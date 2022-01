Konzert Wenn Liturgiegesang auf Lionel Richie trifft The Gregorian Voices lockten am Samstag rund 100 Musikfans in die Jesuitenkirche Luzern. Dabei überzeugten die acht klassisch ausgebildeten Sänger aus der Ukraine speziell mit Pop. Susanne Holz Jetzt kommentieren 23.01.2022, 15.19 Uhr

The Gregorian Voices in der Jesuitenkirche in Luzern. Bild: Pius Amrein

(Luzern, 22. Januar 2022)

Ein Schwelgen in Popsongs – das gab es erst in der zweiten Hälfte des rund 80-minütigen Konzerts der The Gregorian Voices am Samstagabend in der Jesuitenkirche Luzern. Aber diese zweite Hälfte war mitreissend. Zunächst wurden die acht klassisch ausgebildeten Sänger aus der Westukraine ihrem Namen gerecht und präsentierten vor allem gregorianische Choräle und orthodoxe Kirchengesänge. Der Funke wollte da aber noch nicht so recht überspringen.

Vielleicht lag das daran, dass die braunen Mönchskutten etwas gar streng wirkten? Oder dass der Kirchenraum nicht abgedunkelt wurde? Oder daran, dass es erst 19 Uhr war? Den Sängern an sich – vier Tenören, zwei Baritonen und zwei Bässen – merkte man sofort ihr Können an. Von der jungen Bassstimme bis zum Tenor mit Silberhaar handelt es sich bei den The Gregorian Voices um Profis. Seit 2011 sind die acht Solisten zusammen in Europa unterwegs.

Zum Niederknien: «My way» à la Gregorianik

Und wie es ihr Name schon sagt, widmen sich The Gregorian Voices speziell den klassischen gregorianischen Gesängen – dem einstimmigen Liturgiegesang der katholischen Kirche und zugleich der ältesten lebendig gebliebenen musikalischen Kunstform des Abendlandes. Benannt ist der gregorianische Choral nach Papst Gregor I. (540–604), der um 600 in Rom die Gesänge der katholischen Kirche neu geordnet und vereinheitlicht haben soll.

Doch trägt das Konzert am Samstagabend auch den Titel «Gregorianik meets Pop», und man meint als Zuhörer zu bemerken, dass den acht stimmgewaltigen Männern im Altarraum, die a cappella, also ohne Instrumentalbegleitung, mühelos den Kirchenraum mit Klang füllen, der Pop noch etwas mehr am Herzen liegt als die Gregorianik. Auch der Applaus der Zuhörerschaft macht sich besser nach einem Popsong als nach einem liturgischen Gesang, wo er beinahe etwas deplatziert scheint ob all der Andacht und Innerlichkeit dieser Musik.

Zum Niederknien ist aber, wenn die acht «My way» von Frank Sinatra wiedergeben, jene Version, die im Jahr 2000 in die Grammy Hall of Fame aufgenommen wurde. Und die performen sie so lebendig, dass jeder von ihnen tatsächlich zum Individuum wird: «And more, much more than this, I did it my way ...» Zum Niederknien ist ebenfalls die Interpretation von Lionel Richies «Hello», bei der einer der vier Tenöre mit Zartheit nur so glänzt.

Mit Freude und Hoffnung: Cohens «Hallelujah»

Und dann natürlich Robbie Williams und «Angels», bei den Brit Awards 2005 zum beliebtesten Lied der letzten 25 Jahre gekürt. «Angels» ist auch der Favorit von Bariton Petro Pavlinskyy, der, direkt nach dem Konzert nach seinem liebsten Stück aus dem Repertoire gefragt, ohne zu zögern den Hit von Robbie Williams nennt. Und Robbies Schutzengel-Hymne passt selbstverständlich auch perfekt in eine Kirche.

Petro Pavlinskyy, Bariton bei den The Gregorian Voices:

«Mein Favorit aus unserem Repertoire? ‹Angels› von Robbie Williams!»

Dem Mutter-Tochter-Paar eine Bank hinter einem gefällt das ganze Konzert hervorragend: «Wir lieben Chormusik.» Persönlich empfindet man noch die Interpretation von Leonard Cohens «Hallelujah» als Highlight. The Gregorian Voices machen aus Cohens Meisterwerk ein Lied der Hoffnung und der stimmmächtigen Freude: «Now maybe there`s a god above ...» Acht Sänger, acht Kerzen zu ihren Füssen, und ein Klangraum. Und Pop zum Schwelgen.

