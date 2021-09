Standup Philosophy mit Yves Bossart und Rayk Sprecher ist zurück

Kleintheater Luzern Temporeiche Philosophie-Show mit SRF-Moderator Yves Bossart und Dozent Rayk Sprecher Mit Standup Philosophy ist das Format für Freunde anspruchsvollerer Unterhaltung zurück auf den Kleinkunstbühnen des Landes. Stefan Welzel 23.09.2021, 12.52 Uhr

Rayk Sprecher (links) und Yves Bossart entführen das Publikum in ihre absurd-kuriosen und sehr witzigen Gedankenkonstrukte. Bild: PD

Dass Philosophie keine staubtrockene Angelegenheit für einen kleinen intellektuellen Zirkel sein muss, beweisen seit einigen Jahren neue Unterhaltungsformate. Unter anderem popularisiert in Deutschland Richard David Precht den philosophisch gefärbten Blick auf die Welt in seinen TV-Sendungen. Und in der Schweiz sitzt mit dem Luzerner Yves Bossart ein junges Gesicht auf dem Moderatorenstuhl bei Sternstunde Philosophie. Zudem steht Bossart nun auch wieder mit dem Philosophen und Dozenten Rayk Sprecher in der kleinen Reihe Standup Philosophy auf Schweizer Bühnen. Am Mittwochabend meldete sich das Duo im Kleintheater Luzern zurück im Kleinkunstbetrieb. Mit auf der Bühne stand der Berner Troubadour Sebastian Leugger.

Es war ein charmanter und temporeicher Ritt durch die Gedankenkonstrukte der drei Protagonisten. Ob in einem kleinen Rätselformat zur Eröffnung oder in den folgenden Text- und Liedbeiträgen – stets verbanden Bossart und Co. ihre oft absurd-kuriosen Deutungskonstrukte mit der gesellschaftspolitischen Aktualität. Beispiel: In Anbetracht des laufenden Pandemiediskurses konnte sich Bossart einen Seitenhieb in Richtung Bundesrat Ueli Maurer nicht verkneifen und hofft dabei, dass dieser in Zukunft wieder von der Frau Gattin eingekleidet wird.

Kleine Bildungsexkurse und der Vergleich mit Richard David Precht

Alle auf der Bühne Stehenden zeigten grosses Entertainertalent, was selbst kleine Bildungsexkurse in die Terminologie des Fachs zum anschaulichen Vergnügen machte. Und selbstironisch gaben Bossart und Sprecher vor zwar nicht ausverkauftem, aber sehr gut besuchtem Saal zu, dass sie zusammen nur fast so gut aussehen wie oben genannter Richard David Precht. «Macht nichts!», möchte man ihnen zurufen, und: «Dafür seid ihr durchaus witziger als dieser.»