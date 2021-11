KKL Luzern Herbert Grönemeyer begeistert sein Publikum auch als Dirigent Der deutsche Popstar ist zu Gast im KKL Luzern. Dirigierend stand er am Freitag dem Luzerner Sinfonieorchester vor, welches Tschaikowsky, Rachmaninoff und eine eigens für dieses Gastspiel arrangierte Grönemeyer-Suite spielte. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 27.11.2021, 12.25 Uhr

Herbert Grönemeyer (hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2018 in Berlin) stand im KKL Luzern für einmal am Dirigentenpult. Bild: Andreas Rentz /Getty

Tatsächlich, da steht er nun am Dirigentenpult. Und ein langer, warmer Applaus brandet ihm zur Begrüssung entgegen. Herbert Grönemeyer, die deutsche Poplegende der vergangenen Jahrzehnte schlechthin, wechselt an diesem Freitagabend im Luzerner KKL kurzfristig das Fach (am Sonntag folgt eine weitere, ebenfalls ausverkaufte Aufführung). Er sitzt weder am Klavier noch ist es an ihm, zu singen. Zumindest nicht sogleich. Aber dazu später mehr. Grönemeyer setzt an, und mit ihm das Luzerner Sinfonieorchester in grosser Besetzung. Tschaikowskys Slawischer Marsch steht als Erstes an. Ein dankbarer, sanfter Einstieg in diesen Steigerungslauf.

Grönemeyer sprach im Vorfeld des Konzerts mit unserer Zeitung, gestand Nervosität ein und erzählte vom Druck, den er spüre. Er erinnerte sich auch daran, wie er dieses Experiment des Dirigierens schon einmal wagte und dabei wie ein Tanzbär rumgehüpft sei. Für Luzern hatte er sich offenbar etwas vorgenommen. Bis auf ein etwas auffälliges Beine-Wippen ist kein exaltiertes Auftreten zu beobachten.

Ein Grossteil des Publikums besteht aus Fans

Die bange Frage war, auch für Grönemeyer selber, wie das Zusammenspiel mit dem Orchester klappen würde. Dass Orchester ohne Dirigent, dafür mit mehr Eigeninitiative auftreten, liegt zwar im Trend. Aber wenn da vorne jemand ohne Dirigenten-Diplom und mit wenig Erfahrung am Pult steht, ist das etwas ganz anderes. Sogar der Geiger Yehudi Menuhin musste sich einst von Orchestermusikern den Tipp geben lassen, er solle beim Dirigieren möglichst nicht stören – den Rest würden sie dann schon selber machen. Doch bereits der präzis auftrumpfende Slawische Marsch fegt solche Bedenken hinweg.

Danach feiert das Publikum ein erstes Mal frenetisch «seinen» Grönemeyer. Spätestens jetzt wird es noch eindeutiger: Ein Grossteil der Zuhörerinnen und Zuhörer besteht aus Fans. Ein weiteres Indiz dafür ist später der aufbrausende Applaus zwischen den Sätzen bei Rachmaninoffs zweitem Klavierkonzert - nach wie vor ein Tabu für das typische Klassikpublikum. Aber das macht an diesem Abend niemanden wirklich etwas aus. Grönemeyer selbst wohl am wenigstens. Gut möglich, dass der Vollblut-Bühnenprofi die Bestätigung von den Rängen bestens gebrauchen kann, um die erwähnte Nervosität abzubauen.

Grönemeyer wendet sich ein erstes Mal an das Publikum. Er wirkt gerührt und vergnügt zugleich. Selbstironisch sorgt er für ein paar Lacher und macht deutlich, welch «extrem spezieller Moment» das für ihn sei. Das Programm des Abends wird nun etwas umgekrempelt. Anstatt Rachmaninoff spielt das Orchester zuerst die Suite von Grönemeyer, arrangiert von seinem langjährigen Weggefährten Alfred Kritzer.

Von «Mensch» über Rachmaninoff zu «Immerfort»

Die Klammer dieser Uraufführung bildet Grönemeyers Filmmusik zu «The American». Mit eingewoben wurden Melodien einiger Hits. Mittendrin und deutlich erkennbar: «Mensch» aus dem Jahr 2002. Hier federleicht und stimmungsvoll arrangiert, fast schon zuckersüss, aber dennoch nicht allzu pompös. Passt. Die Suite fällt insgesamt dennoch etwas ab, weil sie nicht die Überwältigungskraft des folgenden Klavierkonzerts hat.

Dieses pièce de résistance für den 65-jährigen Kurzzeit-Dirigenten folgt nun eben am Ende des Programms. Aber auch hier meistern das Orchester und die vorzügliche, ebenso klangschön wie virtuos agierende Pianistin Anna Vinnitskaya die wesentlich grössere Herausforderung an die Koordination bestens. Mag sein, dass die Aufmerksamkeit, die das erfordert, das Aufblühen des Orchesterklangs etwas einschränkt. Aber dass Grönemeyer, oft absorbiert durch den Blick in die Partitur, die Musiker an der langen Leine hält, ermöglicht eben auch Eigeninitiave und besondere Höhepunkte. So zu hören bei den lustvollen Basstuba-Einsätzen.

Am Schluss folgen - wie es irgendwie zu erwarten war - stehende Ovationen. Stimmung wie bei einem Popkonzert. Doch noch ist nicht ganz Schluss. Es kommt, worauf ganz viele gehofft hatten: Grönemeyer greift doch als Sänger zum Mikrofon. Nun ist es in höchster Intensität da: Das Charisma des Popstars, das auch das des Dirigenten in den Schatten stellt. Die Hits «Halt mich» und «Immerfort» reissen die Menschen erst recht von den Sitzen. Es hätte mehr davon vertragen. Trotzdem zieht das Publikum mit einem breiten Lachen von dannen, augenscheinlich auch die reinen Klassikfans, die an diesem Abend den Weg ins KKL gefunden haben.

