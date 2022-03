Heidi Happy ist zurück auf der Bühne und tauft ihre neue Platte

Konzert Heidi Happy mit Comeback in der Schüür: Kraftvoll, authentisch und vielseitig Priska Zemp geht nach langer Pause wieder als Heidi Happy auf kleine Schweiz-Tournee. Den Auftakt samt Plattentaufe bestritt die Luzernerin am Mittwochabend in der Schüür. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 31.03.2022, 15.43 Uhr

Heidi Happy im Element: Gleich zu Beginn stellt sie in der Schüür die Kraft ihrer Stimme unter Beweis. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. März 2022)

Der Einstieg in diesen zauberhaften Abend erfolgt ganz so, wie wir ihn erwarten. Mit einer Heidi Happy, wie wir sie kennen. Nun ist es allerdings so, dass die Erinnerungen an die Auftritte von Priska Zemp unter eben jenem Pseudonym etwas verblasst sind. Das hat unter anderem mit einer langen Babypause zu tun. Natürlich haben Kenner der hiesigen Musiklandschaft mitgekriegt, dass Zemp zuletzt mit Stephan Eicher und Patent Ochsner als Teil der Bands zu hören und sehen war. Doch jetzt ist die Luzerner Multiinstrumentalistin nicht nur mit einem neuen Solo-Album (lesen Sie hier die Kritik über «Nid für Ewig») zurück im Geschäft, sondern als Heidi Happy auch wieder live auf den Bühnen des Landes zu erleben. Am Mittwochabend erfolgte in der Schüür die Plattentaufe vor Heimpublikum.

Zurück auf Konzertanfang: Mit kraftvoller Stimme und gleichzeitig sanft umschmeichelnd zerrt uns Heidi Happy hinein in ihre Klangwelt. Die Erinnerung wird nun recht schnell wach an jene Künstlerin, die trotz unaufgeregter Attitüde den Raum mit starker Bühnenpräsenz erfüllt. Sie singt zunächst einige Stücke auf Englisch, ältere Songs in typischer Singer-Songwriter- und Folkpop-Manier – da und dort mit einem Schuss Country versehen. Das alles mal trabend dynamisch, dann wieder sphärisch verträumt oder mit Synthesizer-Spielereien ergänzt.

Von Eicher inspiriert?

Der Übergang zu den Liedern des neuen Albums ist sogleich fliessend, wenn Happy mit ihren Mitstreitern Ephrem Lüchinger (Keyboard), Baptiste Germser (Bass) und Domi Huber (Schlagzeug) das Stück «Eis, ohne Zucker» einleitet. Heidi Happy haucht ins Mikro und hat sich diesbezüglich wohl etwas von Stephan Eicher inspirieren lassen. Der mag es bekanntlich auch, die Stimme weich und säuselnd in Schwingung zu bringen. Dank starkem Synthie-Einsatz, treibendem, funkigem Bass und einer Heidi Happy, die sich wie eine Schamanin im langen bunten Kleid bewegt, kommt 70er-Jahre-Discofeeling auf. Die Frontfrau fühlt sich offensichtlich wohl in der Schüür. Und ganz erfreut stellt man fest: Dieser Song funktioniert live sogar viel besser als ab Konserve. Chapeau!

Video: Youtube

Es folgen weitere neue Tracks auf Deutsch oder Schweizerdeutsch wie «Zug bis Genf» oder «Alles wird besser». Lieder, die nachdenklich stimmen, emotional berühren. Letzteres kritisiert die europäische Flüchtlingspolitik, und Happy singt davon, wie es doch schlechter nicht werden kann – wenn da mal nicht der Wunsch der Vater des Gedankens ist.

Im Duett mit Meimuna

Aber die Sängerin transformiert solche Botschaften nicht zur unangenehmen Belehrungsstunde mit Knopfdruck auf die Tränendrüse, sondern verknüpft sie mit trockenen Statements. Happy tritt überhaupt die ganzen rund 90 Minuten hindurch sehr nahbar in Kommunikation mit ihrem Publikum. Manchmal sind ihre Ausführungen vielleicht etwas zu viel des Guten. Aber man verzeiht es ihr, denn sie bietet gleichzeitig eine sehr breite Palette ihres Wirkens. Da kommt es zupass, dass die meisten Songs kurz und knackig sind. Wir kriegen eine ganze Menge auf die Ohren.

Von Heidi Happy und ihren drei Mitstreitern kriegt das Publikum in 90 Minuten die ganze Spannbreite ihres Schaffens zu hören. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. März 2022)

Im auf Französisch gesungenen Duett mit der jungen Walliser Singer-Songwriterin Cyrielle Formaz alias Meimuna (die auch das Vorprogramm bestritt) stellt Priska Zemp zudem einmal mehr ihr polyglottes Talent unter Beweis. Der Rhythmus dieses Gigs passt, von leichtfüssigen Pop-Stücken über Balladen bis temperamentvollem Folk ist alles dabei. Und immer wieder landen wir auf einem spacigen Synthesizer-Teppich, was grossen Spass macht.

Letztlich verdankt Heidi Happy diesen gelungenen Auftritt natürlich auch ihren Bandmitgliedern. Sie spielen ihre Qualitäten voll aus und stehlen ihrer «Chefin» trotzdem nie die Schau. Die kleinen Set-up-Verzögerungen da und dort seien den vier Musizierenden verziehen – standen sie in dieser Formation jüngst noch nicht oft zusammen auf der Bühne, erst recht nicht mit neuem Material.

Wenig Publikum in der Ex-«Rock-City»

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt beim Blick in den Saal zurück. So mitten in der Woche und bei nach wie vor hohen Corona-Fallzahlen haben es nicht allzu viele Fans in die Schüür geschafft. Trotzdem: Für eine schweizweit bekannte Lokalmatadorin, die ihr Comeback samt Plattentaufe gibt, ist das enttäuschend. Anscheinend arbeitet Luzern hartnäckig daran, seinen zugegeben etwas verstaubten Ruf einer «Rock City» endgültig ad acta zu legen. Livekonzerte im Alternative-Sound-Spektrum ziehen derzeit wenig.

Diese Erfahrung musste mit der niederländischen Sängerin Chantal Acda eine andere wirklich tolle Künstlerin einen Tag zuvor im «Südpol» genauso machen. Schade. Wie bei Acda haben alle abwesenden Fans gehobener musikalischer Pop-Rock-Kunst auch bei Heidi Happy etwas verpasst. Für die Anwesenden in der Schüür gab es wiederum die Belohnung in Form von zwei Zugaben – das liess sich eine gutgelaunte Heidi Happy nicht nehmen.

Das nächste Konzert in der Region spielt Heidi Happy in Sempach «im Schtei» am Freitag, 10. Juni. Weitere Tourdaten und Infos unter www.heidihappy.ch

