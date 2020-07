Konzerte mit bis zu 950 maskierten Zuschauern: Das Lucerne Festival macht grossen Schritt zurück zur Normalität Der Vorverkauf für Lucerne Festival läuft «erfreulich», aber kurzfristiger. So gibt es auch für Top-Stars noch Karten. Urs Mattenberger 23.07.2020, 18.21 Uhr

Solistin des Festivalorchesters: Martha Argerich. Bild: Manuela Jans- Koch (Luzern, 20. Oktober 2016)

Dass eine Grossveranstaltung wie Lucerne Festival im August in einer reduzierten Form stattfindet, ist ein Coronatest der besonderen Art. Erste Konzerte mit 300 Besuchern im KKL hatten im Juni gezeigt, dass man im Konzertsaal dank grosszügigen Schutzkonzepts bedenkenlos Konzerte besuchen kann. Und Kammermusikfestivals, die seit Jahren in der Region boomen, finden auch diesen Sommer ihr Publikum.

Aber dass Lucerne Festival vom 14. bis 23. August unter dem Motto «Life is live» starbesetzte Konzerte mit Orchestern und mit bis zu 950 Besuchern durchführt, ist ein grosser Schritt zurück zur Konzertnormalität, die mit der nächsten Saison wieder Einzug halten soll. Ein Gradmesser dafür ist der Vorverkauf, der ebenfalls unter besonderen Coronabedingungen stattfindet.

Bereits 68 Prozent der Karten sind verkauft

Eröffnet wurde er erst vor zwei Wochen, und er dauert gerade mal weitere drei Wochen bis zu Beginn des Festivals. Das ist viel kurzfristiger als üblich. Spiegelt sich das auch in der bisherigen Nachfrage nach Karten?

«Wir sind mit dem bisherigen Verlauf des Vorverkaufs sehr zufrieden», sagt Mediensprecherin Nina Steinhart: «Wir liegen bereits jetzt bei rund 68 Prozent Auslastung. Das liegt angesichts der schwierigen Umstände über den Erwartungen. Denn wir gehen davon aus, dass sich viele dieses Jahr kurzfristiger entscheiden und zunächst schauen, wie sich die Fallzahlen entwickeln. Das zeigt sich auch an anderen Festivals. In Salzburg gibt es zum Beispiel noch Karten für die Opern, die in anderen Jahren schon im Vorfeld praktisch ausverkauft sind.»

Für Konzertbesucher hat das den Vorteil, dass kurzfristig noch Karten für Konzerte mit Top-Stars verfügbar sind. Das gilt etwa für jene beiden des Festival Orchesters mit Martha Argerich als Solistin (am 14. und 15. August) sowie für das Barockkonzert mit Cecilia Bartoli (21. August), für das es noch in allen Kategorien Karten gibt. Eine Folge des Coronaregimes ist, dass mit der Halbierung der Besucherzahl auch die Zahl der Preiskategorien für die Konzerte reduziert werden. Damit fällt zum Beispiel bei den beiden Konzerten mit dem Lucerne Festival Orchestra die teuerste über 300 Franken, aber auch die günstigste (früher 40, jetzt 70 Franken) weg. Allerdings gibt es für das Rezital mit dem Luzerner Tenor Mauro Peter (18. August) Karten ab 30, für die Rezitals des Pianisten Igor Levit (22. und 23. August) und der Saxofonistin Valentine Michaud (20. August) sowie das Konzert der Festival-Alumni ab 50 Franken. Gratis sind die Klanginstallation «Glocken» von Peter Conradin Zumthor sowie das Strassenfestival mit Weltmusikgruppen (19. bis 23. August).

Neu ist die Maskenpflicht im Konzert

Für Konzerte mit bis zu 950 Besuchern wird zudem das Schutzkonzept angepasst. Die wichtigste Änderung betrifft die Maskenpflicht für das Publikum – auch im Konzert. «Das entspricht den Vorgaben des Kantons», erklärt Steinhart. «Damit das dennoch nicht unfreundlich aussieht, lassen wir eigene Masken produzieren und geben diese bei Bedarf an die Gäste ab. Sie werden mit Farben eine fröhliche Note mit einbringen.» Obwohl mit Maske – im ganzen KKL – die Abstände nicht zwingend eingehalten werden müssen, werden «die Besucher möglichst gut im ganzen Saal verteilt», mit Freiplätzen zwischen Gruppen. Dass es keine Pausen gibt, fördert zwar die Sicherheit, könnte aber den Nebeneffekt haben, dass die Musik noch stärker ins Zentrum rückt.