist für Michael Sanderling klar. Das gibt dem Orchester eine «intensivere Präsenz» in einem Saal, der auch für den Chefdirigenten «der Ort der Orte» ist: wegen der legendären Akustik, der hochkarätigen Konkurrenz, der «nicht einholbaren Geschichtsträchtigkeit» und der Aufmerksamkeit, die einem Orchester mit alledem hier zukommt.

Dvorak als «Visitenkarte» zum grossen Atlantikflug

Aber auch das in Luzern bereits im Dezember gespielte Programm spielte Trümpfe aus. Für den Mut fürs Ungewohnte standen die sprühende Bewegungslust der Lustspielouvertüre von Ferruccio Busoni und Brahms’ erstes Klavierquartett in einer Bearbeitung für vierhändiges Klavier und Streicher. Dieser Wunsch des Veranstalters «Jeunesses Musicales» hinterliess allerdings wie in Luzern trotz des leidenschaftlichen Klavierduos Silver-Garburg keinen zwingenden Eindruck.

Dafür wählte Sanderling als «Visitenkarte» für das Orchester Dvoraks Sinfonie aus der Neuen Welt und hob mit ihr ab wie zum grossen Atlantikflug. Im Vergleich zum KKL entwickelte das Orchester eine geradezu körperlich erlebbare Klang-, Schlag- und Schubkraft, die alle Wünsche an grossorchestrale Sinfonik erfüllte. Aufhorchen liessen auch die Momente duftender Lyrik und – angeführt vom Englischhorn-Solo des zweiten Satzes – klanglicher Magie, die sich in der KKL-Akustik geheimnisvoller herstellen lässt. Dass sich schon der erste Satz zu einer später kaum überbietbaren Kraftentladung steigerte, machte deutlich, wie sehr das Orchester diesen besonderen Auftritt genoss.

Dabei half, dass Sanderling im Konzert die Leine lockert: «Das führt regelmässig zu einer Steigerung gegenüber den Proben», sagen die Musiker. Bei einem Treffen im «Café Imperial», das durch die Coronaregeln im letzten Moment möglich wurde, zeigte sich auch der kulturkundige Schweizer Botschafter Christian Schönenberger begeistert, wie unbefangen das Orchester bei seinem ersten Auftritt im Musikverein «jede Reserve ablegte».

Auftritte im Musikverein hatten aus der Schweiz in den letzten Jahren die beiden grössten Sinfonie- (Tonhalle, Suisse Romande) sowie Tourneeorchester (Kammerorchester Basel, Festival Strings Lucerne). Dass das Luzerner Sinfonieorchester jetzt zum Zug kam, ist kein Zufall. Intendant Numa Bischof peilte das an, als die Wahl Sanderlings anstand:

«Nach renommierten Tourneen und Gastspielen wie mehrmals im Concertgebouw war der Musikverein ein logischer Schritt. Und diesen mit dem neuen Chefdirigenten zu tun, signalisiert den Beginn einer neuen Ära.»

Der Erfolg ist umso eindrücklicher, als das Konzert wegen Corona verschoben werden musste (zwischen zwei «Macbeth»-Aufführungen am Luzerner Theater) und bis zuletzt ein Dutzend Musiker hochkarätig ersetzt werden mussten. Dass das Orchester auch diesen Test in Professionalität bestand, bestätigt Andrea Bischoff: «Trotz etlicher neuer Gesichter fühlte es sich beim Spielen an wie das Luzerner Sinfonieorchester!»

