Das Lucerne Festival und der Klimaschutz in der Musik

Klassik Neues Projekt von Lucerne Festival: Klimaschutz in der Musik Mit «Musicians for Future» will Lucerne Festival sein Engagement in Sachen Nachhaltigkeit stärken. Die Initiative zeitigt nicht nur schöne Worte und ist langfristig angelegt. Stefan Welzel 27.07.2021, 17.20 Uhr

Wie diese Bäume vor dem KKL noch eine junge Pflanze: Das Projekt «Musicians for Future» ist seit gestern lanciert. Bild: Priska Ketterer/LF

Die vergangenen anderthalb Jahre hat die weltweite Pandemie den Themenkalender praktisch aller gesellschaftlicher Bereiche dominiert. Gerade in der Kultur waren die Einschränkungen bis hin zum Lockdown einschneidend. In der Klassikhochburg Luzern mit ihrem Flaggschiff KKL verstummten zeitweise die Instrumente. Nun meldet sich das Lucerne Festival diesen Sommer nicht nur musikalisch zurück. Es setzt hochstehende Klassik neu verstärkt in Verbindung mit Klimaschutz: Mit «Musicians for Future» startete das Festival gestern sein neuestes Projekt, welches ein erweitertes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit zum Ziel hat und «am Anfang einer langfristig angelegten Initiative steht», wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung heisst. Im Fokus stünden aktuelle gesellschaftliche, kulturpolitische und ökologische Themen.

Intendant Michael Haefliger betont, dass für das Festival «nachhaltige Themen wie Förderung der nächsten Generation und der zeitgenössischen Musik schon immer höchste Priorität» genossen haben.

so Haefliger weiter. Das Festival spannt den Bogen, ausgehend von der Förderung junger Nachwuchstalente, über sein Engagement für aktuelle Musik, nun also konsequenterweise weiter in den Umweltbereich. Was abstrakt klingt, zeitigt in den nächsten Wochen und im Rahmen der diesjährigen Festivalausgabe jedoch bereits erste konkrete Aktionen.

«Nun ist es Zeit, das Thema weiterzudenken und auch im Bereich Klimaschutz neue Aktionen ins Leben zu rufen», sagt der Intendant Michael Haefliger.

Talkrunden mit SRF-Moderatorinnen

Die Sternstunde Religion Moderatorin Olivia Röllin führt durch die erste Diskussionsrunde.



Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 13. März 2019)

So sind im Rahmen von «Musicians for Future» am 11. und 23. August zwei Podiumsdiskussionen geplant. Die erste Gesprächsrunde dreht sich um die Frage, wie nachhaltig Musik ist. Geführt wird sie von der jungen SRF-Sternstunde-Moderatorin Olivia Röllin. Gäste sind der Künstler Georg Steinmann, der Neuropsychologe Lutz Jäncke sowie die 20-jährige Geigerin Shirin de Viragh, Mitglied des Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchesters. Im zweiten Talk mit dem Titel «Zukunft schaffen: Vom Mut, den Wandel zu gestalten» diskutiert Philosophin Barbara Bleisch mit der Geigerin Patricia Kopatchinskaja, dem Klarinettisten Reto Bieri, der Dirigentin Johanna Malangré und dem Soziologen Harald Welzer.

Auch eine speziell erstellte Website des Projekts mit eigenen Inhalten soll Interessierten Nachhaltigkeit in der Musik und darüber hinaus näherbringen. Es richten sich ökologisch engagierte und prominente Musikerinnen und Musiker wie unter anderem Patricia Kopatchinskaja oder Igor Levit als Botschafterinnen und Botschafter an das Publikum. Geigerin Kopatchinskaja spricht von der Verbindung von Musik und Klimaschutz, wenn sie von Ersterer «als ein Geschenk an die Menschheit» spricht, die eigentlich nachhaltig sei, da sie anfänglich nur als Idee existiere. Doch mit der Performance, den Reisen an Konzertorte und allgemein dem Konsum der Musik folgten die Fragen nach der Nachhaltigkeit. Hier müssten wir alle schauen, «dem Planeten so wenig wie möglich zu schaden», so die 44-Jährige.

Ein Baum in Brasilien pro Gast

Doch es soll nicht bei den schönen Worten bleiben. In Partnerschaft mit der Zürich Versicherung soll pro Besucherin und Besucher der Festivalkonzerte am 11. August (Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester) sowie am 24. August (Lucerne Festival Orchestra) ein Baum zur Wiederauf­forstung des Atlantischen Regenwalds in Brasilien gewidmet werden. Zudem wird bis Mitte 2022 ein CO2-Fussabdruck des Festivals erstellt, welchem eine langfristige Klimaschutzstrategie des Anlasses folgen soll.

Mehr Infos unter www.lucernefestival.ch/de/musiciansforfuture und www.lucernefestival.ch/de/nachhaltigkeit