Konzert In der Horwerhalle erklingt eine heutige Stimme für Ella Fitzgeralds «Pure Love» Ella Fitzgeralds bis heute unerreichte Jazzstimme ist ein Phänomen. Die Österreicherin Karin Bachner bringt ihr Achtung und sehr Beachtliches entgegen. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 20.03.2022, 16.21 Uhr

Karin Bachner & The Pocket Big Band bieten eine würdige Hommage an Ella Fitzgerald. Bild: Peter Fischli

(Horw, 18 März, 2022)

Erbaut worden ist sie als kühle Sportstätte mit Basketball­körben und Handballgoals: die Horwerhalle. Als Ort, an dem üblicherweise geschwitzt und gefightet wird. Doch an diesem Wochenende ist das Aschen­brödel einmal mehr zur strahlenden Prinzessin geworden.

Ein roter Teppich beim Entrée. Grosse Palmen. Eine ­attraktive Beleuchtung. An den Seiten LED-Leuchttafeln mit der Aufschrift «Ella Forever – Karin Bachner & The Pocket Big Band». Fürs besondere Jazz­ambiente ist gesorgt. Schade nur, dass das Publikum dem neuen Treffpunkt für Aussergewöhnliches noch immer mit Zurückhaltung begegnet. Der Aufmarsch ist eher mässig. Doch wer fernbleibt, verpasst etwas.

Die Legende wird mit viel Charme geehrt

Ella Fitzgerald wuchs in Newport Virginia und New York mit der Musik von Bing Crosby und Louis Armstrong auf. Trotz schwieriger Jugend sang und tanzte sie leidenschaftlich. Mit 17 gab sie ihr Début als Sängerin im Apollo Theater in Harlem New York und wurde sogleich als Stimmwunder entdeckt. Mit absolutem Gehör und einer drei Oktaven umfassenden Stimme gab es kaum einen Musikstil, in dem sie nicht brillieren konnte. Schliesslich wurde sie zur legendären «First Lady of Jazz».

Dies und mehr erzählt Karin Bachner dem Publikum in der Horwerhalle. Im Plauderton. Mit viel Wiener Schmäh und einer Menge Komplimente an die Schweiz als Gastgeberland. Karin Bachner ist derzeit eine der besten Jazzsängerinnen ­Österreichs. Wer, wenn nicht sie, darf es wagen, Ella Fitzgerald die Reverenz zu erweisen.

Sogar Originalarrangements von Evergreens wie «The Lady Is A Tramp», «Mack The ­Knife», oder «I Can’t Give You Anything But Love», an die sich nach Ella Fitzgeralds Tod kaum mehr jemand heranwagte, ertönen auf der Horwer Bühne. Original­getreu und doch auch neu. ­Begleitet wird Bachner von der Pocket Big Band: Diese versteht es, mit Bass, Schlagzeug, Klavier und vier Bläsern, den stolzen Big-Band-Sound auf kleines Format zu übertragen. Modern und mitreissend. Spritzig wie ein Glas Prosecco an einem Abend, der viel verspricht.

Songs erzählen Geschichten

Ella Fitzgerald hat mit ihren Songs Geschichten erzählt. Mit ihrer Stimme, mit Rhythmus und Timing Worte so farbig gemalt, dass man eine Gänsehaut kriegen konnte oder in Liebesromantik zu schwelgen begann.

Karin Bachner verfügt, wie Fitzgerald, über eine farbenreiche Gesangstechnik und eine ausdrucksvolle Stimme. Unglaublich schön, wie sie Louis Armstrongs unvergesslichen Hit «What A Wonderful World» darbietet. Ihren Part intoniert sie mit dem einzigartigen, unbedingt nötigen Schmelz in der Stimme. Und Armstrongs Passagen – man glaubte es kaum – mit dessen tiefer, rauchig rauer Stimme. Das Publikum flippt zum ersten Mal aus. Bachner & the Pocket Big Band packen. Bieten verschiedenste Stimmungen: Wildes Amerika mit «The Lady Is A Tramp». Romantik pur mit «Moonlight In Vermont». Träumen mit «One More Time» oder «Love Is Here To Stay. Die Standing Ovations am Schluss sind fast logisch. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer in der Horwerhalle ziehen dabei mit.

Hinweis: Nächstes Konzert in der Horwerhalle: Belenus Quartett mit Benjamin Eingeli Klavier. Am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr.

