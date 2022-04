Konzert Das Luzerner Sinfonieorchester schnuppert mit grossen Werken Spitzenluft Das Luzerner Sinfonieorchester führte beim Konzert am Mittwoch im KKL seine Reise zum grossen Format weiter. Zuweilen fehlte noch etwas die Selbstverständlichkeit. Roman Kühne Jetzt kommentieren 14.04.2022, 16.08 Uhr

Geiger Gil Shaham und Dirigent Michael Sanderling mit dem Luzerner Sinfonieorchester im KKL. Bild: Roger Grütter

(13. April 2022)

Neues will erarbeitet sein. Die Binsenwahrheit zeigt sich fast schon exemplarisch am Mittwochabend beim Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters (LSO). Unter dem Titel «Hindemith und Brahms in der Schweiz» spannt Dirigent Michael Sanderling das Programm von der Romantik bis hinein in die Moderne der 1930er-Jahre. Während andere Komponisten sich in der Schweiz nur sporadisch aufhielten, hat der deutsche Komponist Paul Hindemith sein Violinkonzert wirklich in einem Chalet bei Crans-Montana geschrieben. Gerade von den Nazis – zu fremd schienen denen die Töne des «Geräuschemachers» (Goebbels) – hat er Zuflucht in der Schweiz gesucht.

Das schöne Wallis wirkte sich eins zu eins auf die Komposition aus. In früheren Jahren pflegte Hindemith neue, oft provozierende Klänge mit schroffen Dissonanzen und dem Einsatz von Jazz-Elementen. Doch das Violinkonzert von 1939 geht in eine ganz andere, «klassischere Richtung. Grosses Orchester, schwelgerische Melodien und weite Bögen prägen das Werk. Hindemith bleibt indes auch hier sich selber. Der Solopart ist sehr schwierig gesetzt und teils burleske Rhythmen prägen das Bild.

Geigenspiel wird zum intensiven Genuss

Für US-Geiger Gil Shaham kein Problem. Schon 2020 begeisterte er beim Luzerner Sinfonieorchester mit einem eindrücklichen Violinkonzert von Felix Mendelssohn. Bei Hindemith wandert er ebenfalls mühelos durch komplexe Griffe, spielt das Konzert in seiner ganzen (neu-) romantischen Energie. Strahlend, triumphierend, schraubt er die langen Töne in die Höhe. Mit Weite und kräftigem Licht, klar artikuliert in den Details, emotional fordernd und virtuos. Sein dichter Klang und seine sichere Kraft machen das Konzert zum intensiven Genuss.

Das Luzerner Sinfonieorchester wirkt im Vergleich zum stolzen Solisten verhalten und zurückgenommen. Neben schönen Augenblicken – wenn zum Beispiel zuerst der Klarinettist, dann die Flötistin und anschliessend die Violinen mit dem Solisten im sinnigen Dialog verschmelzen – fehlt hier etwas die Selbstverständlichkeit. Schon bei der «Lustspielouvertüre» von Max Reger, dem Eröffnungsstück des Abends, gibt es in den luftigeren Passagen viele leichte Momente. Aber vor allem im dichten Orchesterpart gegen Schluss des Stückes beginnen diese Details zu verschwinden.

Ganz eine andere Lockerheit ist nach der Pause zu erleben – beim Orchester und beim Dirigenten. Die 1. Sinfonie von Johannes Brahms ist ja quasi ein Kernstück dieses Orchesters. Mehrfach hat James Gaffigan diese Sinfonie aufgeführt. Im Grossprojekt «Nähe fern» wurde jeweils eine der vier Sinfonien mit einem Auftragswerk von Wolfgang Rihm verknüpft.

Wuchtige, schön austarierte Sinfonik

Aktuell wollen die Luzerner alle vier Sinfonien von Brahms auf CD brennen. Und so, wie das Orchester am Mittwoch auftrumpft, haben die Musikerinnen und Musiker hier wirklich etwas zu sagen. Unter dem Dirigat von Michael Sanderling entwickelt die Erste von Brahms eine wunderbare Blüte. Die wuchtige, schön austarierte Sinfonik, das überaus lebendige, facettenreiche Klangbild und der weite, singende Gestus machen die 60 Minuten zum Erlebnis.

Alles ist da; kammermusikalisches Spiel, exzellente Soli und auftrumpfende Tutti. Auch das Wichtigste fehlt nicht. Eine überspannende Idee, eine grosse Klammer, die jedem Moment seine Spannung und Bedeutung gibt. Es ist einer dieser Momente, wo das Orchester in der europäischen Liga weit vorne spielt.

