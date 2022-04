Konzert Eine überwältigende Stimme, etwas Pathos und jede Menge Energie: Die Chan­son­ni­è­re Zaz begeisterte ihre Fans im KKL Die französische Sängerin Zaz brachte viel Herz und Charme ins KKL Luzern. Und riss ihr Publikum bei ihrem Zentralschweizer Tournee-Stop von den Sitzen. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 13.04.2022, 16.31 Uhr

Zaz auf der KKL-Bühne: die Französin im ungewohnten Glitzerkleid vor stehendem Publikum. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. April 2022)

Diese Stimme, schlicht eine Wucht. Mal ist sie grazil hauchend, mal lieblich schwingend, dann wieder – und dies meistens – enorm druckvoll. Sie hallte am Dienstagabend durch das Luzerner KKL in ihrer ganzen kratzigen Kraft und gehört dem Nouvelle-Chanson-Superstar Zaz. Die 41-jährige Französin ist mit ihrer neuen Platte «Isa» auf Tournee und machte tatsächlich Halt im verhältnismässig kleinen Luzern. Ansonsten füllt sie nämlich die grossen Hallen in Paris, Berlin oder Montreal.

Nun also der klassische (und ausverkaufte) Konzertsaal im KKL. Und man hat diesen Ort bisher selten so gesehen und erlebt wie während des Auftritts dieser erstaunlichen Musikerin aus Tours mit dem bürgerlichen Namen Isabelle Geffroy.

Leicht, verträumt und locker trabend

Zuerst überrascht Zaz das Publikum, indem sie zur bereits aufspielenden Band über den Zuschauerraum schreitet. Das auffällige Glitzerkleid ist etwas untypisch für die bodenständige Künstlerin, passt aber zum edlen Saal. Die Fans filmen fleissig mit dem Smartphone. Zaz gibt sich nahbar, schäkert ein erstes Mal mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, besteigt die Bühne und macht gleich mit dem Song «Imagine» aus dem neuen Album weiter. Es ist der altbekannte Zaz-Sound: leicht, verträumt, locker trabend und eine Melange aus Chanson, World Music, Jazz, Pop und Singer-Songwriter. Das Publikum hat sie schnell für sich gewonnen, aber noch nicht von den Sitzen gerissen. Das lässt jedoch nicht lange auf sich warten.

Immer mit einem charmanten Lächeln auf den Lippen: Zaz betritt die Szenerie mit einem Gang durch die Zuschauerreihen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. April 2022)

Beim auf Spanisch und Französisch gesungenen Salsasong «Qué vendrá» fallen die letzten Hemmungen. Es sitzt kein Mensch mehr. Danach tut Zaz alles, um ihr grosses Genre-Repertoire unter Beweis zu stellen. Balladen wie «Et le reste» berühren, während des Konzertmittelteils jagt ein Hit den nächsten: «Comme ci, comme ça», «Paris sera toujours Paris» oder das rockig-funkige «On s’en remet jamais». Zaz fragt ihre Fans, ob sie heiss seien. Natürlich.

Sie erzählt viel zwischen den Stücken. Spricht – wenig überraschend – von den schwierigen Pandemiejahren ohne Konzertauftritte, die sie vermisst habe. Später rät sie, manchmal den Mut zu haben, etwas mehr zu sein und zu wagen, als man sich normalerweise zutraut. Eine von vielen Lebensweisheiten, die sie an dem Abend dergestalt direkt oder über ihre Liedtexte transportiert. Wer sich nicht auf gleicher Wellenlänge befindet, ist hier aufgrund der Nähe zu hobbyphilosophischen Allgemeinplätzen etwas peinlich berührt. Aber das wird schnell weggewischt, wenn sich Zaz mit all ihrer Energie, Lebensfreude und Authentizität in die nächsten berauschenden Jazzlieder wirft.

Überwältigende Intensität

Dort, wo sie ausschert aus jenem Genre, mit dem sie populär wurde, flacht die Performance musikalisch etwas ab. Rockige Stücke wie «Déterre» sind von der Band zwar solide performt – und Zaz’ Stimme ist genuin fast schon prädestiniert dafür, einer Rockröhre zu gehören –, aber gänzlich zu überzeugen mögen diese Sequenzen nicht. Macht nichts, denn mit «Eblouie par la nuit» haut sie uns alle weg – diese Intensität überwältigt. Das kratzt zwar stark am Kitsch und erinnert etwas an das überbordende Pathos einer Céline Dion. Doch das verzeihen wir Zaz. Nicht zuletzt, weil der Song live gespielt einiges kerniger und erdiger rüberkommt als ab Konserve.

Zaz war gut aufgelegt und spielte knapp zwei Stunden lang. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. April 2022)

Gegen Schluss dieses fast zweistündigen Konzerts ist Zaz dann wieder ganz bei sich und ihrem typischen Sound. Sie beschenkt die Fans mit ihren Welthits. Es folgt «Je veux» – na klar! Der Aufforderung, die berühmten Zeilen mitzusingen, kommt das Luzerner Publikum bereitwillig nach – ohne sich allerdings als allzu textsicher zu erweisen. Das beschert Band wie manch einem oder einer im Publikum ein süffisantes Lächeln.

Der Saal steht für KKL-Verhältnisse nun kopf und niemand will hier nach Hause gehen. Eine sichtlich und ehrlich bewegte Zaz gibt zwei Zugaben. Ganz am Ende – auch das zweifelsohne ein Muss: «La vie en rose» von Edith Piaf. Passt. Danke Zaz für einen unvergesslichen Abend und dafür, diesem Konzertsaal, in dem es oft etwas steif und reserviert zu- und hergeht, derart viel Leben eingehaucht zu haben. Dass hier das ganze Publikum die Hälfte des Konzerts lang steht, mitklatscht und mitsingt, das können nicht viele von sich behaupten nach einem Gig im grossen Konzertsaal des KKL.

