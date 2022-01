Heimspiel! Dada Ante Portas rocken die Luzerner Schüür

Konzert Dada Ante Portas sind zurück auf der Schüür-Bühne – und entzücken ihr Publikum Alle guten Dinge sind – vier. Drei Mal musste der Heim-Gig der Luzerner Poprock-Band Dada Ante Portas in der Schüür verschoben werden. Nun hat es geklappt mit dem Präsentieren des neuen Albums «Hush!». Stefan Welzel Jetzt kommentieren 15.01.2022, 13.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dada Ante Portas in der Schüür: Gewohnt solid, griffig und präzise – und mit viel Freude, wieder zuhause spielen zu können. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2022)

Da war es endlich: Das lang ersehnte Konzert in der Schüür. Die Pop-Rocker von Dada Ante Portas präsentierten am Freitagabend «ihrem» Luzerner Publikum das neue Album live auf der Bühne. Von einer Art Plattentaufe konnte freilich nicht mehr die Rede sein, denn das neunte Werk mit dem Titel «Hush!» kam schon vor über zwei Jahren heraus.

Mit ihrem neunten Longplayer schafften es Pee Wirz, Luc Bachmann, Lukas Schaller und Simon Ryf erstmals ganz nach oben in die Schweizer Album-Charts. Umso bedauerlicher, konnten sie damit nicht auf eine ordentliche Tournee gehen. Ganze drei Mal musste nur schon dieser Schüür-Gig verschoben werden. Ursprünglich stand der 25. April 2020 als erster grosser Live-Fanal mit «Hush!» vor Heimpublikum auf dem Programm. Aber ein Virus aus China hatte da etwas dagegen.

Mit Schmackes in den Abend

Umso gespannter warteten nun die rund 300 Fans im Saal der Schüür auf ihre Lieblinge. Und umgekehrt war es wohl genauso. Pee, Luc und Co. dürften nicht weniger Vorfreude auf diesen Auftritt gehabt haben. Ausverkauft war der Abend nicht. Die Zurückhaltung in Pandemiezeiten ist spürbar, denn keine Frage: Im Normalfall wäre hier die Hütte bis auf das letzte freie Plätzchen gefüllt gewesen.

Aber dieser spezielle Umstand hielt die Band nicht davon ab, gleich mit Schmackes in den Abend zu starten. Sie ging es ordentlich rockig an, unter anderem mit «Clarity», bevor mit «I Would Give You My Life» ein erster Hit folgte, bei dem die Fans mit in die Textzeilen einstiegen. Davor noch die Ansprache von Pee, dass man «alles tun werde, damit ihr beim Nachhause-Gehen sagen könnt: Das hat sich gelohnt». Er betonte den besonderen Moment, in diesen schwierigen Zeiten wieder auf der Schüür-Bühne zu spielen, auf der sie schon zu Beginn ihrer Karriere vor über 20 Jahren gestanden sind. Kein Zweifel: Dieser Ort wirkt magisch auf die drei übrig gebliebenen «Ur-Dadas» Wirz, Bachmann und Schaller. Und diesen Zauber liessen sie ungefiltert weiter in den Saal fliessen.

Die Band war im Flow. Die «additional musicians» Timo Wild am Schlagzeug und Keyboarder Mischa Podstransky machten aus einem Quar- ein Sextett. Sie brachten viel Tanzbares. Die Jungs wissen, welche Knöpfe sie bei ihren Fans drücken müssen. Und was sie ihnen schuldig sind: Schnörkelloser Dada-Sound – griffig, präzise, routiniert, souverän und mit Qualität gespielt. Sie lieferten, was von ihnen erwartet wird: schmissigen Wohlfühl-Poprock. Auch zum Mitsingen und Mitklatschen. Klar, diese eingängigen Songs bleiben stets in den gleichen Mustern, ob pompöser Kracher oder hymnische Ballade. Als neutraler Zuhörer wurde man den Eindruck nicht los, dass sich so Manches wiederholt. Das hat vermutlich auch mit den Texten zu tun, in denen es irgendwie immer um Herzschmerz an verregneten Tagen zu gehen scheint, bevor man dann den Weg zurück zum Lachen und unbeschwertem Tanzen findet.

Dada Ante Portas zeigten viel Spielfreude. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2022)

Was auch stets dazugehört: Eine Prise Pathos. Der ist aber nicht aufgesetzt, sondern authentisch und daher sympathisch. Da passte es, dass Gitarrist Schaller ein «Foo Fighters»-T-Shirt trug. Die Band, welche weltweit das vermutlich beste Exempel für Rock-Pathos ist. Allerdings sind Dada Ante Portas ein gutes Stückchen entfernt von dem überwältigenden Druck, den die ganz Grossen zu erzeugen wissen. Bezüglich Härte des Rocks gilt das sowieso.

«Nichts Grösseres, als live zu spielen»

Dafür passten dann die sanfteren Stück umso mehr. Natürlich darf «She Cries for Someone Else» nicht fehlen. Und in «Elodie» überzeugten Pee Wirz stimmlich und Luc Bachmann Akustikgitarre spielend in einem Singer-Songwriter-Duett aus der neuen Platte. Später folgte das obligate Vorstellen der Band samt emotionalen Rückblenden in die vielen gemeinsamen Jahre – das Ganze wurde gekonnt verpackt in ein Medley aus verschiedenen Hits. Spät schmetterten die sechs Musiker dann auch noch «Hush» in den Schüür-Saal.

Dada Ante Portas hatten sichtlich Spass und Frontmann Pee Wirz sagte es gegen Ende genau richtig: «Es ist gerade leider nicht selbstverständlich, Konzerte zu geben. Hoffen wir, dass es das bald wieder ist. Denn es gibt nichts Grösseres, als live zu spielen.»

Quelle: Youtube

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen