Königin Victoria und die «Trucklifrauen» auf dem Ballenberg

Freilichtbühne Theater auf dem Ballenberg: Königin Victoria und die «Trucklifrauen» Landschaftstheater Ballenberg: Ueli Blum, Buschi Luginbühl und Franziska Senn lassen vor den historischen Ballenberg-Häusern Leute am Rand der Gesellschaft ihre Geschichten erzählen. Romano Cuonz 11.07.2021, 18.40 Uhr

«Die Aussicht ist wunderschön mit dem See – dem Pilatus, der Rigi – ich kann meinen Augen kaum trauen, wenn ich mir das ansehe! Es wirkt wie ein Gemälde oder eine Verzierung – ein Traum!» Dieses überschwängliche Lob für die Landschaft am Vierwaldstättersee kommt von der einst mächtigsten Frau der Welt: Von Queen Victoria aus England. 1868 besuchte sie – sozusagen «inkognito» als Gräfin von Kent – die Schweiz. Seither sind mehr als 250 Jahre vergangen. Doch nun erweckt das Theater auf dem Ballenberg die unscheinbare, nur 150 Zentimeter grosse Frau, die so ungern unter mächtigen Leuten weilte, wieder zum Leben.

Kathrin Willi (links) und Barbara Keiser als Zofe und englische Königin Victoria. Bild: Romano Cuonz (Ballenberg, 7. Juli 2021)

Im Reifrock – Victoria kleidete sich nach dem Tod ihres Gatten Albert stets schwarz – sitzt sie vor der Fabrikantenvilla aus Burgdorf. Trinkt, zusammen mit der Zofe, den obligaten Afternoon-Tea. Die Sachsler Laienspielerin Barbara Keiser leiht der Queen ihre Stimme. Plaudert als Witwe von Windsor aus dem Nähkästchen. Zeigt Bilder, die Victoria unterwegs gemalt hat. «Ich habe viel über diese Königin gelesen, was sie tun wollte und was sie nicht tun durfte», erzählt Keiser. Regisseur Ueli Blum habe sie dazu ermuntert, die ambivalente historische Persönlichkeit als Frau mit dem grossen Herzen, und nicht als mächtige Queen darzustellen.

Aus der Not eine Tugend gemacht

«Queen Victoria gibt sich die Ehre» ist eine von insgesamt neun Geschichten, die Ballenberg-Besucherinnen und -Besucher diesen Sommer zu sehen und zu hören bekommen. Gespielt wird vor acht verschiedenen Häusern. Etwas verbindet die rund 20-minütigen Szenen unter dem wunderlichen Titel «Zunder und Plunder»: Alle erzählen sie von Leuten, die sich am Rande der Gesellschaft befinden. Christian Sidler (Produktionsleiter des Landschaftstheaters Ballenberg) erklärt:

«Das ursprünglich geplante Gotthelf-Stück Geldtag mit 750 und auch das Wandertheater Brandboden mit 350 Zuschauern mussten wir wegen Corona aufgeben.»

Doch man habe aus der Not eine Tugend gemacht. «Mit Texten und unter der Regie von Ueli Blum, Buschi Luginbühl und Franziska Senn konnten wir binnen Kurzem ein alternatives Sommer-Special entwickeln», freut sich Sidler.

Und so ging man vor: Die drei Theaterprofis recherchierten Geschichten von einfachen Leuten, die im 18. und 19. Jahrhundert unterwegs waren. Viele der gespielten Figuren sind nach realen Vorbildern entstanden. «Mit Ausnahme der Queen kommen alle aus der niedrigsten Volksschicht», erklärt Ueli Blum. Anders gesagt: Die Königin Englands begegnet derzeit auf dem Ballenberg – wie wohl auf ihrer damaligen Reise – Bettlern, Krämern und Vagabunden. Mit insgesamt 34 Spielerinnen und Spielern aus Bern und der Innerschweiz inszenieren Blum, Luginbühl und Senn die Szenen. Für die musikalische Untermalung sorgen Mattia Belz und Simon Guyer.

Von Haus zu Haus, von Szene zu Szene

Geht man von der Fabrikantenvilla ein paar Schritte weiter, kommt man zum Kornspeicher aus Kiesen (BE). Dort animiert die berühmte Fotografenfamilie Gabler Gäste dazu, sich vor dem Guckkasten zu präsentieren. Man staunt, wie bei «Selfies» einzig der neudeutsche Name wirklich neu ist. Einen Steinwurf weiter treffen wir beim Kornspeicher aus Ostermundigen (BE) auf eine italienische «Trucklifrau». Die bietet Merceriewaren und sonst allerlei Kram feil. Wie sie nun Rosaria antrifft, gibt ein Wort das andere. Beim Taglöhnerhaus aus Detligen (BE) läuft uns Schneider Wenzel auf seiner Störwanderung über den Weg. Die Frage, die sich stellt: Wie wird ein Schneider zum Aufschneider? Wer vor dem Bauernhaus aus Eggiwil (BE) Halt macht, wird mit der spannenden Geschichte von Josef und Josefine vertraut. Das Paar schifft sich auf den Weg nach New Glarus ausgerechnet auf der Titanic ein. Die Szene wird, wie es sich gehört, von der Schiffskapelle begleitet.

Geradezu kriminell geht es im Bauernhaus aus Lancy (GE) zu und her: Lunzi, der Landjäger, verhört die in eine Messerstecherei verwickelte Vagabundin und kontrolliert eine Schar von Verdingkindern aus dem Allgäu. Ein freudiges Ereignis erwartet einen vor und im Wohnhaus aus Cugnasco (TI). Eine alte Hebamme erzählt Geschichten von Leben und Tod, derweil ihre junge Nachfolgerin drinnen zum ersten Mal als Geburtshelferin wirkt. Gleich zwei Szenen spielen rund ums Bauernhaus aus Tentlingen (FR). Am Brunnen geraten drei heimatlose Reisende aneinander: Ein Handwerksgeselle auf der Walz, ein Wanderprediger samt Bibel und eine obdachlose Mutter dreier Kinder. Schliesslich wird man hier auch Zeuge des komödiantischen Schwanks «Hüratsaatrag» frei nach Anton Tschechow. Der Sarner Urs Kafader, der den Brautvater spielt, verspricht:

«Da geht es so richtig zur Sache, das macht riesig Spass!»

Der Ballenberg mit gleich neun Geschichten ist diesen Sommer bestimmt eine Reise wert. Der Nachteil dabei: An einem Tag wird man es kaum schaffen, alle Stücke zu sehen. So bleibt denn die Qual der Wahl.

Sommer-Special 2021 auf dem Ballenberg: «Zunder und Plunder». Vom 10. Juli bis zum 5. September gibt es 13 Aufführungen. Daten und Startzeiten auf www.ballenberg.ch