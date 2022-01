Opernpremiere «Macbeth» im Luzerner Theater: Machtbesessen bis zur sexuellen Ekstase Traumhaftes Sängerensemble in einer packenden Inszenierung: Verdis Oper «Macbeth» wird im Luzerner Theater ein grosser Wurf. Macht- und sexuelles Begehren gehen eine packende Mischung ein. Urs Mattenberger 1 Kommentar 23.01.2022, 16.38 Uhr

Haben am Macht- und Liebesrausch sogar noch Spass: die prominenten Gastsänger Susanne Elmark (als Lady) und Hrólfur Sæmundsson (als Macbeth). Bild: Ingo Hoehn

Napoleon steht verloren im Hintergrund, im Rollenstuhl wird ein ausrangierter Kaiser mit dem Reichsapfel in der Hand über die Bühne geschoben, Könige schlurfen mit Perücke, in Unterhosen und am Rollator über die Bühne. Aber allesamt sind sie vertrottelte, alte weisse Männer, die von strengen Damen am Gängelband geführt werden.

Damit beginnt zum musikalischen Spuk der Ouvertüre Verdis Oper «Macbeth», die am Samstag im Luzerner Theater Premiere feierte, mit einem Ausflug im Altersheim. In dessen Demenzabteilung sind acht längst verblichene Herrscher dieser Welt versammelt und machen ihren Nachmittagsausflug.

Parade der dementen Könige zeichnen Macbeth (im Vordergrund) sein Schicksal als Gewaltherrscher vor. Bild: Ingo Hoehn

Aus der Tischbombe bekommt jeder seine Krone

Die Szene mutet so grotesk an, wie bei der Uraufführung 1847 der Auftritt der Hexen gewirkt haben muss. Und sie ist zentral, weil sie mitten hinein führt ins Werk wie ins Leben. Wie die Inszenierung von Wolfgang Nägele und das luxuriöse Sängerensemble um die Sopranistin Susanne Elmark und den Bariton Hrólfur Sæmundsson beides zusammenbringen, ist ein grosser Wurf.

Das beginnt damit, dass sich die Betreuerinnen der Demenzabteilung, die auch Macbeths Schicksal sein wird, als Chor der Hexen entpuppt, die ihn mit dem Versprechen auf die Krone zur selbstzerstörerischen Machtgier verführen. Der Wahnsinn, in den Macbeth der Mord am schottischen König und Konkurrenten um den Thron treibt, diagnostiziert später die Lady selber als «Demenz». Und wenn – als letzte Prophezeiung der Hexen – die acht Kinder aus der Sippe Bancos gespenstisch über die Bühne wandeln und Macbeth das Ende seiner Herrschaft vor Augen führen, schliesst sich der Kreis zur Eingangsszene.

Denn auch die Kindergeburtstagsparty, aus der Nägele die zweite Hexenszene entwickelt, ist wie aus dem Leben gegriffen. Die Knaben der Luzerner Kantorei tummeln sich rund um den mit Süssigkeiten gedeckten Tisch und wecken sogar in Macbeth menschliche Züge. Die Kronen für die Knaben kommen aus der Tischbombe, in ihren durch Vermummung verstümmelten Gesichtern ist der Weg der Macht von der kindlichen Unschuld in den Wahnsinn bereits vorgezeichnet.

Ein Ereignis für sich sind die beiden Gastsänger

Starke Symbolbilder: Macbeth und die Lady auf der lichterbekrönten, vielfältig eingesetzten zentralen Spielfläche. Bild: Ingo Hoehn

Die Bühne von Valentin Köhler schafft dafür mit einfachen Mitteln symbolstarke Bilder. Die Kunststoffplane, die hinten den Raum abschliesst, wirkt je nach Faltenwurf und Lichtstimmung wie der gespenstische Wald von Birnam. Die kreisrunde Spielfläche, die Macbeth als lichterbekrönter Thron dient, wird beim Aufmarsch der Aufständischen – einer von vielen magischen Momenten – zu einer Art Klagemauer angehoben. Wenn sie mit Fotografien verschwundener Angehörigen plakatiert wird, ist das ein Protest gegen Diktatoren wie aus der Tagesschau. Auch die stilisierten Kostüme lösen die Inszenierung aus einem konkreten historischen Kontext und machen sie offen für solche Bezüge bis zur Gegenwart.

Das Ereignis der Produktion ist freilich, wie intensiv die beiden Gastsänger diesen lebensnahen Ansatz in den Hauptrollen einlösen. Susanne Elmark hat im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert, wie Regisseur Nägele das blutige Machtstreben der Macbeths aus ihrer Paar-Beziehung heraus darstellen will. So erleben wir körperintensive Szenen einer Ehe, die die abgründigen, aber auch zärtlichen und impulsiven Elemente von Verdis Musik nach allen Seiten ausreizt: Vom nörgelnden Ehekrach, wenn die Lady ihrem Mann seine Verzagtheit vorwirft, über einen zur Komik gesteigerten Übermut bis zur sexuellen Ekstase, die in den Koloraturen des Trinklieds gipfelt.

Als Glücksfall für das Luzerner Theater erweist sich dabei die dänische, an grossen Opernhäusern engagierte Sopranistin, die ihre betörend schöne Stimme wendig züngeln lässt und sich aus einem Flüsterton mühelos zu grosser Erregung aufflammt, das den Raum bis an die Grenze, aber nie darüber hinaus füllt. Allein ihretwegen ist diese Produktion für Opernfans ein Muss. Ihr Beziehungsdrama mit Macbeth gewinnt in dem Mass an packender Dramatik, in dem sich Hrólfur Sæmundsson von der anfänglichen Larmoyanz freisingt und grosse dramatische, ja tragische Statur gewinnt.

Trotz Coronabedingungen spannend wie ein Krimi

Vorzüglich sind auch die vielen Nebenrollen besetzt, vom strahlenden Tenorschmelz von Diego Silva (Macduff) und Robert Maszl (Malcolm) bis zum furchterregenden Bass von Christian Tschelebiew (Banco). In der Koordination zwischen dem Theaterchor (der mit Maske singt), Sängern und Orchester hörte man an der Premiere vor allem zu Beginn, dass die Produktion unter erschwerten Coronabedingungen entstanden ist. Aber auch das Luzerner Sinfonieorchester gestaltet unter der Leitung von Hossein Pishkar den Abend mit gespenstischen Farben, verstörenden Akzenten und einem archaischen Pathos mit, das in den grossen Tableaus überwältigt und dieses diabolisch schillernde Werk so spannend macht wie ein Krimi.

