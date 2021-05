Luzerner Sinfonieorchester Konzertmeister Gregory Ahss: Im Orchester ist «jeder ein Leader» Claudio Abbado holte ihn zum Lucerne Festival Orchestra. Jetzt ist Gregory Ahss auch Konzertmeister des Luzerner Sinfonieorchesters. Vor einem speziellen Auftritt am Zauberseefestival erklärt er, wie seine Arbeit in beiden Orchestern spannend zusammenpasst. Urs Mattenberger 25.05.2021, 18.34 Uhr

Man konnte meinen, man sässe im falschen Film. Im Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters im KKL sass an der Spitze der ersten Violinen ein Geiger als Konzertmeister, den man eben noch in derselben Rolle beim Lucerne Festival Orchestra gesehen hatte. Ein Blick ins Programmheft bestätigte: Gregory Ahss, der einst unter Claudio Abbado zum Festivalorchester gekommen war, wird als Konzertmeister des Luzerner Sinfonieorchesters aufgeführt. Nur ein Sternchen zeigt an, dass die Sache noch nicht definitiv war.

Während Corona zog sich seine Ankunft als Konzertmeister des Luzerner Sinfonieorchesters in die Länge: der israelische, in Russland aufgewachsene Geiger Gregory Ahss. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16.10.2020)

Das war vor anderthalb Jahren. Dann kam Corona, und das Orchester und mit ihm Gregory Ahss verschwanden weitgehend von der Bildfläche. «Als es zum Lockdown kam, kehrte ich zwar konsterniert nach Hause zurück», erzählt der Israeli, der in Russland aufgewachsen ist: «Aber ich sagte meiner Frau: Wenigstens ist jetzt meine Probezeit bereits zu Ende.»

«Happy Hour» trotz und sogar dank des Lockdown

Ahss gestand in einem digitalen «Happy Hour»-Beitrag des Lucerne Festival, dass er den Stillstand auch schätze, obwohl ihm klar war, dass dieser viele Musiker in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringt. Ahss selber half, dass er eine weitere Anstellung als Konzertmeister bei der Camerata Salzburg hat. Seine Frau spielt im Zürcher Kammerorchester – neben der Nähe zum Flughafen ist das ein weiterer Grund, weshalb er nicht in Luzern, sondern in Zürich wohnt.

Dass er den Lockdown genoss, daran hat sich bis jetzt nichts verändert: Trotzdem freut er sich jetzt riesig, dass wir «allmählich zur Normalität zurückfinden».

«Ich verbrachte viel Zeit mit meiner Frau und unserem Kind, das im letzten Jahr zur Welt gekommen ist. Und dass man beruflich einen Schritt zurücktreten musste, gab einem Zeit zur Reflexion.»

Aber wie kam Gregory Ahss vom Festivalorchester zum Luzerner Sinfonieorchester? «Das war kein Wechsel, sondern ein ganz natürlicher Schritt. Das Luzerner Sinfonieorchester ist ein tolles Orchester, und für mich ist es aufregend, dass ich bei beiden mitmachen kann», sagt er: «Ein Projektorchester wie das Festivalorchester ist etwas völlig anderes als ein permanentes Orchester. Und noch einmal etwas ganz anderes ist die Camerata Salzburg, weil wir da ohne Dirigenten musizieren.»

Aufgeregt wie Kids nach den Sommerferien

Aussergewöhnlich am Luzerner Sinfonieorchester sei, dass es sich die Frische bewahrt, die Ahss vom Festival- und anderen Projektorchestern kennt: «Es ist fast wie in einem Quartett, dessen Mitglieder sich entscheiden, diese Gemeinschaft zum Beruf zu machen.» Das wurde ihm schon im ersten gemeinsamen Konzert klar. «Das war am Ende der Saison, wo man häufig in Orchestern saure Gesichter sieht», lacht er. «Aber hier waren die Musiker aufgeregt wie Kids, die sich nach den Sommerferien wieder sehen. Auch deshalb wusste ich, dass es mir in diesem Orchester gefallen würde.»

Gregory Ahss. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16.10.2020)

Trotzdem: Das Festivalorchester steht für internationale Spitzenklasse, die sich das Luzerner Sinfonieorchester in den nächsten Jahren erarbeiten will. Wie gross ist die Chance, dass ihm der Schritt dahin gelingt? «Ich denke, die ist sehr gross. Das Orchester hat sich unter James Gaffigan enorm entwickelt. Und das in einer Phase, wo digitale Kanäle eine immer grössere Rolle spielen», sagt Ahss:

«Die Möglichkeiten von Internet und Youtube stellen eine neue reale Welt dar und bieten Möglichkeiten zur Profilierung, die wir stärker nutzen müssen.»

Wer spielt wann die erste Geige?

Dass wir jetzt alle streammüde sind und uns auf Livekonzerte freuen, widerspricht dem nicht: «Gerade in dieser Zeit hat sich bestätigt, wie wichtig diese Kanäle sind, um ein Publikum über die Konzertsäle hinaus zu erreichen.» Im Herbst ging Ahss’ Probezeit zu Ende und er wurde als erster Konzertmeister des Orchesters (neben Lisa Schatzman) bestätigt. Gibt es keine Rivalitäten, wenn ein Neuer kommt, der diese Rolle als Gast in Orchestern wie dem London Symphony Orchestra oder dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gespielt hat? Gab es kein Gerangel darum, wer in den – abgesagten – Prestigewerken dieser Saison die erste Geige hätte spielen sollen?

«Überhaupt nicht», winkt der Geiger ab und muss nachdenken: «Ich habe nicht einmal im Kopf, wer in welchem Werk als Konzertmeister vorgesehen gewesen wäre!» Das hängt damit zusammen, wie er diese Rolle versteht: «Der Konzertmeister ist kein Leader. Er muss vor allem dafür sorgen, dass es der Gruppe und damit dem Orchester wohl ist. Das braucht viel psychologisches Feingefühl. Jeder Musiker soll sich mit seiner Kreativität einbringen.»

Wichtig ist, dass jeder nicht nur seinen Part kennt, sondern alle «wie Schauspieler gemeinsam ein Stück» proben: «Als Konzertmeister bin ich Teil dieser Gruppe und musste mit der Zeit lernen, immer weniger zu machen. Es reicht, quasi den Teppich auszurollen.»

Erfahrungen mit Abbado wirken weiter

Das hängt mit den Erfahrungen im Lucerne Festival Orchestra unter Claudio Abbado zusammen, der das Orchester mit dieser Zurückhaltung führte und damit «genau das bekam, was er wollte», meint Ahss. Aber jetzt spielen am Zaubersee-Festival Streicher des Luzerner Sinfonieorchesters Tschaikowksys Serenade mit Gregory Ahss als Konzertmeister und ohne Dirigenten.

Wird er in dieser Rolle doch zum Leader? «Sicher», lacht er: «Da muss ich auch ein Konzept vorbereiten und dieses überzeugend vermitteln. Aber auch das funktioniert nur, wenn jeder in seiner Rolle die Initiative ergreift. Das Ziel ist deshalb auch das, dass jeder ein Leader ist.»

Gregory Ahss leitet als Konzertmeister Streicher des Luzerner Sinfonieorchesters am Freitag, 28. Mai, 19.30, im Rahmen des Zaubersee-Festivals (27. bis 30. Mai). Das Konzert ist ausverkauft, wird aber wie alle Konzerte des Festivals live gestreamt: www.zaubersee.ch.