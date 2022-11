Krimi von Silvia Götschi Tödliche Konflikte in Anwälte-Clan und eine reale Rigi-Tragödie Am 11. Februar 1961 kam es im damaligen Grand-Hotel auf Rigi Kaltbad zu einem gigantischen Brand, welcher elf Menschen das Leben kostete. Diesen Hintergrund nützt die erfolgreiche Luzerner Autorin Silvia Götschi in ihrem neuen Krimi. Arno Renggli Jetzt kommentieren 28.11.2022, 14.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Brand des Grand-Hotels auf Rigi Kaltbad im Jahre 1961. Bild: PD

Damit kehrt sie nach dem Ausflug an die Zürcher Goldküste im letzten Roman wieder in die Zentralschweiz zurück. Thematisiert wird der Brand in einem laufend eingestreuten Handlungsstrang um ein Mädchen und seine Eltern, die 1961 Hotelgäste sind. Beim Lesen weiss man natürlich, dass die Auflösung des aktuellen Falles mit den damaligen Ereignissen zu tun hat.