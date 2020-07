Künstlerin Marion Baruch öffnet mit Stoffresten den Blick des Betrachters Parallel zur Retrospektive im Kunstmuseum zeigt die Galerie Urs Meile Marion Baruch. In der Ausstellung «Letting go endless blooming» ist die Zukunft Thema. Susanne Holz 01.07.2020, 18.22 Uhr

Es ist erstaunlich, wie die mittlerweile 91-jährige Marion Baruch aus Stoffresten Kunst erschafft. Stoffreste aus der Prêt-à-porter-Produktion rund um Mailand, wo die Künstlerin ihr Zuhause hat. Zu sehen ist die hoch ästhetische Präsentation dieses «Abfalls» seit Ende Juni in der Galerie Meile in Luzern. Karin Seiz von der Galerie betont:

«Marion Baruch definiert, wie sie die Stoffe präsentiert. Es ist ein Entscheidungsprozess, bei dem an den Stoffresten selbst nichts verändert wird.»

Die Künstlerin färbe die Stoffe nicht um, sie gebe nichts hinzu und sie nehme nichts weg. Aber, so Karin Seiz: «Es geht um die Präsentation! Hier eine gerade Linie, da eine Linie, die lose hängt, hier zeigt ein Stück Stoff nach oben, dort weist das gleiche Stück Stoff nach unten.»

Von der Leichtigkeit und Schönheit der präsentierten «Kunst am Stoff» selbst sehr fasziniert, erinnert Karin Seiz daran, «wie gern Marion Baruch die Perspektive wechselt». Es gehe der Künstlerin auch um die Leerstellen an der Wand, um Offenheit, um Freiheit und um Farbe: «Mit dieser offenen Präsentation möchte Marion Baruch der Enge der Pandemie Gegensteuer geben.» Galerist Urs Meile erzählt von der Abgeschiedenheit der Altersresidenz in Norditalien, in der sich Baruch von einem Oberschenkelhalsbruch erholt und infolge der Coronapandemie keinen Besuch empfangen darf.

Urs Meile betont bewundernd: «Es ist typisch für Marion Baruch, sich nicht mit dem Unmittelbaren zu beschäftigen, sondern in der Arbeit eine Perspektive zu finden.» Mit diesen ihren neuesten Werken wolle die Künstlerin ein positives Signal senden. Diese positive Haltung zeigt sich für den Galeristen unter anderem in der «Farbexplosion», welche die luftig und weiträumig gehängten Arbeiten bieten.

Da Marion Baruch, geboren 1929 in Rumänien als Tochter Ungarisch sprechender Eltern, sieben Sprachen spricht, spielt bei ihr auch das Wort eine Rolle. Die bei Meile erstmals gezeigten Werke tragen Titel in unterschiedlichen Sprachen. Mit «Fiori» – Blumen – ist das über zwei Wände gehende Werk betitelt, das einem Feld aus zierlichen bunten Blüten gleicht. «Es schiesst», so nennt sich ein Werk in Rot, das, so könnte man interpretieren, den Lauf einer Pistole an die Wand zeichnet.

«Konsequent eigene Wege gegangen»

Gehängt wurden die Werke mit Hilfe eines Assistenten der Künstlerin aufgrund der Vorlage von Fotos. Karin Seiz erklärt den Ursprung eines jeden Werks: «Ein Knäuel Stoff, den Marion Baruch entwirrt und ausbreitet». Urs Meile spricht von der Ergänzung, die die Ausstellung zur Retrospektive im Kunstmuseum bietet: «Das Kunstmuseum blickt umfassend zurück, wir öffnen den Blick auf die Zukunft.» Marion Baruchs Blick. Die Journalistin Susanna Koe­berle schreibt im Text zur Ausstellung bei Urs Meile: «Aus Marion Baruchs Schaffen spricht eine vitale Stimme, die sich nie gescheut hat, konsequent eigene Wege zu gehen.»

Hinweis: Marion Baruch: «Letting go endless blooming». Galerie Urs Meile Luzern, Rosenberghöhe 4. Bis 29. 8., geöffnet Di–Fr, 10–18 Uhr; Samstag nach Absprache. Einzelausstellung «Marion Baruch. Retrospektive – innenausseninnen»: Kunstmuseum Luzern bis 11. 10.; www.galerieursmeile.com; www.kunstmuseumluzern.ch