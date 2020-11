Ausstellung in der Luzerner Galerie Harlekin: Konzentriert in den Kampf ... und bloss keine schlechte Figur machen dabei. Adam Pete ist ein Meister der Linie als Ausdruck poetischer Kraft. Susanne Holz 18.11.2020, 18.35 Uhr

Eleganz und Kraft. Adam Pete setzt auf Schönheit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. November 2020)

Es ist kein riesengrosser Unterschied: Die Eleganz eines gestreckten weiblichen Körpers, der gleich pfeilgerade ins Wasser eintauchen wird. Und die kraftvolle Eleganz des Stiers, der sich aufmacht, eine Kurve zu nehmen, den Kopf leicht gesenkt, während das rechte Vorderbein ausgreift und die Augen den Weg bereits wissen.

Die schmalen Körper der Badeanzug-Schönen unterscheiden sich nur in der Form vom massiven Körper des Stiers. Im Ausdruck aber gleichen sie sich: Sie sind eine pure Feier von Anmut und Kraft. Konzentriert in den Kampf, und bloss keine schlechte Figur machen dabei.

Der deutsche Künstler Adam Pete, geboren 1966 in Polen und seit 1998 in Palma auf Mallorca beheimatet, erklärt im Interview:

«Das Hauptthema meiner Malerei ist die Bewegung an sich.»

Der 54-jährige Maler, Lyriker und Performer ist fester Bestandteil der mallorquinischen Kunstszene und als Künstler weltweit präsent. Die Ausstellung in der Luzerner Galerie Harlekin ist seine erste Ausstellung in der Schweiz.

Der Stier in der Weite der Galerie

Galeristin Luana Glanzmann freut sich, 20 grossformatige, in Acrylfarben gemalte Werke des Wahl-Mallorquiners zeigen zu können – die weiten Räume ihrer Galerie eignen sich dafür hervorragend. Wobei es Adam Pete nicht nur um plakative Ästhetik und das Feiern kraftvoller Bewegung geht, sondern auch um grosse Gefühle, sensible Eindrücke und subtile Botschaften. Welche das genau sind, das liegt im Auge des Betrachters.

«Mit der Malerei, vielleicht der Kunst an sich, verhält es sich ähnlich wie mit einer Beziehung», findet Adam Pete. «Zunächst verliebt man sich in das sichtbar Äusserliche, um dann, mit der Zeit, die versteckten Eigenschaften und Geheimnisse zu entdecken.»

Dass man an seiner Kunst lange Freude haben möchte, ist Pete zudem wichtig. Er sei kein politischer Maler. Der Autodidakt, der früher lieber mit seiner Band unterwegs war als Kunst zu studieren, und der betont: «Jeder Strich ist eine Herausforderung, und das endet nie», dieser Mann sagt auch: «Die Power, die lebensbejahende Kraft, die ich in meinen Bildern festzuhalten versuche, die soll Menschen begeistern, erleichtern und motivieren.»

Adam Pete in der Galerie Harlekin in Luzern, Haldenstrasse 19. Bis 18. Dezember. Geöffnet: Di-Fr 13.30-17 Uhr, und ausserhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung. Der Künstler wird Freitag und Samstag, 27. und 28. November, von 13.30 bis 17 Uhr persönlich vor Ort sein. Und auch einen virtuellen Rundgang bietet die Galerie an unter www.harlekin.ch/ausstellung-adam-pete/