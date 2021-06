Lesung Martin Widmers Krimi führt in die Innerschweiz der 1950er-Jahre Der Zürcher Autor Martin Widmer liest aus seinem Krimi-Erstling. Stefan Welzel 30.06.2021, 14.40 Uhr

Der Zürcher Autor und Historiker Martin Widmer. PD

Was verbindet Alfred Nobel, eine Fabrik am Urnersee und den Gotthardtunnel miteinander? Ziemlich viel, werden historisch interessierte Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer bereits wissen. Doch für den Laien ist diese Konstellation etwas Neues. Dass Nobel das Dynamit erfunden hat und etliche Fabriken besass, geht durchaus noch als Allgemeinwissen durch. Doch dass eine solche auch in Isleten von dem Schweden gegründet wurde? Der Historiker und Autor Martin Widmer gräbt in seinem Krimi-Erstling «Der Vermisste vom Vierwaldstättersee» tief in der Geschichte der Region und lässt seinen Ermittler sich auf die Spuren Alfred Nobels und dessen ehemaliger Sprengstofffabrik am Urnersee begeben.

Am Anfang steht jedoch ein Mord in einem Chalet im Zürcher Oberland. Die präsentierte Aufklärung stellt einen Journalisten nicht zufrieden, also geht er der Sache selbst nach.

Letztlich begibt er sich auf Aufklärungsreise in die Innerschweiz, zurück in die 50er-Jahre und in die Fabrik am Vierwaldstättersee, mit deren Dynamit einst der Gotthardtunnel gesprengt wurde.

Es geht im Werk aber auch um die Frage, «warum wir alle nur einen Finger breit davon entfernt sind, einmal jemanden umzubringen. Und was uns eigentlich davon abhält», wie es der Autor selbst umschreibt.

Lesung: Donnerstag, 1. Juli, 19.00, Stadtbibliothek, Luzern; Anmeldung unter www.bvl.ch/veranstaltungen.