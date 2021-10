Ausstellung Stella Pfeiffer: Kreise werden zum körperlichen Erlebnis Der Kunstraum B74 an der Baselstrasse zeigt eine Ausstellung der Luzerner Künstlerin Stella Pfeiffer. Arno Renggli 15.10.2021, 16.15 Uhr

Inmitten ihrer Kreise: Stella Pfeiffer (53) im B74. Bild: PD

Man könnte seekrank werden, wenn man diese Ausstellung besucht. So lautet die verschmitzte Warnung aus dem B74 in Luzern. Der Raum – 800 Quadratmeter – ist behängt, gefüllt, ausgekleidet mit Tausenden von Kreisen. Zwischen denen kann man stehen, sich bewegen und vielleicht sogar ein klein wenig aus dem Gleichgewicht geraten.

Jeden Kreis hat Künstlerin Stella Pfeiffer von Hand gezogen, jeder ist ein Unikat. Und die Arbeit daran, bei der sich der Körper über dem Boden beugte und bog, war genau so physisch wie nun die Erfahrung des Betrachtens. Die Kreise scheinen aus dem Material herauszutreten, man hat den Eindruck, dass sie nicht mehr stillstehen, dann wiederum, dass der Raum selber sich bewegt, dass Boden und Wände sich wölben.

«Man sieht Berge von Steinen, Tierhäute oder Netze, Pflanzenzellen, ein Blubbern im Wasser», heisst es im Pressetext. Es gehe um Wahrnehmung vermeintlicher Wirklichkeit. Und darum, wie diese Wahrnehmung uns verändere und unsere Entscheidungen beeinflusse.

Pfeiffer, die früher auch performative Kunst schuf, indem sie mit dem Raum auf verschiedene Weisen interagierte, fokussiert sich in dieser Ausstellung auf so wenig Form, Material und Farbe wie möglich. Sie zeigt dabei, wie unterschiedlich Kreise sein können und was sich aus ihrem Zusammenspiel ergibt.

«Kreise ziehen»: Bis 30. Oktober im Kunstraum B74. Alle Infos, auch zur ergänzenden Klangintervention von Urban Mäder, unter: www.b74-luzern.ch