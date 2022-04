Konzert Lucerne Concert Band im KKL: Träumerischer Swing und fetziger Sound Die Lucerne Concert Band überzeugte mit Thomas Gansch und Frölein Da Capo in der Gala-Night am Freitag mit Musik ohne Grenzen. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 23.04.2022, 15.05 Uhr

Frölein Da Capo begeisterte das Publikum als Stargast. Bild: Priska Ketterer/Lucerne Concert Band (Luzern, 22. April 2022)

Mehrmals musste sie verschoben werden, nun fand sie endlich statt: die Gala-Night der Lucerne Concert Band. «Danke, dass Ihr so lange gewartet habt», sagt Bandleader Matt Stämpfli zum zahlreich erschienenen Publikum am Freitagabend im KKL-Konzertsaal.

Das Programm ist so farbenreich und überraschend wie die Lichteffekte, die immer wieder neue Figuren und Muster an Wände und Decke des weissen Saales zaubern. Das passt hervorragend zu den mal rhythmisch rasanten, mal träumerisch swingenden Musikstücken. Sie reihen sich nahtlos aneinander und verbinden bekannte Melodien mit neuen Sounds. Die Arrangements scheinen genau auf die 45 Musikerinnen und Musiker der Lucerne Concert Band geschrieben worden zu sein, so authentisch klingt alles.

Stämpfli führt ausdrucksvoll und einfühlsam

Doch zunächst einmal wird es ganz dunkel im Saal. Dann beleuchtet ein heller Spot die sieben Trompeter und Trompeterinnen oben an der Wand, wo der Orgelspieltisch steht. Sie spielen eine klangvolle Fanfare, und im Moment, in dem sie verschwinden, setzen die Schlagzeuger ein. Langsam gehen dazu alle Musiker an ihre Plätze, und es entsteht nach und nach ein Klang, der flexibel allen Genres gerecht wird.

Das musikalische Programm des Abends war so facettenreich wie die Lichteffekte. Bild: Priska Ketterer/Lucerne Concert Band (Luzern, 22. April 2022)

Kraftvoll spielt die Band «Liverpool Sound Collection« und «American Patrol». Dazu tänzelt Matt Stämpfli mit biegsamem Körper und leitet die Band so ausdrucksvoll wie einfühlsam. Da mischen sich die einzelnen Stimmfarben kongenial zu jazzigem Sound, jedes Solo bekommt Raum und Zwischenapplaus. Als dann Irene Brügger alias Frölein Da Capo die Bühne betritt, wird man von ihr quasi an die Hand genommen. Sie interpretiert bekannte Songs wie «All Of Me» oder «It’s Oh So Quiet» mit eigenen Mundart-Texten. Die Band begleitet stimmungsvoll.

Frölein Da Capo und Gansch im Duett

Der zweite Stargast, Thomas Gansch, bringt in «Blues Stay Away From Me» seine Trompete zum Singen. Mit samtweichen Tönen schmeichelt er sich in die Herzen des Publikums. Und wenn er sich mit Frölein Da Capo «i hab nur Augen für Di» zuspielt und auch singt - er mit englischem Text, sie Mundart -, dann gefällt das ungemein. Man glaubt ihr auch restlos, wie toll man ist, («You’re The Top»). Als sie dann ein Frühlingslied ganz besonderer Art mit ihren Loops alleine vielstimmig mit Vogelgezwitscher, Gitarre, Schlagwerk und ihrem Text zelebriert, lauscht das Orchester ebenso wie das Publikum.

Trompeter Thomas Gansch war der zweite Stargast des Abends. Bild: Priska Ketterer/Lucerne Concert Band (Luzern, 22. April 2022)

Sehr lustig ist auch, wie sie mit Trompete zur Band spielt. Aber sie braucht einen «Notnagel» für alle Fälle, und da kommt ein Trompeter der Band. Schon nach wenigen Tönen soll er weiterspielen, was er souverän macht. Selbst wenn daneben Irene Brügger an ihrer Trompete herumpoliert und auch sein Instrument nicht verschont.

Ein fetziges Polka-Medley zum Abschluss

Ganz intim wird es, als Thomas Gansch, nur von Klavier, E-Bass, Gitarre und Drumset begleitet, ein Intermezzo spielt. Da schweben seine goldenen Töne in die Weite. Es swingt leicht und leise, und man lauscht gebannt, wenn er mit filigraner Virtuosität ganze Klanggirlanden webt. Und mit «Somewhere Out There» aus dem Film «Feivel, der Mauswanderer» klingt es nochmal lyrisch mit Gansch und der ganzen Band, bevor grosser Sound alle mitreisst. Denn da vereinen sich Band und Solisten zu einer Version von «Oh When The Saints», die am Ende alle von den Sitzen springen lässt.

Der Klang füllt den Saal, die Lichtregie zieht alle Register, und einige Musiker kommen zu Thomas Gansch und Irene Brügger nach vorne. Tuba, Klarinette, zwei Trompeten, Posaune und Waschbrett kreieren mit der ganzen Band zusammen immer wieder neuen Klangreize. Und als der Applaus nicht enden will, gibt es noch ein fetziges Polka-Medley, in dem die sieben Trompeter und Trompeterinnen, die anfangs von oben spielten, sich nochmals ganz vorne am Bühnenrand präsentieren.

